Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MXGP
  4. /
  5. Motocross-WM MXGP
  6. /
  7. News
Werbung
Riola Sardo: Lucas Coenen (KTM) dominiert den ersten MXGP-Lauf vor Herlings
Der belgische WM-Leader Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewann den ersten MXGP-Lauf in Riola Sardo vor Jeffrey Herlings (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki). Maximilian Spies (KTM) holte erste WM-Punkte.
Motocross-WM MXGP
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Riola SardoLucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Riola SardoFoto: Align Media
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Riola Sardo© Align Media
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Erster Lauf der Klasse MXGP in Riola Sardo auf Sardinien: Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot, doch sein ebenfalls gut gestarteter Teamkollege Jeffrey Herlings ging noch in der ersten Runde zunächst an Oriol Oliver und danach an Tom Vialle vorbei in Führung. Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser stürzte in der ersten Runde und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten.
Werbung
Werbung
Lucas Coenen dominierte Tabellenführer Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-5 und setzte sich in den ersten Runden gegen Oriol Oliver und Tom Vialle durch. Er nutzte die Außenlinien, um nach 5 Runden in Schlagdistanz zum führenden Niederländer zu kommen und danach mit viel Schwung am Zielhügel in Führung zu gehen. In der Folge konnte sich der Belgier umgehend absetzen. Herlings konnte das Tempo von Coenen nicht mitgehen und so setzte sich der Red-Plate-Inhaber bereits nach wenigen Runden an der Spitze deutlich mit einem Vorsprung von mehr als 10 Sekunden ab. Obwohl er in der Endphase des Rennens sein Tempo verringerte, um Energie für den zweiten Lauf zu sparen, betrug sein Vorsprung im Ziel gegenüber Herlings immer noch 19,6 Sekunden. Mit seinem 4. Laufsieg in der Saison 2026 demonstrierte der Belgier erneut seine Dominanz in der MXGP, insbesondere im Sand.
Tim Gajser stürzte im ersten Lauf von Riola SardoTim Gajser stürzte im ersten Lauf von Riola SardoFoto: MXGP-TV
Tim Gajser stürzte im ersten Lauf von Riola Sardo© MXGP-TV
Im Artikel erwähnt
Stürze im Tiefsand Vialle, der nach dem Start in Führung lag, fiel im Verlaufe des Rennens immer weiter zurück. In Runde 11 kollidierte Kay de Wolf mit Tom Vialle. Vialle stürzte und fiel von Platz 4 auf Rang 6 zurück. Er kam auf Platz 7 ins Ziel und verlor damit den zweiten Platz in der WM-Tabelle, den nun Jeffrey Herlings einnehmen konnte. Auch Romain Febvre (Kawasaki) stürzte auf Rang 3 liegend. Der Titelverteidiger konnte schnell weiterfahren und beendete den ersten Lauf auf Platz 3.
Werbung
Werbung
Romain Febvre stürzte im ersten Lauf von Riola SardoRomain Febvre stürzte im ersten Lauf von Riola SardoFoto: MXGP-TV
Romain Febvre stürzte im ersten Lauf von Riola Sardo© MXGP-TV
Oriol Oliver startete gut, stürzte aber im ersten LaufOriol Oliver startete gut, stürzte aber im ersten LaufFoto: MXGP-TV
Oriol Oliver startete gut, stürzte aber im ersten Lauf© MXGP-TV
Punkte für Maximilian Spies, Ducati schwach Der deutsche Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies holte auf Platz 18 seine ersten 3 WM-Punkte in der laufenden Saison. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer verfehlte auf Rang 23 die Punkteränge und auch die beiden anderen Ducati-Factory-Piloten enttäuschten. Calvin Vlaanderen wurde auf Platz 15 von der Spitze beinahe noch überrundet und Andrea Bonacorsi fiel nach 13 Runden aus. Damit war die Gesamtausbeute des dreiköpfigen Ducati-Werksteams die 6 Punkte von Vlaanderen. Ergebnis MXGP Riola Sardo, Lauf 1:
  1. Lucas Coenen (B), KTM
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda
  3. Romain Febvre (F), Kawasaki
  4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
  5. Ruben Fernandez (E), Honda
  6. Andrea Adamo (I), KTM
  7. Tom Vialle (F), Honda
  8. Alberto Forato (I), Fantic
  9. Tim Gajser (SLO), Yamaha
  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki
  11. Oriol Oliver (E), KTM
  12. Maxime Renaux (F), Yamaha
  13. Roan Van De Moosdijk (NL), KTM
  14. Ben Watson (GB), Triumph
  15. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
  16. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha
  17. Jago Geerts (B), Beta
  18. Maximilian Spies (D), KTM
  19. Brent Van doninck (B), Fantic
  20. Kevin Horgmo (N), Honda
  21. Mattia Guadagnini (I), KTM
  22. Jan Pancar (SLO), KTM
  23. Jeremy Seewer (CH), Ducati
  24. Adam Sterry (GB), KTM
  25. Matteo del Coco (I), Husqvarna
  26. Andrea Bonacorsi (I), Ducati
  27. Thibault Benistant (F), Honda
  28. Rick Elzinga (NL), Beta
Werbung
Werbung
WM-Stand:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 167
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 156, (-11)
  3. Tom Vialle (F), Honda, 150, (-17)
  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 142, (-25)
  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 136, (-31)
  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 128, (-39)
  7. Andrea Adamo (I), KTM, 104, (-63)
  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 99, (-68)
  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 85, (-82)
  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 79, (-88)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motocross-WM MXGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
167
2
Jeffrey Herlings
156
3
Tom Vialle
150
4
Romain Febvre
142
5
Tim Gajser
136
6
Maxime Renaux
128
7
Andrea Adamo
104
8
Ruben Fernandez
99
9
Kay de Wolf
85
10
Calvin Vlaanderen
79
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit
    Live
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit
    Live
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  5. Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
MXGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM