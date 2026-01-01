Teamwechsel von Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda) offiziell

Die Wechsel von Tim Gajser von HRC zu Yamaha und von Jeffrey Herlings von KTM zu HRC sind seit Monaten inoffiziell bekannt, wurden aber bislang nicht offiziell bestätigt. Die Bestätigung erfolgte am heutigen Neujahrstag. Hintergrund waren die Verträge, die jeweils am 31.12.2025 ausliefen.

Werbung

Werbung

Vertragsklauseln als Teil des Wettbewerbs

Teil des Geschäfts ist es inzwischen geworden, dass die Teams bis zum letzten Tag verhindern möchten, dass die Sportler auf ihrem neuen Arbeitsgerät trainieren und sich auf die nächste Saison vorbereiten können. Eine ähnliche Situation gab es im vergangenen Jahr in den USA im Falle Prado und Kawasaki. Aber sogar kleinere Teams wie das Beta-Werksteam handeln so, wie das Beispiel Tom Koch zeigt. Obwohl lange klar war, dass Tom Koch Beta MRT verlassen würde, durfte das neue Team (Sarholz KTM) erst nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist bekanntgegeben werden.

Jeffrey Herlings ist Honda-Werksfahrer Foto: Honda Jeffrey Herlings ist Honda-Werksfahrer © Honda

Auch im Falle Gajser und Herlings geht es natürlich um den Wettbewerb. Die WM beginnt am 8. März und sowohl Gajser als auch Herlings durften bisher noch keinen Meter mit ihrem neuen Bike testen und trainieren, wodurch sich für sie ein offensichtlicher Wettbewerbsnachteil ergibt, denn die Konkurrenz hat längst mit den Saisonvorbereitungen begonnen.

Werbung

Werbung

Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer Foto: Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer © Tim Gajser wird Yamaha-Werksfahrer

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Umstellungsprobleme

Für beide Protagonisten ist der Wechsel eine Umstellung. Für Herlings ist sie sogar noch etwas größer als für Gajser, denn der Niederländer muss sich nicht nur an die neue Fahrwerksgeometrie anpassen, sondern vom flexibleren Stahlrohr-Rahmen auf das steifere Alu-Chassis der Honda wechseln. Aber auch Gajser muss sich an die Gewichtsverteilung der Yamaha, die einen 'rückwärts' eingebauten Motor hat, erst gewöhnen.

Frischer Wind in der MXGP