Tim Gajser mit der Yamaha auf Platz 4: «Wir müssen noch lernen»

Platz 10 im Qualifikationsrennen am Samstag war einer Kollision mit einem überrundeten Fahrer geschuldet. Die Unterschiede zwischen den WM-Protagonisten und den lokalen Wildcard-Piloten betrugen teilweise 15 Sekunden pro Runde. Tim Gajser sprang auf Platz 7 liegend auf einen langsamen Überrundeten, ging zu Boden und verlor dabei 3 Plätze. Der Slowene hatte Glück im Unglück, dass er sich nur leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Im ersten Wertungslauf am Sonntag startete Gajser im Bereich der Top-10 und arbeitete sich bis auf Platz 6 nach vorne. «Ich habe einfach keinen Flow gefunden», erklärt Tim. Im zweiten Lauf startete er besser. Von Platz 4 aus setzte er sich in den letzten 4 Runden gegen Tom Vialle (Honda) durch und beendete das Rennen auf Platz 3. Mit 36 Punkten und 14 Punkten Rückstand zur Spitze rangiert Gajser nach dem ersten Grand-Prix der Saison 2026 auf dem 5. Platz.

«Wir kamen hierher, um zu lernen und obwohl es kein einfaches Wochenende war, haben wir das Beste aus den Umständen gemacht», erklärte Gajser nach dem Rennen. «Es gibt definitiv positive Aspekte, insbesondere aus dem zweiten Lauf. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns von Rennen zu Rennen verbessert haben, was insgesamt ermutigend ist. Natürlich ist es unser Ziel, an der Spitze des Feldes zu kämpfen, aber ich denke, dass das mit der Zeit kommen wird. Die Strecke war ziemlich schwierig und hatte nicht viel Grip, was die Sache etwas herausfordernd machte. Im Großen und Ganzen haben wir viel gelernt. Jetzt haben wir zwei Wochen bis zum Spanien-Grand-Prix, also werden wir weiter testen, um noch besser auf die künftigen Rennen vorbereitet zu sein.»