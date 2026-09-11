Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez verletzt, kein Start beim MXoN

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Hälfte der Top-10 der MXGP wird bei den verbleibenden Grands Prix in China und Australien nicht mehr mit dabei sein. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der im Qualifikationsrennen zum Türkei-Grand-Prix heftig abflog, muss operiert werden und wird für den Rest der Saison ausfallen, auch für das Motocross der Nationen in Ernée am 3.-4. Oktober.

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Aktuelle Verletztenliste, Top-10 (MXGP, Stand, 11.09.2026):

Tim Gajser – Rippen Lucas Coenen – Hüfte Ruben Fernandez - Handgelenk Maxime Renaux - Rippen Kay de Wolf – Hand und Knöchel

Team Spanien musste Francisco García nachnominieren Foto: Team Spain Team Spanien musste Francisco García nachnominieren © Team Spain

Herber Rückschlag für das MXoN

Für das spanische Team waren ursprünglich Jorge Prado, Ruben Fernandez und der wahrscheinliche MX2-Weltmeister Guillem Farres nominiert. Nach dem Ausfall von Fernandez muss EMX250-Champion Francisco García einspringen. Der 250er-Fahrer muss in der Open-Klasse mit dem großen Bike antreten. García startete schon im vergangenen Jahr beim MXoN, bei dem allerdings Jorge Prado nicht antreten konnte. García beendete die Rennen der Open-Klasse auf den Plätzen 25 und 26.

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