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Sommer und Tradition in der Toskana - Vorschau WM-Etappe 9 in Montevarchi

Am kommenden Wochenende wird in Montevarchi die 9. Etappe der Motocross-WM 2026 bei hochsommerlichen Temperaturen ausgetragen. Im Rahmenprogramm werden diesmal nur die EMX250-Piloten antreten.

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser haderte zuletzt mit einer Knieverletzung
Tim Gajser haderte zuletzt mit einer Knieverletzung
Foto: Thoralf Abgarjan
Tim Gajser haderte zuletzt mit einer Knieverletzung
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

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Nach einer wettermäßig eher unterkühlten Saison 2026, mit Frost in Frauenfeld und Regen im Talkessel, wird es am kommenden Wochenende endlich Sommer. Gelegen in der Toskana, wird auf dem 'Crossdromo Miravalle at Montevarchi' bei erwarteten Tageshöchsttemperaturen von 36 Grad Celsius, Sonnenschein und wolkenlosem Himmel die Saisonhalbzeit zelebriert. Die historische Strecke kehrt nach 20 Jahren wieder in den WM-Kalender zurück.

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Erster WM-Lauf nach 20 Jahren

Für das Crossdromo Miravalle wird es die 8. WM-Veranstaltung. Der erste 125er-WM-Lauf fand 1980 statt. Zu den früheren Gewinnern zählen Michele Rinaldi, David Thorpe, Donny Schmit und Stefan Everts. 2003 erzielte Everts an diesem Ort zwei Klassensiege an einem Tag. Für alle Piloten und Teams ist die Strecke in Montevarchi neu.

Lucas Coenen mit noch mehr Selbstvertrauen

Bei seinem US-Exkurs vor einer Woche hatte man von außen betrachtet nicht den Eindruck, dass Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen ans Limit gehen musste, um mit Jett und Hunter Lawrence (Honda) mitzuhalten. Nach dem dritten technischen Ausfall von Jeffrey Herlings in dieser Saison beim letzten WM-Lauf in Kegums ist sein Vorsprung an der Tabellenspitze auf 62 Punkte angewachsen. Das bedeutet, Lucas Coenen wird das Red Plate des Tabellenführers in jedem Falle behalten.

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Im Artikel erwähnt

Wie fit ist Tim Gajser?

Nach seinen Stürzen in Lacapelle-Marival und Teutschenthal hatte Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser arge Knieprobleme. Ob er nach zwei Wochen Rennpause jetzt wieder fit ist, wird sich am Wochenende zeigen.

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WM-Stand nach Etappe 8 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 404 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 342 (-62)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 310 (-94)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 294 (-110)

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-131)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 261 (-143)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 247 (-157)

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 241 (-163)

  9. Tom Vialle (F), Honda, 219 (-185)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 175 (-229)

Kann Simon jetzt Boden gutmachen?

Titelverteidiger Simon Längenfelder (Red Bull KTM) muss nach seinem Crash und dem Ausfall in Kegums nun versuchen, seine Stärke wieder auszuspielen. Konstanz auf hohem Niveau hat ihm 2025 den WM-Titel beschert. Dass WM-Leader Sacha Coenen (KTM) eine enorme Pace gehen kann, ist bekannt und das wurde auch besonders im zweiten Lauf von Thunder Valley deutlich. Aber der wilde Belgier geht dabei stets ans Limit und häufig auch darüber hinaus und genau das passierte auch in Thunder Valley im ersten Lauf, in dem er zweimal zu Boden ging. 37 Punkte Rückstand sind nicht wenig, aber für Längenfelder kein Grund zur Resignation. Nach seiner Grippe beim Deutschland-Grand-Prix und dem unglücklichen Crash in Kegums hätte der Deutsche nun auch einmal wieder eine Portion Fortune verdient.

MX2-WM-Stand nach Etappe 8 von 19:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 380 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 343 (-37)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 340 (-40)

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 326 (-54)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 314 (-66)

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 308 (-72)

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 280 (-100)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 223 (-157)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 216 (-164)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 161 (-219)

EMX250 im Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm treten an diesem Wochenende nur die Piloten der EMX250 Europameisterschaften an. Der spanische Bud-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia führt nach 6 von 12 Etappen die Meisterschaft mit einem Vorsprung von 53 Punkten gegenüber seinem australischen Teamkollegen Jake Cannon an. Dritter ist der Däne Nicolai Skovbjerg (Husqvarna).

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EMX250 nach 6 von 12 Etappen:

  1. Francisco Garcia (E), Kawasaki, 252

  2. Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 199 (-53)

  3. Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 186 (-66)

  4. Gyan Doensen (NL), KTM, 172 (-80)

  5. Mads Fredsoe (DK), KTM, 135 (-117)

  6. Liam Owens (AUS), KTM, 130 (-122)

  7. Nicolò Alvisi (I), Honda, 122 (-130)

  8. Bernardo Tiburcio (BR), Yamaha, 100 (-152)

  9. Adria Monne (E), GASGAS, 99 (-153)

  10. Tom Brunet (F), Yamaha, 97 (-155)

So können die Rennen verfolgt werden*):

  • Livetiming (kostenlos)

  • Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 20. Juni 2026:

  • 12:00 – Studio-Show mit Paul Malin

  • 13:35 – MX2 Zeittraining

  • 14:10 – MXGP Zeittraining

  • 15:40 - EMX250 Lauf 1

  • 16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

  • 17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 21. Juni 2026:

  • 11:25 - EMX250 Lauf 2

  • 13:00 - MX2 Lauf 1

  • 14:00 - MXGP Lauf 1

  • 16:00 - MX2 Lauf 2

  • 17:00 - MXGP Lauf 2

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*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

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