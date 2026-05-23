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Quali-Sieg in Lacapelle-Marival: Jeffrey Herlings (Honda) holt weiter auf

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival vor Kay de Wolf (Husqvarna) und Lucas Coenen (KTM).

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Lacapelle
Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Lacapelle
Foto: Infront Moto Racing
Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Lacapelle
© Infront Moto Racing

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Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf war im Zeittraining der Schnellste vor Tim Gajser (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM). Den Holeshot zog dann aber der französische Lokalmatador und HRC-Werksfahrer Tom Vialle vor seinem niederländischen Teamkollegen Jeffrey Herlings, der das Zeittraining auf Platz 4 beendet hatte.

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Vialle und Herlings gingen Rad an Rad in die erste Runde und der Niederländer nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um an Vialle vorbei in Führung zu gehen. Vialle seinerseits strauchelte wenig später, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und fiel bis auf Platz 18 zurück. Damit waren seine Hoffnungen auf Punkte zerstört.

Tom Vialle zog den Holeshot und stürzte in der Anfangsphase
Tom Vialle zog den Holeshot und stürzte in der Anfangsphase
Foto: Infront Moto Racing
Tom Vialle zog den Holeshot und stürzte in der Anfangsphase
© Infront Moto Racing

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Im Artikel erwähnt

Jeffrey Herlings fehlerfrei zum Sieg

Jeffrey Herlings fuhr an der Spitze fehlerfrei und setzte sich etwa 4 Sekunden vom Rest des Feldes ab. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich von Platz 6. Der Belgier setzte sich zunächst gegen Tim Gajser durch und rangierte nach dem Crash von Vialle auf Platz 4. In Runde 6 überholte er Ruben Fernandez (Honda) und schloss die Lücke zu Kay de Wolf auf Platz 2. Die letzten 5 Runden des Rennens waren geprägt vom Duell zwischen de Wolf und Coenen. In der letzten Runde fand der Belgier einen Weg am Niederländer vorbei, doch de Wolf konterte und attackierte bis zum Schluss, sodass er Coenen kurz vor der Ziellinie noch abfangen konnte.

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Tim Gajser auf Platz 6

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser startete im Bereich der Top-5, setzte sich gegen Ruben Fernandez durch und rangierte bis 2 Runden vor Ultimo auf Rang 4. In den letzten beiden Runden wurde der Slowene noch von seinem französischen Teamkollegen Maxime Renaux und Romain Febvre (Kawasaki) abgefangen und kam schließlich auf Platz 6 ins Ziel.

Coenens Vorsprung auf 2 Punkte eingedampft

Nach dem Sieg von Jeffrey Herlings und Lucas Coenen auf Platz 3 schrumpfte Coenens Vorsprung an der Tabellenspitze vor den beiden Wertungsläufen am Sonntag von 4 auf 2 Punkte.

Ergebnisse der Fahrer aus der Schweiz und Deutschland

Brian Hsu (Honda) kam bei seinem Wildcard-Einsatz auf Platz 22 ins Ziel. Weitere deutsche Fahrer sind in Frankreich nicht am Start. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer erreichte das Ziel auf Platz 24. Sein Teamkollege Calvin Vlaanderen fiel in Runde 10 auf Platz 10 liegend mit technischem Defekt aus.

MXGP-Qualifikationsrennen Lacapelle-Marival:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:57.638

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +3.846

  3. Lucas Coenen (B), KTM, +3.921

  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, +13.973

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, +15.345

  6. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +17.317

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, +24.802

  8. Andrea Adamo (I), KTM, +34.445

  9. Thibault Benistant (F), Honda, +37.718

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +41.049

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MXGP WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 239

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 237, (-2)

  3. Tom Vialle (F), Honda, 206, (-33)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 203, (-36)

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 197, (-42)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 185, (-54)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 153, (-86)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 150, (-89)

  9. Andrea Adamo (I), KTM, 141, (-98)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 110, (-129)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Romain Febvre

Romain Febvre

3

18

35:01,423

1:50,153

25

02

Lucas Coenen

Lucas Coenen

96

18

+0,574

1:49,955

22

03

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

18

+19,115

1:50,322

20

04

Isak Gifting

Isak Gifting

517

18

+22,007

1:50,116

18

05

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

18

+22,667

1:50,228

16

06

Andrea Bonacorsi

Andrea Bonacorsi

132

18

+27,399

1:50,946

15

07

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

18

+35,691

1:51,123

14

08

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

18

+41,334

1:51,622

13

09

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

259

18

+43,956

1:52,028

12

10

Jago Geerts

Jago Geerts

93

18

+45,033

1:52,124

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