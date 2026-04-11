Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MXGP
  4. /
  5. Motocross-WM MXGP
  6. /
  7. News
Werbung
Riola Sardo: Jeffrey Herlings (HRC) siegt knapp vor Febvre und Gajser
HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna im Sand von Riola Sardo. Lucas Coenen (KTM) zeigte nach Crash eine beeindruckende Aufholjagd.
Motocross-WM MXGP
Jeffrey Herlings gewann das MXGP Qualifikationsrennen in Riola Sardo
Jeffrey Herlings gewann das MXGP Qualifikationsrennen in Riola Sardo© MXGP-TV
Empfehlungen
Werbung
Werbung
MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo: Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser brannte im Zeittraining die Bestzeit in den Boden. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) war auf Platz 2 nur 4 Tausendstelsekunden langsamer als Gajser.
Werbung
Werbung
Zeittraining Riola Sardo:
  1. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 1:40.810
  2. Lucas Coenen (B), KTM, +0.004
  3. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.317
  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.389
  5. Ruben Fernandez (E), Honda, +1.603
  6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.947
  7. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, +1.965
  8. Alberto Forato (I), Fantic, +2.023
  9. Roan Van De Moosdijk (NL), KTM, +2.248
  10. Tom Vialle (F), Honda, +2.262
  11. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +2.459
  12. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +2.612
  13. Maxime Renaux (F), Yamaha, +2.878
  14. Maximilian Spies (D), KTM, +3.298
Crash von Lucas Coenen in der ersten Kurve WM-Leader Lucas Coenen kam nach dem Start nicht gut aus dem Gatter, wurde vor der ersten Kurve nach innen abgedrängt, kam auf die Streckenbegrenzung und stürzte. Der Belgier startete danach vom Ende des Feldes eine beeindruckende Aufholjagd bis auf Platz 5.
Empfehlungen
Duell Febvre gegen Herlings Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) zog den Holeshot vor den beiden HRC-Werksfahrern Tom Vialle und Jeffrey Herlings. Herlings setzte sich am Ende der Boxengasse zunächst gegen Vialle durch und eine Runde später an gleicher Stelle auch gegen Febvre, übernahm damit die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Febvre ließ allerdings über die gesamte Renndistanz nicht locker und attackierte den Niederländer. Jeffrey Herlings gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden.
Werbung
Werbung
Tim Gajser auf Platz 3 Polesetter Tim Gajser startete im Bereich der Top-5 und setzte sich im Rennen gegen Andrea Adamo (KTM) und in der 11. von 13 Runden auch gegen Tom Vialle durch und beendete das Rennen auf Platz 3.
Beeindruckende Aufholjagd von Lucas Coenen Die schnellsten Rennrunden brannte WM-Leader Lucas Coenen in den Boden. Der Belgier überholte fast das gesamte Feld und hatte kurz vor der Ziellinie sogar Tom Vialle auf Platz 4 im Visier. Am Ende ging ihm lediglich die Zeit aus, aber mit ihm ist am Sonntag definitiv wieder zu rechnen. In der WM-Tabelle büßte Coenen gegenüber seinem direkten Verfolger Vialle nur einen Punkt ein.
Fahrer aus Deutschland und der Schweiz Der deutsche Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies war im Zeittraining Vierzehnter und beendete das Rennen auf Rang 18. Damit hat er gute Aussichten, am Sonntag in den Wertungsläufen seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr zu erzielen. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer beendete das Zeittraining auf einem enttäuschenden 18.Platz und das Quali-Race auf Rang 24. Ergebnis MXGP Qualifikationsrenen Riola Sardo:
  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda
  2. Romain Febvre (F), Kawasaki
  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha
  4. Tom Vialle (F), Honda
  5. Lucas Coenen (B), KTM
  6. Andrea Adamo (I), KTM
  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
  8. Alberto Forato (I), Fantic
  9. Maxime Renaux (F), Yamaha
  10. Brent van Doninck (B), Fantic
  11. Roan Van De Moosdijk (NL), KTM
  12. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki
  13. Oriol Oliver (E), KTM
  14. Ruben Fernandez (E), Honda
  15. Mattia Guadagnini (I), KTM
  16. Thibault Benistant (F), Honda
  17. Andrea Bonacorsi (I), Ducati
  18. Maximilian Spies (D), KTM
  19. Jago Geerts (B), Beta
  20. Kevin Horgmo (N), Honda
  21. Ben Watson (GB), Triumph
  22. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha
  23. Jan Pancar (SLO), KTM
  24. Jeremy Seewer (CH), Ducati
  25. Adam Sterry (GB), KTM
  26. Matteo del Coco (I), Husqvarna
  27. Rick Elzinga (NL), Beta
  28. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
Werbung
Werbung
WM-Stand:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 142
  2. Tom Vialle (F), Honda, 136, (-6)
  3. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 134, (-8)
  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 124, (-18)
  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 122, (-20)
  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 119, (-23)
  7. Andrea Adamo (I), KTM, 89, (-53)
  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 83, (-59)
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 73, (-69)
  10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 67, (-75)
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motocross-WM MXGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
136
2
Tom Vialle
129
3
Jeffrey Herlings
124
4
Maxime Renaux
117
5
Tim Gajser
116
6
Romain Febvre
113
7
Andrea Adamo
84
8
Ruben Fernandez
83
9
Calvin Vlaanderen
73
10
Kay de Wolf
63
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit
    Live
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit
    Live
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  5. Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
MXGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM