Red Flag in Uddevalla: Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt nach Rennabbruch

Der zweite MXGP-Lauf in Uddevalla endete mit einem Rennabbruch nach einer Kollision zwischen Kevin Brumann (Husqvarna) und Jago Geerts (Beta). Die beiden Kontrahenten kollidierten in der Luft an einem Bergabsprung. Brumann blieb zunächst regungslos am Boden liegen und musste medizinisch versorgt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Rennen abgebrochen. Kevin Brumann konnte nach wenigen Minuten wieder aufstehen und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Auch Jago Geerts wirkte nach dem Zwischenfall etwas angeschlagen, konnte aber ebenfalls aus eigener Kraft aufstehen.

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Paukenschlag zu Rennbeginn

Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) kollidierte am Ende der Startgeraden mit Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, sodass der Südafrikaner zu Boden ging und das Rennen aufgeben musste. Gifting landete in der Streckenbegrenzung, konnte aber weiterfahren und schaffte es im Rennen noch, bis auf Platz 14 vorzufahren. Jeremy Seewer, der schon im ersten Lauf gestürzt war, musste das Rennen ebenfalls aufgeben.

Holeshot Vialle

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot, doch sein Landsmann Romain Febvre (Kawasaki) übernahm die frühe Führung. Hinter ihm brachte sich Jeffrey Herlings (Honda) in Stellung und noch vor dem Ende der ersten Runde übernahm Herlings die Führung vor Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Yamaha).

Red Flag nach 15 Runden

Nach dem Zwischenfall mit Brumann und Geerts wurde das Rennen abgebrochen. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 6,2 Sekunden vor Febvre, Gajser und Vialle. Da die letzte absolvierte Runde als Ergebnis gewertet wurde, erhielt der gestürzte Kevin Brumann auf Platz 20 noch einen WM-Punkt. Der Schweizer rangiert nach 15 Events auf Platz 25 der WM-Tabelle.

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Kevin Brumann blieb regungslos am Boden liegen Foto: MXGP-TV Kevin Brumann blieb regungslos am Boden liegen © MXGP-TV

Kevin Brumann konnte nach seinem Crash wieder aufstehen Foto: MXGP-TV Kevin Brumann konnte nach seinem Crash wieder aufstehen © MXGP-TV

Herlings setzt sich weiter ab

Damit gewann Herlings erneut mit der Maximalpunktzahl und setzte sich in der WM weiter ab. 'The Bullet' vergrößerte in Skandinavien seinen Vorsprung gegenüber Romain Febvre auf Platz 2 von 104 auf 116 Punkte.

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Nächster Stopp: Arnheim

Am kommenden Wochenende geht es im niederländischen Sand von Arnheim mit der 16. Meisterschaftsrunde weiter. Danach folgen die letzten drei Grands Prix in der Türkei, China und Australien.

Grand Prix of Sweden, Uddevalla:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2, 40, (-10) Tom Vialle (F), Honda, 3-4, 38, (-12) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 2-9, 34, (-16) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 9-3, 32, (-18) Ruben Fernandez (E), Honda, 6-5, 31, (-19) Andrea Adamo (I), KTM, 5-7, 30, (-20) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 10-6, 26, (-24) Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-11, 24, (-26) Kevin Horgmo (N), Honda, 11-10, 21, (-29)

WM-Stand nach Grand Prix 15 von 19: