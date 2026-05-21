Tim Gajser (Yamaha): Treffen mit slowenischem Skisprung-Ass Timi Zajc

Tim Gajser fuhr zuletzt in Italien ein Event zur MX-Prestige-Serie in Fermo und absolvierte für Yamaha Slowenien einen Messeauftritt in Laibach. Nun geht es für den 29-jährigen Yamaha-Neuzugang nach der langen, vierwöchigen Pause mit der MXGP-Weltmeisterschaft weiter – am kommenden Wochenende steht der Frankreich-Grand-Prix in Lacapelle-Marival auf dem Programm.

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Auf seiner eigenen Trainingsstrecke in Lemberg in der Nähe von Marburg hat Gajser nach der Rückkehr aus Italien in den vergangenen Tagen noch einige private Sessions mit Kumpel und MXoN-Teamkollege Jaka Peklaj absolviert. Dabei durfte der mehrfache Sportler des Jahres Gajser einen weiteren slowenischen Sportler begrüßen – dabei handelte es sich um den Weltklasse-Skispringer Timi Zajc. Zajc, der bereits zwei Skiflug-WM-Titel mit dem slowenischen Team holen konnte und bei der nordischen Heim-WM in Planica 2023 Einzelgold auf der Großschanze gewann, zeigte sich als großer Fan des Motocross-Sports.

Zajac gilt als absoluter Weitenjäger – sein weitester Flug waren 245 Meter 2022 in Vikersund. Alle seine fünf Einzel-Weltcupsiege hat der Slowene bei Flug-Events geholt. Im Rahmen des Treffens im TiGa243 Land kam es auch zu einem Austausch von Geschenken. Gajser überreichte dem Wintersportler ein originales Alpinestars-Rennshirt des Yamaha-Werksteams, der Sprung-Star schenkte dem Crosser einen Original-Kopfschutz. «Danke, dass du mir gezeigt hast, wie Motocross wirklich funktioniert», war der Weitenjäger vom Abstecher an die Cross-Piste beeindruckt.

Spannend: Zajc nahm letztes Jahr im August in einem Ford auch schon an einem nationalen Rallye-Event teil. Auf zwei Rädern fährt er nicht nur Offroad, sondern beschäftigt sich auch mit Straßen-Motorrädern. Im Zuge dessen nahm er bereits an privaten Track-Days am Pannonia Ring teil. Dabei wird der Wintersportler auch von Yamaha unterstützt.

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