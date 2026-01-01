Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Teamwechsel von Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda) offiziell

Die Teamwechsel von Tim Gajser von HRC zu Yamaha und von Jeffrey Herlings von KTM zu Honda wurden am Neujahrstag offiziell bekanntgegeben. Von nun an laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings wird Honda-Werksfahrer
Jeffrey Herlings wird Honda-Werksfahrer
Foto: Honda
Jeffrey Herlings wird Honda-Werksfahrer
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Wechsel von Tim Gajser von HRC zu Yamaha und von Jeffrey Herlings von KTM zu HRC sind seit Monaten inoffiziell bekannt, wurden aber bislang nicht offiziell bestätigt. Die Bestätigung erfolgte am heutigen Neujahrstag. Hintergrund waren die Verträge, die jeweils am 31.12.2025 ausliefen.

Werbung

Werbung

Vertragsklauseln als Teil des Wettbewerbs

Teil des Geschäfts ist es inzwischen geworden, dass die Teams bis zum letzten Tag verhindern möchten, dass die Sportler auf ihrem neuen Arbeitsgerät trainieren und sich auf die nächste Saison vorbereiten können. Eine ähnliche Situation gab es im vergangenen Jahr in den USA im Falle Prado und Kawasaki. Aber sogar kleinere Teams wie das Beta-Werksteam handeln so, wie das Beispiel Tom Koch zeigt. Obwohl lange klar war, dass Tom Koch Beta MRT verlassen würde, durfte das neue Team (Sarholz KTM) erst nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist bekanntgegeben werden.

Jeffrey Herlings ist Honda-Werksfahrer
Jeffrey Herlings ist Honda-Werksfahrer
Foto: Honda
Jeffrey Herlings ist Honda-Werksfahrer
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch im Falle Gajser und Herlings geht es natürlich um den Wettbewerb. Die WM beginnt am 8. März und sowohl Gajser als auch Herlings durften bisher noch keinen Meter mit ihrem neuen Bike testen und trainieren, wodurch sich für sie ein offensichtlicher Wettbewerbsnachteil ergibt, denn die Konkurrenz hat längst mit den Saisonvorbereitungen begonnen.

Werbung

Werbung

Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer
Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer
Foto: Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer
Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer
© Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer

Umstellungsprobleme

Für beide Protagonisten ist der Wechsel eine Umstellung. Für Herlings ist sie sogar noch etwas größer als für Gajser, denn der Niederländer muss sich nicht nur an die neue Fahrwerksgeometrie anpassen, sondern vom flexibleren Stahlrohr-Rahmen auf das steifere Alu-Chassis der Honda wechseln. Aber auch Gajser muss sich an die Gewichtsverteilung der Yamaha, die einen 'rückwärts' eingebauten Motor hat, erst gewöhnen.

Frischer Wind in der MXGP

Der Wechsel von Herlings und Gajser wird auf jeden Fall frischen Wind in die MXGP-Szene bringen. Ducati wird sein Engagement weiter ausbauen und mit den Neuzugängen von Kay de Wolf und Andrea Adamo wird das MXGP-Feld insgesamt noch kompetitiver.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    Monster Energy FIM MXoN

    Ironman Raceway, USA
    04. - 05.10.2025
    Zum Event

  • MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  • TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Monster Energy FIM MXoN

    Ironman Raceway, USA
    04. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  3. TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  4. TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien