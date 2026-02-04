Weshalb Oriol Oliver (KTM/3.) die Startnummer 51 gegen die 83 eintauschte

Große Namen waren am vergangenen Wochenende beim Vorsaisonrennen in Alghero vertreten: Tim Gajser, Lucas Coenen, Calvin Vlaanderen, Jago Geerts, Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi, Alberto Forato, Mattia Guadagnini oder Jan Pancar – um nur einige zu nennen. Viel war über Tim Gajser und die Yamaha spekuliert worden, aber Oriol Oliver hatte sicher niemand auf dem Zettel. Der Spanier landete auf dem Podium und war die große Überraschung von Alghero.

Teamprobleme und Alterslimit

Dabei sah es im letzten Jahr zunächst gar nicht gut aus für den Spanier. Sein Einstieg in die MX2-WM vollzog er über den ADAC MX Youngster Cup, den er 2023 souverän gewann. In der MX2-WM war er an guten Tagen ein solider Top-10-Pilot. Die Saison 2025 begann mit einer Trennung vom Team BTS Racing KTM wegen finanzieller Probleme. Oriol kam im Team Gabriel SS24 KTM zunächst als Ersatzfahrer für Maximilian Werner unter, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Oriol startete in der MX2-WM und blieb dann über die verbleibenden Grand Prix-Runden hinaus im Team. Oriol beendete die MX2-WM 2025 auf Gesamtrang 14, aber wegen des Alterslimits musste er nach Saisonende in die MXGP aufsteigen.

Aufstieg in die MXGP mit der Startnummer 83

Auch für das Team Gabriel SS24 KTM war der Aufstieg in die MXGP ursprünglich nicht geplant. Die Fans kennen den Spanier mit seiner Karriere-Startnummer 51, die er nun gegen die permanente Startnummer 83 getauscht hat. Hintergrund ist sein Sportfreund und Landsmann Enzo Badenas, der im Dezember vergangenen Jahres bei einem schweren Trainingsunfall tödlich verletzt wurde. «Ich kannte Enzo und seine ganze Familie sehr gut», sagte Oriol auf dem Podium von Alghero. «Deshalb widme ich dieses Podium meinem Freund Enzo.»

Die Startnummer 83 bedeutet mir wirklich sehr viel. Oriol Oliver

Tödlich verunglückter Enzo Badenas trug die Startnummer 83

Wegen dieser besonderen Beziehung tauschte Oliver in diesem Jahr seine Karrierenummer 51 gegen die 83. «Sie bedeutet mir sehr viel», erklärte er weiter. Oriol Oliver lag auf Sardinien am Ende des Tages mit 38 Zählern gleichauf mit Tim Gajser. Tiebreaker zugunsten des Slowenen war sein besserer zweiter Lauf: Gajser wurde im zweiten Rennen Zweiter, Oliver Vierter. Vor dem Saisonauftakt in Argentinien will Oliver noch ein weiteres Vorsaisonrennen bestreiten.