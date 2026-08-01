Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Titelhoffnungen dahin: Lucas Coenen (KTM) kann nicht in Lommel starten

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen musste den Grand-Prix of Flanders in Lommel nach dem freien Training abbrechen. Damit ist er mit Blick auf den MXGP-Titelgewinn nahezu chancenlos.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen
Lucas Coenen
Foto: Thoralf Abgarjan
Lucas Coenen
© Thoralf Abgarjan

Werbung

Werbung

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen rückte im freien Training von Lommel aus und beendete die Session sogar auf dem 5. Platz, doch seine Ischiasprobleme zwangen ihn zur Aufgabe. Der Belgier startete nicht zum Zeittraining und entschied sich, den Grand-Prix of Flanders abzubrechen.

Werbung

Werbung

Statement von KTM

«Lucas Coenen beendete den MXGP of Flanders», erklärte KTM. «Nach dem freien Training beschloss der Belgier, sein Heimrennen abzubrechen und sich auf die Genesung zu konzentrieren.»

Titelchancen verpufft

Besonders bitter: Damit verliert Lucas Coenen, der die Hälfte der Saison dominierte, seine Chance auf den MXGP-WM-Titel. Schon vor diesem Grand-Prix hat er einen Rückstand von 49 Punkten. Dieser Rückstand wird sich an diesem Wochenende massiv erhöhen oder gar verdoppeln. So viele Punkte in den verbleibenden 5 Events wieder aufholen zu können, scheint mehr als unrealistisch.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

615

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

566

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

541

4

Tim Gajser

Tim Gajser

489

5

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

414

6

Andrea Adamo

Andrea Adamo

411

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

408

8

Tom Vialle

Tom Vialle

367

9

Kay De Wolf

Kay de Wolf

292

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

273

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event

  • MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event

  5. MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien