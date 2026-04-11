Riola Sardo: Jeffrey Herlings (HRC) siegt knapp vor Febvre und Gajser

Tim Gajser (SLO), Yamaha, 1:40.810 Lucas Coenen (B), KTM, +0.004 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.317 Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.389 Ruben Fernandez (E), Honda, +1.603 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.947 Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, +1.965 Alberto Forato (I), Fantic, +2.023 Roan Van De Moosdijk (NL), KTM, +2.248 Tom Vialle (F), Honda, +2.262 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +2.459 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +2.612 Maxime Renaux (F), Yamaha, +2.878 Maximilian Spies (D), KTM, +3.298 Jeffrey Herlings (NL), Honda Romain Febvre (F), Kawasaki Tim Gajser (SLO), Yamaha Tom Vialle (F), Honda Lucas Coenen (B), KTM Andrea Adamo (I), KTM Kay de Wolf (NL), Husqvarna Alberto Forato (I), Fantic Maxime Renaux (F), Yamaha Brent van Doninck (B), Fantic Roan Van De Moosdijk (NL), KTM Pauls Jonass (LAT), Kawasaki Oriol Oliver (E), KTM Ruben Fernandez (E), Honda Mattia Guadagnini (I), KTM Thibault Benistant (F), Honda Andrea Bonacorsi (I), Ducati Maximilian Spies (D), KTM Jago Geerts (B), Beta Kevin Horgmo (N), Honda Ben Watson (GB), Triumph Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha Jan Pancar (SLO), KTM Jeremy Seewer (CH), Ducati Adam Sterry (GB), KTM Matteo del Coco (I), Husqvarna Rick Elzinga (NL), Beta Calvin Vlaanderen (NL), Ducati Lucas Coenen (B), KTM, 142 Tom Vialle (F), Honda, 136, (-6) Jeffrey Herlings (NL), Honda, 134, (-8) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 124, (-18) Romain Febvre (F), Kawasaki, 122, (-20) Maxime Renaux (F), Yamaha, 119, (-23) Andrea Adamo (I), KTM, 89, (-53) Ruben Fernandez (E), Honda, 83, (-59) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 73, (-69) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 67, (-75)