Yamaha-Neuzugang Tim Gajser hat Interesse an den US-Outdoors

Im Rahmen eines offiziellen Auftritts der MXGP-Motocross-Truppe von Yamaha in Italien sprach Neuling Tim Gajser über noch interessante Herausforderungen für seine Karriere. Die USA würden ihn reizen.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Die USA würden Tim Gajser reizen
Die USA würden Tim Gajser reizen
Foto: Tim Gajser
Die USA würden Tim Gajser reizen
© Tim Gajser

Im Rahmen der jährlichen Motorradmesse in Verona hatte auch das MXGP-Motocross-Team von Monster Energy Yamaha Racing am Wochenende einen Auftritt. Die Vorzeichen sind dort dieses Jahr höchst spannend: Der Franzose Maxime Renaux hat mit Tim Gajser einen Star als neuen Teamkollegen bekommen. Der fünffache Weltmeister aus Slowenien wechselte nach mehr als zehn Jahren als Honda-Werksfahrer die Farben.

Im Gespräch mit anwesenden Journalisten vor Ort ließ Gajser durchblicken, dass er noch spannende Dinge auf seiner To-do-Liste hat. «Ich würde gerne mal bei den Nationals in den USA fahren», erörterte der Slowene offen. «Ich habe das ja noch nie versucht. Ich denke, dass wäre noch eine Sache, die auf meiner persönlichen Bucket List fehlt.»

Gajser erinnerte sich dann auch: «Als ich mit 20 Jahren erstmals MXGP-Weltmeister wurde, wollte ich eigentlich zu 100 Prozent in die USA wechseln. Dann kamen aber einige Faktoren zusammen. Damals habe ich auch noch mit meinem Vater gearbeitet. Er meinte, ich soll vielleicht noch zwei Jahre warten.» Fakt ist: Yamaha hat in den USA aktuell bei den 450ern Cooper Webb und Justin Cooper in den eigenen Reihen. Auch Teenager-Sensation Haiden Deegan will in den USA in absehbarer Zeit in die 450er-Liga aufsteigen.

Fakt ist: Tim Gajser konzentriert sich nun voll auf die neue Mission in der MXGP. Sein Renndebüt auf der Yamaha wird er bereits am Wochenende in Alghero auf Sardinien im tiefen Sand geben. Dort hat der Slowene zuletzt auch private Trainingssessions abgespult. Auch einige andere MXGP-Asse werden bei den Rennen in Alghero und eine Woche später in Mantua erwartet.

