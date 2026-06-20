Slowenischer Doppelsieg beim MXGP Quali-Race in Montevarchi: Gajser siegt

9. Etappe der Motocross-WM in Montevarchi: Wegen starker Staubentwicklung bei Temperaturen jenseits der 35 Grad wurde der Zeitplan nach hinten verschoben, um mehr Bewässerungszeit zu gewinnen. Auch der Zeitplan für Sonntag wurde verändert: Der zweite Lauf der EMX250 soll statt 11:25 bereits um 8:45 gestartet werden.

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Stürze von de Wolf und Fernandez im Zeittraining

Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf hatte im Zeittraining einen kapitalen Crash und landete im Streckenbegrenzungszaun. Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez flog heftig ab. Beide Piloten traten zum Qualifikationsrennen an, mussten es aber nach wenigen Runden wieder aufgeben. Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) war im Zeittraining der Schnellste und startete im Quali-Race von Pole vor HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings. Beide Fahrer erwischten aber keinen guten Start.

MXGP Zeittraining Montevarchi:

Romain Febvre (F), Kawasaki, 1:45.561 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.210 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.457 Maxime Renaux (F), Yamaha, +0.488 Jan Pancar (SLO), KTM, +1.263 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.289 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.640 Andrea Adamo (I), KTM, +1.724 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1.806 Tom Vialle (F), Honda, +1.875

Der Slowene Jan Pancar wurde in Montevarchi Zweiter Foto: Thoralf Abgarjan Der Slowene Jan Pancar wurde in Montevarchi Zweiter © Thoralf Abgarjan

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Historischer Doppelsieg für Slowenien

Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, für den die Bezeichnung 'Privatier' im Sinne des Wortes uneingeschränkt gilt, zog den Holeshot und führte das Rennen zunächst vor Alberto Forato (Fantic) und Tim Gajser (Yamaha) an. Gajser setzte sich schnell gegen Forato durch und kassierte in der zweiten Runde auch seinen Landsmann Pancar. Danach setzte sich das slowenische Duo sofort ein paar Sekunden vom Rest des Feldes ab. Erstmals in der Motocross-Geschichte und zur Freude der slowenischen Fans an der Strecke gab es in Montevarchi einen slowenischen Doppel-Erfolg! Für Tim Gajser war es zugleich sein erster Quali-Sieg für Yamaha. Für Jan Pancar war Platz 2 in einem MXGP-Rennen das beste Ergebnis seiner Karriere. Pancars bisher bestes MXGP-Resultat war Platz 4 im Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Germany 2025. Auch KTM-Werksfahrer Andrea Adamo, der auf Platz 3 ins Ziel kam, zollte Pancar für diese phänomenale Leistung Respekt.

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Der Vater von Jan Pancar kümmert sich allein um die Technik Foto: Thoralf Abgarjan Der Vater von Jan Pancar kümmert sich allein um die Technik © Thoralf Abgarjan

Favoriten blieben unter sich und im Verkehr stecken

Außer Tim Gajser erwischte keiner der WM-Favoriten einen guten Start. Maxime Renaux, Lucas Coenen, Romain Febvre, Jeffrey Herlings und Tom Vialle hingen rundenlang hinter Alberto Forato fest und konnten sich erst in den letzten beiden Runden gegen den schwer zu überholenden Lokalmatador durchsetzen. Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen stürzte auf Platz 8 liegend, fiel auf Platz 11 zurück und blieb damit ohne Punkte.

Cato Nickel auf Platz 15

DMSB-Pilot Cato Nickel (Honda) blieb zwar auf Platz 15 ohne Punkte, aber sein Ergebnis lässt auf die Wertungsläufe hoffen, bei denen die Top-20 WM-Punkte erhalten. Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz kam auf Platz 18 ins Ziel.

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Lage an der Tabellenspitze

Da WM-Leader Lucas Coenen am Ende auf Platz 6 vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings ins Ziel kam, konnte der Belgier seinen Vorsprung von 62 auf 63 Punkte ausbauen.

MXGP Qualifikationsrennen Montevarchi

Tim Gajser (SLO), Yamaha, 25:07.852 Jan Pancar (SLO), KTM, +4.855 Andrea Adamo (I), KTM, +7.065 Maxime Renaux (F), Yamaha, +10.800 Romain Febvre (F), Kawasaki, +11.947 Lucas Coenen (B), KTM, +14.911 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +17.335 Alberto Forato (I), Fantic, +18.302 Tom Vialle (F), Honda, +18.623 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +23.083 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +26.044 Kevin Horgmo (N), Honda, +39.916 Jago Geerts (B), Beta, +43.661 Oriol Oliver (E), KTM, +45.490 Cato Nickel (D), Honda, +56.559

WM-Stand