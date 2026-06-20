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Slowenischer Doppelsieg beim MXGP Quali-Race in Montevarchi: Gajser siegt

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Montevarchi vor seinem slowenischen Landsmann Jan Pancar und Andrea Adamo (beide KTM).

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser gewann das Qualifikationsrennen in Montevarchi
Tim Gajser gewann das Qualifikationsrennen in Montevarchi
Foto: Thoralf Abgarjan
Tim Gajser gewann das Qualifikationsrennen in Montevarchi
© Thoralf Abgarjan

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9. Etappe der Motocross-WM in Montevarchi: Wegen starker Staubentwicklung bei Temperaturen jenseits der 35 Grad wurde der Zeitplan nach hinten verschoben, um mehr Bewässerungszeit zu gewinnen. Auch der Zeitplan für Sonntag wurde verändert: Der zweite Lauf der EMX250 soll statt 11:25 bereits um 8:45 gestartet werden.

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Stürze von de Wolf und Fernandez im Zeittraining

Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf hatte im Zeittraining einen kapitalen Crash und landete im Streckenbegrenzungszaun. Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez flog heftig ab. Beide Piloten traten zum Qualifikationsrennen an, mussten es aber nach wenigen Runden wieder aufgeben. Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) war im Zeittraining der Schnellste und startete im Quali-Race von Pole vor HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings. Beide Fahrer erwischten aber keinen guten Start.

MXGP Zeittraining Montevarchi:

  1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1:45.561

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.210

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.457

  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, +0.488

  5. Jan Pancar (SLO), KTM, +1.263

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.289

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.640

  8. Andrea Adamo (I), KTM, +1.724

  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1.806

  10. Tom Vialle (F), Honda, +1.875

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Der Slowene Jan Pancar wurde in Montevarchi Zweiter
Der Slowene Jan Pancar wurde in Montevarchi Zweiter
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Slowene Jan Pancar wurde in Montevarchi Zweiter
© Thoralf Abgarjan

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Historischer Doppelsieg für Slowenien

Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, für den die Bezeichnung 'Privatier' im Sinne des Wortes uneingeschränkt gilt, zog den Holeshot und führte das Rennen zunächst vor Alberto Forato (Fantic) und Tim Gajser (Yamaha) an. Gajser setzte sich schnell gegen Forato durch und kassierte in der zweiten Runde auch seinen Landsmann Pancar. Danach setzte sich das slowenische Duo sofort ein paar Sekunden vom Rest des Feldes ab. Erstmals in der Motocross-Geschichte und zur Freude der slowenischen Fans an der Strecke gab es in Montevarchi einen slowenischen Doppel-Erfolg! Für Tim Gajser war es zugleich sein erster Quali-Sieg für Yamaha. Für Jan Pancar war Platz 2 in einem MXGP-Rennen das beste Ergebnis seiner Karriere. Pancars bisher bestes MXGP-Resultat war Platz 4 im Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Germany 2025. Auch KTM-Werksfahrer Andrea Adamo, der auf Platz 3 ins Ziel kam, zollte Pancar für diese phänomenale Leistung Respekt.

Der Vater von Jan Pancar kümmert sich allein um die Technik
Der Vater von Jan Pancar kümmert sich allein um die Technik
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Vater von Jan Pancar kümmert sich allein um die Technik
© Thoralf Abgarjan

Favoriten blieben unter sich und im Verkehr stecken

Außer Tim Gajser erwischte keiner der WM-Favoriten einen guten Start. Maxime Renaux, Lucas Coenen, Romain Febvre, Jeffrey Herlings und Tom Vialle hingen rundenlang hinter Alberto Forato fest und konnten sich erst in den letzten beiden Runden gegen den schwer zu überholenden Lokalmatador durchsetzen. Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen stürzte auf Platz 8 liegend, fiel auf Platz 11 zurück und blieb damit ohne Punkte.

Cato Nickel auf Platz 15

DMSB-Pilot Cato Nickel (Honda) blieb zwar auf Platz 15 ohne Punkte, aber sein Ergebnis lässt auf die Wertungsläufe hoffen, bei denen die Top-20 WM-Punkte erhalten. Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz kam auf Platz 18 ins Ziel.

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Lage an der Tabellenspitze

Da WM-Leader Lucas Coenen am Ende auf Platz 6 vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings ins Ziel kam, konnte der Belgier seinen Vorsprung von 62 auf 63 Punkte ausbauen.

MXGP Qualifikationsrennen Montevarchi

  1. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 25:07.852

  2. Jan Pancar (SLO), KTM, +4.855

  3. Andrea Adamo (I), KTM, +7.065

  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, +10.800

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, +11.947

  6. Lucas Coenen (B), KTM, +14.911

  7. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +17.335

  8. Alberto Forato (I), Fantic, +18.302

  9. Tom Vialle (F), Honda, +18.623

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +23.083

  11. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +26.044

  12. Kevin Horgmo (N), Honda, +39.916

  13. Jago Geerts (B), Beta, +43.661

  14. Oriol Oliver (E), KTM, +45.490

  15. Cato Nickel (D), Honda, +56.559

WM-Stand

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 409

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 346 (-63)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 316 (-93)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 304 (-105)

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-136)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 268 (-141)

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2

Jeffrey Herlings

342

3

Romain Febvre

310

4

Tim Gajser

294

5

Kay de Wolf

273

6

Maxime Renaux

261

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