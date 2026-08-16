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Red Flag in Uddevalla: Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt nach Rennabbruch

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings dominierte den Grand Prix von Schweden in Uddevalla und baute seine WM-Führung weiter aus. Lauf 2 wurde nach einem schweren Crash vorzeitig abgebrochen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Der zweite MXGP-Lauf musste mit roter Flagge abgebrochen werden
Der zweite MXGP-Lauf musste mit roter Flagge abgebrochen werden
Foto: MXGP-TV
Der zweite MXGP-Lauf musste mit roter Flagge abgebrochen werden
© MXGP-TV

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Der zweite MXGP-Lauf in Uddevalla endete mit einem Rennabbruch nach einer Kollision zwischen Kevin Brumann (Husqvarna) und Jago Geerts (Beta). Die beiden Kontrahenten kollidierten in der Luft an einem Bergabsprung. Brumann blieb zunächst regungslos am Boden liegen und musste medizinisch versorgt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Rennen abgebrochen. Kevin Brumann konnte nach wenigen Minuten wieder aufstehen und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Auch Jago Geerts wirkte nach dem Zwischenfall etwas angeschlagen, konnte aber ebenfalls aus eigener Kraft aufstehen.

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Paukenschlag zu Rennbeginn

Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) kollidierte am Ende der Startgeraden mit Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, sodass der Südafrikaner zu Boden ging und das Rennen aufgeben musste. Gifting landete in der Streckenbegrenzung, konnte aber weiterfahren und schaffte es im Rennen noch, bis auf Platz 14 vorzufahren. Jeremy Seewer, der schon im ersten Lauf gestürzt war, musste das Rennen ebenfalls aufgeben.

Holeshot Vialle

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot, doch sein Landsmann Romain Febvre (Kawasaki) übernahm die frühe Führung. Hinter ihm brachte sich Jeffrey Herlings (Honda) in Stellung und noch vor dem Ende der ersten Runde übernahm Herlings die Führung vor Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Yamaha).

Red Flag nach 15 Runden

Nach dem Zwischenfall mit Brumann und Geerts wurde das Rennen abgebrochen. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 6,2 Sekunden vor Febvre, Gajser und Vialle. Da die letzte absolvierte Runde als Ergebnis gewertet wurde, erhielt der gestürzte Kevin Brumann auf Platz 20 noch einen WM-Punkt. Der Schweizer rangiert nach 15 Events auf Platz 25 der WM-Tabelle.

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Kevin Brumann blieb regungslos am Boden liegen
Kevin Brumann blieb regungslos am Boden liegen
Foto: MXGP-TV
Kevin Brumann blieb regungslos am Boden liegen
© MXGP-TV
Kevin Brumann konnte nach seinem Crash wieder aufstehen
Kevin Brumann konnte nach seinem Crash wieder aufstehen
Foto: MXGP-TV
Kevin Brumann konnte nach seinem Crash wieder aufstehen
© MXGP-TV

Herlings setzt sich weiter ab

Damit gewann Herlings erneut mit der Maximalpunktzahl und setzte sich in der WM weiter ab. 'The Bullet' vergrößerte in Skandinavien seinen Vorsprung gegenüber Romain Febvre auf Platz 2 von 104 auf 116 Punkte.

Das MXGP-Podium in Uddevalla
Das MXGP-Podium in Uddevalla
Foto: MXGP-TV
Das MXGP-Podium in Uddevalla
© MXGP-TV

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Nächster Stopp: Arnheim

Am kommenden Wochenende geht es im niederländischen Sand von Arnheim mit der 16. Meisterschaftsrunde weiter. Danach folgen die letzten drei Grands Prix in der Türkei, China und Australien.

Grand Prix of Sweden, Uddevalla:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2, 40, (-10)

  3. Tom Vialle (F), Honda, 3-4, 38, (-12)

  4. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 2-9, 34, (-16)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 9-3, 32, (-18)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-5, 31, (-19)

  7. Andrea Adamo (I), KTM, 5-7, 30, (-20)

  8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 10-6, 26, (-24)

  9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-11, 24, (-26)

  10. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-10, 21, (-29)

WM-Stand nach Grand Prix 15 von 19:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 735 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 619, (-116)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 575, (-160)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-169)

  5. Ruben Fernandez (E), Honda, 483, (-252)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 483, (-252)

  7. Tom Vialle (F), Honda, 454, (-281)

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-286)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 375, (-360)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 312, (-423)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

15

29:32,199

1:50,336

25

02

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

15

+6,226

1:50,831

22

03

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

15

+11,356

1:50,510

20

04

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

15

+15,227

1:50,401

18

05

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

15

+21,246

1:50,938

16

06

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

15

+33,653

1:51,639

15

07

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

15

+39,734

1:51,880

14

08

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

132

15

+42,304

1:52,311

13

09

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

15

+45,861

1:53,235

12

10

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

15

+54,934

1:52,802

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