Frauenfeld: Tom Vialle (HRC) gewinnt Lauf 1 und übernimmt die WM-Führung

Motocross-WM MX2 • Neu
Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) cleverer Sieger im ersten Lauf
WM-Leader Lucas Coenen (KTM) und HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings fielen mit abgesprungener Kette aus, Romain Febvre (Kawasaki) stürzte und Tom Vialle (Honda) holte seinen ersten MXGP-Laufsieg.
Erster Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld, Grand-Prix of Switzerland: Die Bedingungen verschlechterten sich durch den Nieselregen weiter. Im Boden bildeten sich extrem tiefe Spurrinnen, die gleich mehreren Motorrädern, oder besser gesagt, deren Antriebsketten zum Verhängnis wurden.
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor dem französischen HRC-Werksfahrer Tom Vialle. Coenen flog nach einer Linkskehre mit tiefen Spurrinnen über den Lenker ab, nicht wegen eines Fahrfehlers, sondern weil ihm die Antriebskette heruntersprang und das Hinterrad blockierte. Zwar nahm der Belgier das Rennen später wieder auf, aber da er fremde Hilfe in Anspruch genommen hatte, wurde er nicht gewertet und ging in diesem Rennen komplett leer aus. Damit verlor Lucas Coenen seine WM-Führung.
Tom Vialle führte das Rennen an. Hinter ihm machte sich Jeffrey Herlings bereit und hatte den Franzosen fest im Blick. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann 'The Bullet' seinen Angriff startet. Doch daraus wurde nichts. In der 7. Runde erwischte es auch ihn – übrigens an der gleichen Stelle, wo zuvor Coenen ausgefallen war. Frustriert stapfte der Niederländer zurück an die Box. Später im Rennen erwischte es an derselben Stelle noch Andrea Adamo, der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 6 rangierte. Der Sizilianer konnte sein Bike wieder in Gang setzen und Platz 13 über die Ziellinie retten.
Nach dem Ausfall von Herlings schien Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) die Gunst der Stunde zu nutzen und versuchte, die Lücke zu seinem Landsmann Vialle zu schließen. Als er nur noch wenige Meter vom Führenden entfernt war, stürzte er in Runde 11 und fiel von Platz 2 auf 4 zurück.
Tom Vialle zog seine Linien sauber und gewann mit einem Vorsprung von 10,3 Sekunden vor Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda). Zwar hatte Vialle in Argentinien schon ein Qualifikationsrennen gewonnen, aber dies hier war sein erster regulärer Laufsieg in der MXGP-Premium-Kategorie. Mit diesem Sieg übernahm er zugleich wieder die Führung in der Weltmeisterschaft. Vor dem zweiten Lauf hat er mit 114 Punkten einen Vorsprung von 3 Zählern gegenüber Lucas Coenen auf Platz 2.
Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) startete im Bereich der Top-10 und beendete den ersten Lauf als bester Schweizer auf Platz 13. Wildcard-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte.
Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig rangierte über die Hälfte des Rennens auf Platz 15. Am Ende kam der Ascherslebener auf Platz 17 über die Ziellinie und holte damit die ersten 4 WM-Punkte der Saison 2026. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge der Top-20, Tom Koch auf Rang 21 nur knapp.
Tom Vialle (F), Honda
Maxime Renaux (F), Yamaha
Ruben Fernandez (E), Honda
Romain Febvre (F), Kawasaki
Kay de Wolf (NL), Husqvarna
Alberto Forato (I), Fantic
Pauls Jonass (LAT), Kawasaki
Kevin Horgmo (NOR), Honda
Tim Gajser (SLO), Yamaha
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
Jan Pancar (SLO), KTM
Jeremy Seewer (CH), Ducati
Andrea Adamo (I), KTM
Mattia Guadagnini (I), KTM
Roan van de Moosdijk (NL), KTM
Jago Geerts (B), Beta
Noah Ludwig (D), KTM
Adam Sterry (GBR), KTM
Arnaud Tonus (CH), Yamaha
Oriol Oliver (E), KTM
Tom Koch (D), KTM
Rick Elzinga (NL), Beta
Cato Nickel (D), Honda
Nico Greutmann (CH), Honda
Nicolas Bender (CH), Husqvarna
Loris Freidig (CH), Fantic
Robin Scheiben (CH), Triumph
Ben Watson (GBR), Triumph
Romain Pape (F), Yamaha
Jeffrey Herlings (NL), Honda
Nico Häusermann (CH), Triumph
Ramon Keller (CH), KTM
Brent van Doninck (B), Fantic
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