Teamwechsel von Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda) offiziell
Die Teamwechsel von Tim Gajser von HRC zu Yamaha und von Jeffrey Herlings von KTM zu Honda wurden am Neujahrstag offiziell bekanntgegeben. Von nun an laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren.
Die Wechsel von Tim Gajser von HRC zu Yamaha und von Jeffrey Herlings von KTM zu HRC sind seit Monaten inoffiziell bekannt, wurden aber bislang nicht offiziell bestätigt. Die Bestätigung erfolgte am heutigen Neujahrstag. Hintergrund waren die Verträge, die jeweils am 31.12.2025 ausliefen.
Vertragsklauseln als Teil des Wettbewerbs
Teil des Geschäfts ist es inzwischen geworden, dass die Teams bis zum letzten Tag verhindern möchten, dass die Sportler auf ihrem neuen Arbeitsgerät trainieren und sich auf die nächste Saison vorbereiten können. Eine ähnliche Situation gab es im vergangenen Jahr in den USA im Falle Prado und Kawasaki. Aber sogar kleinere Teams wie das Beta-Werksteam handeln so, wie das Beispiel Tom Koch zeigt. Obwohl lange klar war, dass Tom Koch Beta MRT verlassen würde, durfte das neue Team (Sarholz KTM) erst nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist bekanntgegeben werden.
Auch im Falle Gajser und Herlings geht es natürlich um den Wettbewerb. Die WM beginnt am 8. März und sowohl Gajser als auch Herlings durften bisher noch keinen Meter mit ihrem neuen Bike testen und trainieren, wodurch sich für sie ein offensichtlicher Wettbewerbsnachteil ergibt, denn die Konkurrenz hat längst mit den Saisonvorbereitungen begonnen.
Umstellungsprobleme
Für beide Protagonisten ist der Wechsel eine Umstellung. Für Herlings ist sie sogar noch etwas größer als für Gajser, denn der Niederländer muss sich nicht nur an die neue Fahrwerksgeometrie anpassen, sondern vom flexibleren Stahlrohr-Rahmen auf das steifere Alu-Chassis der Honda wechseln. Aber auch Gajser muss sich an die Gewichtsverteilung der Yamaha, die einen 'rückwärts' eingebauten Motor hat, erst gewöhnen.
Frischer Wind in der MXGP
Der Wechsel von Herlings und Gajser wird auf jeden Fall frischen Wind in die MXGP-Szene bringen. Ducati wird sein Engagement weiter ausbauen und mit den Neuzugängen von Kay de Wolf und Andrea Adamo wird das MXGP-Feld insgesamt noch kompetitiver.
