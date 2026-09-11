Tim Gajser (Yamaha) beendet die Saison wegen Rippenverletzung

Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser wird nicht an den beiden verbleibenden Grands Prix der Saison in China und Australien teilnehmen. Seine in Arnheim zugezogene Rippenverletzung hat sich am vergangenen Wochenende in der Türkei so sehr verschlechtert, dass er die Reißleine zog und weder in Shanghai noch in Darwin (Australien) antreten wird.

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Schon in der Türkei mit Problemen unterwegs

Gajser hatte am vergangenen Wochenende beim MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar trotz zunehmender Beschwerden mit einem 2-4-Ergebnis 40 WM-Punkte geholt und den vierten Gesamtrang erreicht. Er kehrte in dieser Woche nach Slowenien zurück und ließ sich von einem Spezialisten untersuchen. Dabei kam heraus, dass sich die Verletzung durch den Renneinsatz in der Türkei verschlimmert hatte. Gajser entschied sich deshalb, die Saison vorzeitig zu beenden und sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren. Das Yamaha-Werksteam unterstützt diese Entscheidung.

Mögliche Auswirkungen auf den Ausgang der WM

Für den Ausgang der WM hat Gajsers Ausfall keine Auswirkungen. Er rangiert mit 659 Punkten auf Rang 3, 40 Punkte hinter Romain Febvre auf Platz 2. Um sich in den letzten Rennen nachhaltig zu verbessern, müsste er auf einen Ausfall Febvres hoffen. Von hinten droht keine Gefahr. Lucas Coenen, der auf Platz 4 zurückgefallen ist, ist ebenfalls nicht mehr dabei und Andrea Adamo hat auf Platz 5 100 Punkte Rückstand zu Gajser. Diesen könnte der Italiener theoretisch bei noch maximal 120 zu vergebenden Punkten zwar noch wettmachen, aber das erscheint nach dem Stand der Dinge eher unwahrscheinlich. Tom Vialle hat auf Platz 5 110 Punkte Rückstand zu Gajser. Der Franzose kämpfte zuletzt mit Herlings um den Sieg: Wenn er die restlichen Rennen (evtl. mit Unterstützung von Herlings) gewinnt, könnte er am Ende noch an Gajser vorbeigehen.

MXoN-Einsatz ungewiss

Gajser ist als Speerspitze des slowenischen Teams in der MXGP für das Motocross der Nationen nominiert. Ob er am 4. Oktober in Ernée starten kann, ist derzeit ungewiss.

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MXGP-WM-Stand nach Event 17 von 19: