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Tim Gajser (Yamaha): Motocross-Training bei Andrea Dovizioso

MXGP-Ass Tim Gajser ist nach seiner Zwangspause wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Der Yamaha-Pilot war in Italien Gast bei Ex-MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser im 04 Park – Monte Coralli
Tim Gajser im 04 Park – Monte Coralli
Foto: Tim Gajser
Tim Gajser im 04 Park – Monte Coralli
© Tim Gajser

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Die Motocross-WM pausiert aktuell, bis es ab dem 23. Mai mit dem französischen Grand Prix in Lacapelle-Marival in Südfrankreich weitergeht. Während die meisten Asse zuletzt konstant im Trainingsbetrieb waren, musste Yamaha-Neuzugang Tim Gajser nach dem Arco-Event wegen seiner lädierten Rippen eine Zwangspause einlegen. Der Slowene ist erst diese Woche wieder so richtig in den Trainingsbetrieb eingestiegen.

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Der fünffache Weltmeister übte zunächst auf seiner eigenen Trainings-Facility, dem TIGA243 Land in der Nähe von Marburg. Nun ging es für den 29-Jährigen nach Italien, wo Gajser einen besonderen Kontakt aus dem Yamaha-Umfeld nutzen konnte. Ziel war die ehemalige WM-Piste von Faenza. Die Anlage dort wird seit einigen Jahren von Andrea Dovizioso betrieben, der Ende März seinen 40. Geburtstag gefeiert hat.

Der «04 Park – Monte Coralli» von Andrea Dovizioso
Der «04 Park – Monte Coralli» von Andrea Dovizioso
Foto: Tim Gajser
Der «04 Park – Monte Coralli» von Andrea Dovizioso
© Tim Gajser

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Im Artikel erwähnt

Der 15-fache MotoGP-Sieger und leidenschaftliche Motocrosser Dovizioso hat die als «Monte Coralli» bekannte Piste mit viel Liebe zum Detail aufgepeppt und auch die Infrastruktur adaptiert und verschönert. Mittlerweile trägt die Anlage den Namen «04 Park – Monte Coralli» – benannt nach Dovizisos Startnummer 04. Für Gajser wurde dort alles perfekt vorbereitet – der Slowene übte auf dem Geläuf unbehelligt von anderen Fahrern.

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Das Faenza-Areal bietet laufend öffentliche Trainingstage und wird auch immer wieder von Herstellern wie Yamaha für Events oder Motorrad-Vorstellungen genutzt. Während Gajser noch in Nuancen am Setup der 450er-Yamaha feilt, ist auch «Dovi» laufend zu Testzwecken im Einsatz – er erprobt neben Augusto Fernandez für das MotoGP-Projekt von Yamaha laufend Updates bei der M1. Gajser belegt in der MXGP-Tabelle aktuell Rang 4, er hat sich durch starke Auftritte in Arco oder Frauenfeld wieder in Schlagdistanz zur Spitze gekämpft.

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