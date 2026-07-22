Romain Febvre und Kawasaki: Trennung nach 7 Jahren

Es ist das sagenumwobene 'verflixte siebte Jahr', das nicht nur Ehen einer besonders harten Prüfung unterzieht. MXGP-Titelverteidiger Romain Febvre wird KRT nach 7 Jahren verlassen. Seine Karriere will er aber noch nicht beenden.

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Seit 2020 bei Kawasaki

Seit 2020 startet der 34-Jährige für das Kawasaki-Werksteam, gewann 2025 den MXGP-WM-Titel und holte in dieser Zeit zwei Silbermedaillen(2021 und 2023). Febvre gewann mit Kawasaki dreizehn Grands-Prix und 28 WM-Läufe und stand zuletzt in Foxhills zum fünfundfünfzigsten Mal mit Kawasaki auf dem Podium.

Statement von Romain Febvre

«In ein paar Monaten wird es nun an der Zeit sein, sich nach so vielen Jahren in Grün von Kawasaki zu trennen», erklärte der Franzose. «Ich habe viele Erinnerungen, gute Ergebnisse und wir hatten zahlreiche gemeinsame Erfolge. Ein langer Teil meiner Karriere wird für immer mit Kawasaki verbunden bleiben. Wir arbeiten seit sieben Jahren zusammen - das ist eine Menge in der Karriere eines Fahrers. Ich hatte immer tolle Leute um mich herum. 2023 haben wir ein neues Bike entwickelt und den Titel knapp um ein paar Punkte verfehlt. Leider habe ich mich 2024 verletzt, aber 2025 haben wir endlich den Titel geholt. Auch dieses Jahr kämpfen wir wieder um Podestplätze. Natürlich ist es das Ziel, wieder einen Grand-Prix gegen starke Gegner zu gewinnen. Meine Motivation ist immer noch die gleiche, um das Beste zu geben. Ich möchte allen danken, die seit dem ersten Tag mit mir zusammengearbeitet haben: Dem früheren KRT-Team von Thierry Chizat Suzzoni und dem neuen KRT-Team mit Antti Pyrhönen, und natürlich auch dem japanischen Mutterkonzern, der mir vertraut und mich immer mit einer positiven Einstellung begrüßt hat. Nächstes Jahr werde ich ein weiteres Kapitel meiner Karriere aufschlagen.»

Meine Motivation ist immer noch vorhanden. Romain Febvre

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Blick in die Zukunft

Ans Aufhören denkt Febvre nicht. Im Gegenteil: «Ich werde mich einer weiteren Herausforderung stellen, das ist es, was ich in meinem Alter brauche. Aber die Saison 2026 ist noch nicht beendet. Bis zum letzten Rennen werde ich natürlich mein Bestes geben.» Das Kawasaki-Team setzt auf seine jungen Talente Mathis Valin and Francisco Garcia, die bereits ihre Verträge unterschrieben haben. Allerdings werden sie wohl vorerst in der MX2 bleiben.

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Wohin wechselt Febvre?

Dass Febvre zu einem japanischen Hersteller wechselt, ist extrem unwahrscheinlich: Honda hat bereits 3 Fahrer unter Vertrag, bei Yamaha ist selbst Gajser noch nicht wirklich angekommen. Die KTM-Gruppe hat mit de Wolf, Adamo, Everts und Längenfelder auch bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Also bleiben Ducati und Triumph als wahrscheinlichste Kandidaten für Febvres Zukunft. Triumph wird sein Factory-Engagement auch auf die MXGP ausweiten. Geplant war ursprünglich Mikkel Haarup, aber was läuft im Sport schon nach Plan?

KRT Team Manager Antti Pyrhönen und Steve Guttridge (Planning Manager) dankten Romain Febvre für die geleistete Arbeit und die Erfolge und wünschten ihm eine erfolgreiche Zukunft.