Motocross-WM MXGP
Ticketpreise beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal
Wer für den Deutschland-Grand-Prix noch keine Tickets hat, kann diese noch im Online-Vorverkauf erwerben. Kurzentschlossene bekommen Tickets auch an der Tageskasse.
Die Wetteraussichten für das Grand-Prix-Wochenende im Talkessel sind gut: Am Samstag ist Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel bei Tageshöchstwerten von 26 Grad vorhergesagt. Am Sonntag soll es bewölkt und etwas kühler werden, bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit. Tagsüber soll es nach den Prognosen trocken bleiben.
Online Vorverkauf empfohlen
Es ist aus mehreren Gründen empfehlenswert, die Tickets im Vorverkauf auf der
Fahrerlagerzugang im Preis enthalten
Im Ticketpreis ist der Zugang zum Fahrerlager enthalten, was im internationalen Grand-Prix-Zirkus heute keine Selbstverständlichkeit ist. Kinder unter 6 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren werden Junior-Tickets zu familienfreundlichen Preisen angeboten.
Tagestickets Samstag *):
Tagesticket (ab 12 Jahre):
Vorverkauf 60 €
Tageskasse 70 €
Tagesticket Junior (6–11 Jahre):
Vorverkauf 30 €
Tageskasse 35 €
Tagestickets Sonntag:
Tagesticket ab 12 Jahre:
Vorverkauf 77 €
Tageskasse 85 €
Tagesticket Junior (6–11 Jahre):
Vorverkauf 35 €
Tageskasse 40 €
Wochenend-Ticket inkl. Fahrerlager (ab 12 Jahre):
Vorverkauf 88 €
Tageskasse 95 €
Wochenend-Ticket Junior inkl. Fahrerlager (6–11 Jahre):
Vorverkauf 40 €
Tageskasse 45 €
Tribüne:
Wochenend-Ticket Tribüne Nord, Mitte oder Süd Samstag/Sonntag:
Vorverkauf 115 €
Tageskasse ggf. kurzfristig verfügbar
VIP "LOUIS Business Club" Sonntag (nur Vorverkauf):
280 €
VIP "LOUIS Business Club" Wochenende Samstag/Sonntag (nur Vorverkauf):
390 €
Camping-Ticket-Preise:
gültig von Freitag 10:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr
1 Wohnmobil oder Wohnwagen-Gespann oder 1 Transporter (exkl. Personen):
Vorverkauf: 90 €
1 PKW + 1 Zelt (exkl. Personen):
Vorverkauf: 60 €
Camping-Ticket (1 Person, Fr. bis Mo.):
Vorverkauf: 10 €
Wohnmobil-Stellplatz (1 Wohnmobil/Campervan inkl. Personen):
Vorverkauf: 90 Euro
Party-Zelt Freitagabend:
Tageskasse: 18 €
Party-Zelt Samstagabend:
Tageskasse: 18 €
Party-Zelt Freitag- und Samstagabend:
Tageskasse: 28 €
*) Angaben ohne Gewähr
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