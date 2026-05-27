Ticketpreise beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal

Die Wetteraussichten für das Grand-Prix-Wochenende im Talkessel sind gut: Am Samstag ist Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel bei Tageshöchstwerten von 26 Grad vorhergesagt. Am Sonntag soll es bewölkt und etwas kühler werden, bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit. Tagsüber soll es nach den Prognosen trocken bleiben.

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Online Vorverkauf empfohlen

Es ist aus mehreren Gründen empfehlenswert, die Tickets im Vorverkauf auf der Internetseite des Veranstalters zu erwerben. Für Kurzentschlossene gibt es dennoch eine Tageskarte, wo die Preise allerdings etwas höher als im Online-Vorverkauf sind.

Fahrerlagerzugang im Preis enthalten

Im Ticketpreis ist der Zugang zum Fahrerlager enthalten, was im internationalen Grand-Prix-Zirkus heute keine Selbstverständlichkeit ist. Kinder unter 6 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren werden Junior-Tickets zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Tagestickets Samstag *):

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Tagesticket (ab 12 Jahre):

Vorverkauf 60 €

Tageskasse 70 €

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Tagesticket Junior (6–11 Jahre):

Vorverkauf 30 €

Tageskasse 35 €

Tagestickets Sonntag:

Tagesticket ab 12 Jahre:

Vorverkauf 77 €

Tageskasse 85 €

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Tagesticket Junior (6–11 Jahre):

Vorverkauf 35 €

Tageskasse 40 €

Wochenend-Ticket inkl. Fahrerlager (ab 12 Jahre):

Vorverkauf 88 €

Tageskasse 95 €

Wochenend-Ticket Junior inkl. Fahrerlager (6–11 Jahre):

Vorverkauf 40 €

Tageskasse 45 €

Tribüne:

Wochenend-Ticket Tribüne Nord, Mitte oder Süd Samstag/Sonntag:

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Vorverkauf 115 €

Tageskasse ggf. kurzfristig verfügbar

VIP "LOUIS Business Club" Sonntag (nur Vorverkauf):

280 €

VIP "LOUIS Business Club" Wochenende Samstag/Sonntag (nur Vorverkauf):

390 €

Camping-Ticket-Preise:

gültig von Freitag 10:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr

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1 Wohnmobil oder Wohnwagen-Gespann oder 1 Transporter (exkl. Personen):

Vorverkauf: 90 €

1 PKW + 1 Zelt (exkl. Personen):

Vorverkauf: 60 €

Camping-Ticket (1 Person, Fr. bis Mo.):

Vorverkauf: 10 €

Wohnmobil-Stellplatz (1 Wohnmobil/Campervan inkl. Personen):

Vorverkauf: 90 Euro

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Party-Zelt Freitagabend:

Tageskasse: 18 €

Party-Zelt Samstagabend:

Tageskasse: 18 €

Party-Zelt Freitag- und Samstagabend:

Tageskasse: 28 €

*) Angaben ohne Gewähr

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