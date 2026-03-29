Frauenfeld: Tom Vialle (HRC) gewinnt Lauf 1 und übernimmt die WM-Führung

Erster Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld, Grand-Prix of Switzerland: Die Bedingungen verschlechterten sich durch den Nieselregen weiter. Im Boden bildeten sich extrem tiefe Spurrinnen, die gleich mehreren Motorrädern, oder besser gesagt, deren Antriebsketten zum Verhängnis wurden.

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WM-Leader Lucas Coenen: Kettenriss in der ersten Runde

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor dem französischen HRC-Werksfahrer Tom Vialle. Coenen flog nach einer Linkskehre mit tiefen Spurrinnen über den Lenker ab, nicht wegen eines Fahrfehlers, sondern weil ihm die Antriebskette heruntersprang und das Hinterrad blockierte. Zwar nahm der Belgier das Rennen später wieder auf, aber da er fremde Hilfe in Anspruch genommen hatte, wurde er nicht gewertet und ging in diesem Rennen komplett leer aus. Damit verlor Lucas Coenen seine WM-Führung.

Lucas Coenen sprang im Rennen die Antriebskette ab Foto: MXGP-TV Lucas Coenen sprang im Rennen die Antriebskette ab © MXGP-TV

Auch Jeffrey Herlings nach Kettenriss frustriert

Tom Vialle führte das Rennen an. Hinter ihm machte sich Jeffrey Herlings bereit und hatte den Franzosen fest im Blick. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann 'The Bullet' seinen Angriff startet. Doch daraus wurde nichts. In der 7. Runde erwischte es auch ihn – übrigens an der gleichen Stelle, wo zuvor Coenen ausgefallen war. Frustriert stapfte der Niederländer zurück an die Box. Später im Rennen erwischte es an derselben Stelle noch Andrea Adamo, der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 6 rangierte. Der Sizilianer konnte sein Bike wieder in Gang setzen und Platz 13 über die Ziellinie retten.

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Jeffrey Herlings sprang im ersten Rennen die Antriebskette ab Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings sprang im ersten Rennen die Antriebskette ab © MXGP-TV

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Sturz von Febvre

Nach dem Ausfall von Herlings schien Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) die Gunst der Stunde zu nutzen und versuchte, die Lücke zu seinem Landsmann Vialle zu schließen. Als er nur noch wenige Meter vom Führenden entfernt war, stürzte er in Runde 11 und fiel von Platz 2 auf 4 zurück.

Romain Febvre stürzte auf Platz 2 liegend Foto: MXGP-TV Romain Febvre stürzte auf Platz 2 liegend © MXGP-TV

Tom Vialle holt ersten MXGP Laufsieg

Tom Vialle zog seine Linien sauber und gewann mit einem Vorsprung von 10,3 Sekunden vor Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda). Zwar hatte Vialle in Argentinien schon ein Qualifikationsrennen gewonnen, aber dies hier war sein erster regulärer Laufsieg in der MXGP-Premium-Kategorie. Mit diesem Sieg übernahm er zugleich wieder die Führung in der Weltmeisterschaft. Vor dem zweiten Lauf hat er mit 114 Punkten einen Vorsprung von 3 Zählern gegenüber Lucas Coenen auf Platz 2.

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Auch Andrea Adamo sprang die Kette herunter Foto: MXGP-TV Auch Andrea Adamo sprang die Kette herunter © MXGP-TV

Jeremy Seewer auf Platz 12

Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) startete im Bereich der Top-10 und beendete den ersten Lauf als bester Schweizer auf Platz 13. Wildcard-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte.

Noah Ludwig holt erste 4 WM-Punkte

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig rangierte über die Hälfte des Rennens auf Platz 15. Am Ende kam der Ascherslebener auf Platz 17 über die Ziellinie und holte damit die ersten 4 WM-Punkte der Saison 2026. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge der Top-20, Tom Koch auf Rang 21 nur knapp.

Ergebnis Frauenfeld-MXGP Lauf 1:

Tom Vialle (F), Honda Maxime Renaux (F), Yamaha Ruben Fernandez (E), Honda Romain Febvre (F), Kawasaki Kay de Wolf (NL), Husqvarna Alberto Forato (I), Fantic Pauls Jonass (LAT), Kawasaki Kevin Horgmo (NOR), Honda Tim Gajser (SLO), Yamaha Calvin Vlaanderen (NL), Ducati Jan Pancar (SLO), KTM Jeremy Seewer (CH), Ducati Andrea Adamo (I), KTM Mattia Guadagnini (I), KTM Roan van de Moosdijk (NL), KTM Jago Geerts (B), Beta Noah Ludwig (D), KTM Adam Sterry (GBR), KTM Arnaud Tonus (CH), Yamaha Oriol Oliver (E), KTM Tom Koch (D), KTM Rick Elzinga (NL), Beta Cato Nickel (D), Honda Nico Greutmann (CH), Honda Nicolas Bender (CH), Husqvarna Loris Freidig (CH), Fantic Robin Scheiben (CH), Triumph Ben Watson (GBR), Triumph Romain Pape (F), Yamaha Jeffrey Herlings (NL), Honda Nico Häusermann (CH), Triumph Ramon Keller (CH), KTM Brent van Doninck (B), Fantic

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