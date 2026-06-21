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Tim Gajser & Jan Pancar in der MXGP: «Fast eine Slowenische Meisterschaft»

Der Doppelsieg von Tim Gajser und Jan Pancar im Quali-Rennen der Klasse MXGP beim Motocross-WM-Event in Montevarchi/Italien sorgte am Samstag für besondere Emotionen bei den Beteiligten.

Motocross-WM MXGP

Jan Pancar (253) trumpfte auf
Jan Pancar (253) trumpfte auf
Foto: Infront
Jan Pancar (253) trumpfte auf
© Infront

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Tim Gajser und sein Landsmann Jan Pancar sorgten am Samstagnachmittag für ein großes Ausrufezeichen im Quali-Rennen der MXGP bei der Rückkehr der Motocross-WM nach Montevarchi. Auf der engen und harten Piste setzten sich die beiden Slowenen bereits in der Anfangsphase vom Rest des Feldes ab und waren für die Gegner nie mehr in Reichweite.

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Pancar, der im Frühjahr einige Rennen zur Vorbereitung in Italien bestritten hat, eroberte mit Platz 2 das beste Quali-Ergebnis seiner Grand-Prix-Karriere. Der 26-jährige KTM-Privatier, dessen Vater die gesamte Betreuung innehat, zog einen scherzhaften Vergleich. «Man hätte fast sagen können, da draußen läuft ein Rennen zur Slowenischen Meisterschaft», lachte der Mann aus der Nähe von Laibach nach dem Rennen in der Hitze. «Ich bin glücklich, so weit vorne sein zu können – mir ist sogar der Holeshot gelungen. Ich habe immer gesagt, dass ich einen guten Start benötige und dann vorne mitfahren kann – das ist mir gelungen. Meine fahrerische Leistung war auch gut.»

Eine Premiere für Tim Gajser

Auch für Tim Gajser war es eine Premiere, denn der fünffache Champion konnte endlich einen Quali-Rennsieg für seinen neuen Arbeitgeber Yamaha einfahren. Und das nach den vergangenen Wochen mit heftigen Stürzen und mehreren schweren Blessuren. Zur Belohnung wurde am Samstagabend am Wohnmobil mit Freunden wie Jaka Peklaj und seinem italienischen Betreuer Giampiero Canetti gemütlich gegrillt.

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Auch Gajser gratulierte seinem Landsmann Pancar und beglückwünschte den Privatfahrer direkt nach der Zieldurchfahrt zu dessen Holeshot. Für den 29-jährigen Yamaha-Star war es ebenfalls ein Meilenstein: «Der erste Quali-Sieg mit Yamaha ist etwas Spezielles, auch weil er mir in Italien gelungen ist. Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt. Die Piste war nicht die einfachste, daher war der Start extrem wichtig. Mein Start war recht solide und mir ist dann recht schnell ein Überholmanöver geglückt. Jan ist stark gefahren. Aber als ich vorbei war, habe ich ein paar schnelle Runden gedreht und dann den Abstand kontrolliert.»

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