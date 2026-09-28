Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ruben Fernandez muss bei Honda gehen: Bald wieder Teamkollege von Gajser?

Der Spanier Ruben Fernandez könnte nach seinem Aus bei Honda in der Klasse MXGP der Motocross-WM bei Yamaha erneut Teamkollege von Speerspitze Tim Gajser werden.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Dockt Ruben Fernandez 2027 bei Yamaha an?
Dockt Ruben Fernandez 2027 bei Yamaha an?
Foto: Ruben Fernandez/Instagram
Dockt Ruben Fernandez 2027 bei Yamaha an?
© Ruben Fernandez/Instagram

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Motocross-WM 2026 ist zuletzt in Darwin in Australien zu Ende gegangen. Der Spanier Ruben Fernandez hat das Jahr im Stall von Honda auf Position 7 beendet, er war aber bei den beiden letzten Grands Prix verletzungsbedingt nicht mehr am Start. Sein bestes Einzelergebnis holte er in diesem Jahr mit Platz 3 im ersten Rennen beim Grand Prix von Frauenfeld in der Schweiz.

Werbung

Werbung

Für die Saison 2027 gibt es bei HRC keinen Platz mehr für Fernandez. Honda wird in der MXGP-Kategorie nur noch mit Weltmeister Jeffrey Herlings und dem Franzosen Tom Vialle antreten. Der 27-jährige Fernandez könnte nach fünf Jahren bei Honda aber erneut in einem japanischen Werksteam andocken.

Als aussichtsreichste Option hat sich nun Yamaha erwiesen. Dort wird der Deal mit dem Franzosen Maxime Renaux nicht verlängert. Somit könnte Fernandez bei Yamaha erneut Teamkollege von Tim Gajser werden. In den Jahren 2023 bis 2025 war Fernandez an der Seite des 30-jährigen Slowenen im Honda-Werksteam.

Im Artikel erwähnt

Bei der Werks-Truppe von Kawasaki zeichnet sich eine Lösung für die Febvre-Nachfolge ab, die eigentlich keine echte ist – wahrscheinlich auch, weil der Markt nicht viel mehr hergibt. Neben dem Franzosen Mathis Valin, der als Rookie antreten wird und verletzungsbedingt seit dem Sommer fehlte, dürfte der Deal mit Pauls Jonass im MXGP-Team verlängert werden. Der erfahrene Lette hat im Finish der Saison solide Ergebnisse erzielt, er belegte in der WM-Tabelle Platz 9.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos
Fahrer
Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

973

2

Romain Fabvre

Romain Febvre

805

3

Tim Gajser

Tim Gajser

659

4

Tom Vialle

Tom Vialle

641

5

Andrea Adamo

Andrea Adamo

637

6

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

566

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

523

8

Maxime Renaux

Maxime Renaux

449

9

Pauls Jonass

Pauls Jonass

438

10

Kay De Wolf

Kay de Wolf

428

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  5. Vergangen

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien