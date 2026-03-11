Weiter zum Inhalt
Tim Gajser mit der Yamaha auf Platz 4: «Wir müssen noch lernen»

Nach einer heftigen Kollision mit einem Überrundeten holte Tim Gajser (Yamaha) im Qualifikationsrennen nur einen WM-Punkt und im ersten Wertungslauf von Argentinien hing er im Verkehr fest.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser in Bariloche
Tim Gajser in Bariloche
Foto: Yamaha
Tim Gajser in Bariloche
© Yamaha

Platz 10 im Qualifikationsrennen am Samstag war einer Kollision mit einem überrundeten Fahrer geschuldet. Die Unterschiede zwischen den WM-Protagonisten und den lokalen Wildcard-Piloten betrugen teilweise 15 Sekunden pro Runde. Tim Gajser sprang auf Platz 7 liegend auf einen langsamen Überrundeten, ging zu Boden und verlor dabei 3 Plätze. Der Slowene hatte Glück im Unglück, dass er sich nur leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Keinen Flow gefunden

Im ersten Wertungslauf am Sonntag startete Gajser im Bereich der Top-10 und arbeitete sich bis auf Platz 6 nach vorne. «Ich habe einfach keinen Flow gefunden», erklärt Tim. Im zweiten Lauf startete er besser. Von Platz 4 aus setzte er sich in den letzten 4 Runden gegen Tom Vialle (Honda) durch und beendete das Rennen auf Platz 3. Mit 36 Punkten und 14 Punkten Rückstand zur Spitze rangiert Gajser nach dem ersten Grand-Prix der Saison 2026 auf dem 5. Platz.

«Im Großen und Ganzen haben wir hier viel gelernt.»

Tim Gajser

Strecke mit wenig Grip

«Wir kamen hierher, um zu lernen und obwohl es kein einfaches Wochenende war, haben wir das Beste aus den Umständen gemacht», erklärte Gajser nach dem Rennen. «Es gibt definitiv positive Aspekte, insbesondere aus dem zweiten Lauf. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns von Rennen zu Rennen verbessert haben, was insgesamt ermutigend ist. Natürlich ist es unser Ziel, an der Spitze des Feldes zu kämpfen, aber ich denke, dass das mit der Zeit kommen wird. Die Strecke war ziemlich schwierig und hatte nicht viel Grip, was die Sache etwas herausfordernd machte. Im Großen und Ganzen haben wir viel gelernt. Jetzt haben wir zwei Wochen bis zum Spanien-Grand-Prix, also werden wir weiter testen, um noch besser auf die künftigen Rennen vorbereitet zu sein.»

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

50

2

Tom Vialle

50

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

48

4

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

42

5

Tim Gajser

Tim Gajser

36

6

Maxime Renaux

Maxime Renaux

34

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

32

8

Andrea Adamo

32

9

Pauls Jonass

Pauls Jonass

28

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

24

Events

  • Vergangen

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

