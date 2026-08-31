Paukenschlag! Chinesischer Hersteller Kove steigt in die MXGP-WM ein

Der chinesische Hersteller Kove hatte ursprünglich geplant, im nächsten Jahr an der EMX250-Serie teilzunehmen. Nun ist für 2027 sogar ein Einstieg in die MXGP geplant.

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Kove mit MXGP-Werksteam

Kove wird 2027 mit einem eigenen Factory Racing Team und 2 Werksfahrern in die FIM-Motocross-Weltmeisterschaft einsteigen. Als Teammanager wurde Tom Steensels engagiert. Die Nominierungen der Fahrer sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Offizielles Statement von Kove

«Dies ist der Beginn eines langfristigen Werksprogramms», erklärte das Team in seiner Mitteilung. «Wir haben ein klares Ziel: Kove im Motocross auf höchstem Niveau zu etablieren und konkurrenzfähig zu machen.»

Motorsport-Ambitionen von Kove

Kove engagiert sich seit mehreren Jahren im internationalen Motorsport. Bei der Rallye Dakar 2023 brachte der chinesische Hersteller alle drei Motorräder ins Ziel. Im selben Jahr folgte der Einstieg in die Supersport-300-WM, 2026 wechselte Kove in die neu geschaffene FIM-Sportbike-Weltmeisterschaft (WorldSPB).

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