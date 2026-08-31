Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Paukenschlag! Chinesischer Hersteller Kove steigt in die MXGP-WM ein

Ursprünglich plante der chinesische Hersteller Kove, 2027 in die EMX250 einzusteigen. Nach aktuellen Plänen wird Kove nun mit einem Werksteam und 2 Fahrern direkt in die MXGP einsteigen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Kove steigt in die MXGP ein
Kove steigt in die MXGP ein
Foto: Kove
Kove steigt in die MXGP ein
© Kove

Werbung

Werbung

Der chinesische Hersteller Kove hatte ursprünglich geplant, im nächsten Jahr an der EMX250-Serie teilzunehmen. Nun ist für 2027 sogar ein Einstieg in die MXGP geplant.

Werbung

Werbung

Kove mit MXGP-Werksteam

Kove wird 2027 mit einem eigenen Factory Racing Team und 2 Werksfahrern in die FIM-Motocross-Weltmeisterschaft einsteigen. Als Teammanager wurde Tom Steensels engagiert. Die Nominierungen der Fahrer sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Offizielles Statement von Kove

«Dies ist der Beginn eines langfristigen Werksprogramms», erklärte das Team in seiner Mitteilung. «Wir haben ein klares Ziel: Kove im Motocross auf höchstem Niveau zu etablieren und konkurrenzfähig zu machen.»

Motorsport-Ambitionen von Kove

Kove engagiert sich seit mehreren Jahren im internationalen Motorsport. Bei der Rallye Dakar 2023 brachte der chinesische Hersteller alle drei Motorräder ins Ziel. Im selben Jahr folgte der Einstieg in die Supersport-300-WM, 2026 wechselte Kove in die neu geschaffene FIM-Sportbike-Weltmeisterschaft (WorldSPB).

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

795

2

Romain Fabvre

Romain Febvre

652

3

Tim Gajser

Tim Gajser

611

4

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

566

5

Andrea Adamo

Andrea Adamo

522

6

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

502

7

Tom Vialle

Tom Vialle

496

8

Maxime Renaux

Maxime Renaux

449

9

Kay De Wolf

Kay de Wolf

428

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

333

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event

  • MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien