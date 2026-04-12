Riola Sardo: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Grand Prix of Sardegna

4. Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo auf Sardinien: Nachdem der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den ersten MXGP-Lauf souverän gewonnen hatte, wurde der Grand Prix im zweiten Lauf zwischen Lucas Coenen und Jeffrey Herlings doch noch eine verdammt knappe Kiste.

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Febvre zog Holeshot

Zunächst zog Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) den Holeshot knapp vor seinem Landsmann Tom Vialle (Honda). Lucas Coenen rangierte in der ersten Runde auf Platz 3, konnte aber schon in der ersten Runde an Vialle vorbeigehen. Danach nahm sich der Belgier Romain Febvre vor und übernahm die Führung. Der WM-Leader setzte sich an der Spitze sofort einige Sekunden ab. Damit schien das Rennen entschieden zu sein, doch es kam anders.

Unachtsamkeit kostete beinahe den Sieg

Ähnlich wie sein Zwillingsbruder Sacha stürzte Lucas an einer Auffahrt zu einem Table. Er hatte jedoch schon einen so großen Vorsprung herausgefahren, dass er die Führungsposition nicht verlor. Herlings, der sich in der Anfangsphase gegen Febvre und Vialle durchgesetzt hatte, kam durch Coenens Fehler in Schlagdistanz. Lucas verlor nach dem Zwischenfall auch etwas den Rhythmus. Er musste in den letzten Runden hart kämpfen, um den Laufsieg und damit den Tagessieg über die Ziellinie zu bringen. Am Ende trennten Coenen und Herlings auf den Rängen 1 und 2 nur 1,2 Sekunden.

Heftiger Abflug von Gajser und fulminante Aufholjagd

Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser musste schon im ersten Lauf nach einem Crash eine Aufholjagd starten. Im zweiten Lauf flog er brutal ab. Er tauchte mit dem Vorderrad nach einem Sprung zu tief in den Sand ein und schlug mit dem Oberkörper auf den Lenker. Dabei öffnete sich sein Airbag. Der Slowene wurde über den Lenker zu Boden katapultiert und er brauchte einen Moment, um die Orientierung zu gewinnen und das Rennen fortzusetzen. Damit fiel er auf Platz 22 zurück. Gajser brauchte auch etwas Zeit, um wieder in seinen Rennrhythmus zu kommen. Danach startete er jedoch eine fulminante Aufholjagd, die ihm am Ende Platz 8 einbrachte, was nach dem heftigen Einschlag eine heroische Leistung war.

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Tim Gajser schlägt mit dem Oberkörper auf den Lenker, der Airbag löst aus Foto: MXGP-TV Tim Gajser schlägt mit dem Oberkörper auf den Lenker, der Airbag löst aus © MXGP-TV

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Tim Gajser nach seinem Sturz im zweiten Lauf in Riola Sardo Foto: MXGP-TV Tim Gajser nach seinem Sturz im zweiten Lauf in Riola Sardo © MXGP-TV

Kay de Wolf erstmals auf dem MXGP-Podium

Nach Platz 4 im ersten Lauf setzte sich der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf im zweiten Rennen gegen Titelverteidiger Romain Febvre durch und beendete den zweiten Lauf auf Platz 3. Damit rangierte er am Ende mit einem 4-3-Ergebnis und 38 Zählern punktgleich mit Febvre. Kay de Wolf stand nach seinem besseren Ergebnis im zweiten Lauf auf dem Treppchen und feierte den ersten MXGP-Podiumserfolg seiner Karriere.

Jeremy Seewer: Sturz in der ersten Kurve

Jeremy Seewer hatte in Riola Sardo ein rabenschwarzes Wochenende. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer wurde im zweiten Lauf in der ersten Kurve nach dem Start in einen Crash mit Rick Elzinga (Beta) verwickelt. Damit war für den Bülacher das Rennen beendet, bevor es richtig angefangen hatte. Seewer fuhr das Rennen zu Ende, verfehlte aber auf Platz 24 die Punkteränge und musste die Insel ohne einen einzigen WM-Punkt verlassen.

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Jeremy Seewer stürzte in Riola in der ersten Kurve nach dem Start Foto: MXGP-TV Jeremy Seewer stürzte in Riola in der ersten Kurve nach dem Start © MXGP-TV

Weitere Favoriten strauchelten

Neben den Stürzen von Gajser, Seewer und Coenen flog auch HRC-Werksfahrer Tom Vialle im zweiten Lauf ab. Der Franzose ging sogar zweimal zu Boden und musste auf Platz 9 im zweiten Lauf Schadensbegrenzung betreiben. In der WM-Tabelle fiel Vialle nach 4 von 19 Events von Platz 2 auf Rang 3 zurück.

Tom Vialle stürzte in Riola Sardo mehrfach Foto: MXGP-TV Tom Vialle stürzte in Riola Sardo mehrfach © MXGP-TV

Maximilian Spies holt WM-Punkte

Im zweiten Lauf holte Maximilian Spies auf Platz 20 einen weiteren WM-Punkt. Nach Platz 18 im ersten Lauf sicherte er sich bei seinem ersten WM-Einsatz in diesem Jahr 4 WM-Punkte und rangiert damit in der WM-Tabelle auf Platz 30.

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Lucas Coenen setzt sich an der Spitze weiter ab

Mit seinem zweiten Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr konnte sich Lucas Coenen an der Tabellenspitze weiter absetzen. Der 19-Jährige konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle in Riola von 7 auf 14 Punkte verdoppeln.

Schon in einer Woche geht es in Pietramurata mit dem 5. WM-Lauf beim Grand Prix of Trentino weiter.

Ergebnis MXGP of Sardegna:

Lucas Coenen (B), KTM, 1-1 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-3 Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4 Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5 Alberto Forato (I), Fantic, 8-7 Tom Vialle (F), Honda, 7-9 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 9-8 Maxime Renaux (F), Yamaha, 12-6 Roan Van De Moosdijk (NL), KTM, 13-11 Andrea Adamo (I), KTM, 6-18 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 15-10 Oriol Oliver (E), KTM, 11-15 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 10-17 Ben Watson (GB), Triumph, 14-14 Brent van Doninck (B), Fantic, 19-12 Kevin Horgmo (N), Honda, 20-13 Mattia Guadagnini (I), KTM, 21-16 Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 16-21 Maximilian Spies (D), KTM, 17-20 Jago Geerts (B), Beta, 18-27 Jan Pancar (SLO), KTM, 22-19 Adam Sterry (GB), KTM, 24-22 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 25-23 Jeremy Seewer (CH), Ducati, 23-24 Matteo del Coco (I), Husqvarna, 27-25 Rick Elzinga (NL), Beta, 28-26 Thibault Benistant (F), Honda, 26-DNS

MXGP-WM-Stand nach 4 von 19 Events:

Lucas Coenen (B), KTM, 192 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 178, (-14) Tom Vialle (F), Honda, 162, (-30) Romain Febvre (F), Kawasaki, 160, (-32) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 149, (-43) Maxime Renaux (F), Yamaha, 143, (-49) Ruben Fernandez (E), Honda, 115, (-77) Andrea Adamo (I), KTM, 107, (-85) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 105, (-87) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 90, (-102) Alberto Forato (I), Fantic, 86, (-106) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 72, (-120) Mattia Guadagnini (I), KTM, 57, (-135) Kevin Horgmo (N), Honda, 57, (-135) Oriol Oliver (E), KTM, 48, (-144)

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