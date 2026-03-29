Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Frauenfeld: Tom Vialle (HRC) gewinnt Lauf 1 und übernimmt die WM-Führung

WM-Leader Lucas Coenen (KTM) und HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings fielen mit abgesprungener Kette aus, Romain Febvre (Kawasaki) stürzte und Tom Vialle (Honda) holte seinen ersten MXGP-Laufsieg.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Tom Vialle gewann den ersten Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld
Tom Vialle gewann den ersten Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld
Foto: MXGP-TV
Tom Vialle gewann den ersten Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld
© MXGP-TV

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Erster Lauf der Klasse MXGP in Frauenfeld, Grand-Prix of Switzerland: Die Bedingungen verschlechterten sich durch den Nieselregen weiter. Im Boden bildeten sich extrem tiefe Spurrinnen, die gleich mehreren Motorrädern, oder besser gesagt, deren Antriebsketten zum Verhängnis wurden.

Werbung

Werbung

WM-Leader Lucas Coenen: Kettenriss in der ersten Runde

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor dem französischen HRC-Werksfahrer Tom Vialle. Coenen flog nach einer Linkskehre mit tiefen Spurrinnen über den Lenker ab, nicht wegen eines Fahrfehlers, sondern weil ihm die Antriebskette heruntersprang und das Hinterrad blockierte. Zwar nahm der Belgier das Rennen später wieder auf, aber da er fremde Hilfe in Anspruch genommen hatte, wurde er nicht gewertet und ging in diesem Rennen komplett leer aus. Damit verlor Lucas Coenen seine WM-Führung.

Lucas Coenen sprang im Rennen die Antriebskette ab
Lucas Coenen sprang im Rennen die Antriebskette ab
Foto: MXGP-TV
Lucas Coenen sprang im Rennen die Antriebskette ab
© MXGP-TV

Empfehlungen

Auch Jeffrey Herlings nach Kettenriss frustriert

Tom Vialle führte das Rennen an. Hinter ihm machte sich Jeffrey Herlings bereit und hatte den Franzosen fest im Blick. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann 'The Bullet' seinen Angriff startet. Doch daraus wurde nichts. In der 7. Runde erwischte es auch ihn – übrigens an der gleichen Stelle, wo zuvor Coenen ausgefallen war. Frustriert stapfte der Niederländer zurück an die Box. Später im Rennen erwischte es an derselben Stelle noch Andrea Adamo, der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 6 rangierte. Der Sizilianer konnte sein Bike wieder in Gang setzen und Platz 13 über die Ziellinie retten.

Werbung

Werbung

Jeffrey Herlings sprang im ersten Rennen die Antriebskette ab
Jeffrey Herlings sprang im ersten Rennen die Antriebskette ab
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings sprang im ersten Rennen die Antriebskette ab
© MXGP-TV

Sturz von Febvre

Nach dem Ausfall von Herlings schien Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) die Gunst der Stunde zu nutzen und versuchte, die Lücke zu seinem Landsmann Vialle zu schließen. Als er nur noch wenige Meter vom Führenden entfernt war, stürzte er in Runde 11 und fiel von Platz 2 auf 4 zurück.

Romain Febvre stürzte auf Platz 2 liegend
Romain Febvre stürzte auf Platz 2 liegend
Foto: MXGP-TV
Romain Febvre stürzte auf Platz 2 liegend
© MXGP-TV

Tom Vialle holt ersten MXGP Laufsieg

Tom Vialle zog seine Linien sauber und gewann mit einem Vorsprung von 10,3 Sekunden vor Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda). Zwar hatte Vialle in Argentinien schon ein Qualifikationsrennen gewonnen, aber dies hier war sein erster regulärer Laufsieg in der MXGP-Premium-Kategorie. Mit diesem Sieg übernahm er zugleich wieder die Führung in der Weltmeisterschaft. Vor dem zweiten Lauf hat er mit 114 Punkten einen Vorsprung von 3 Zählern gegenüber Lucas Coenen auf Platz 2.

Werbung

Werbung

Auch Andrea Adamo sprang die Kette herunter
Auch Andrea Adamo sprang die Kette herunter
Foto: MXGP-TV
Auch Andrea Adamo sprang die Kette herunter
© MXGP-TV

Jeremy Seewer auf Platz 12

Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) startete im Bereich der Top-10 und beendete den ersten Lauf als bester Schweizer auf Platz 13. Wildcard-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte.

Noah Ludwig holt erste 4 WM-Punkte

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig rangierte über die Hälfte des Rennens auf Platz 15. Am Ende kam der Ascherslebener auf Platz 17 über die Ziellinie und holte damit die ersten 4 WM-Punkte der Saison 2026. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge der Top-20, Tom Koch auf Rang 21 nur knapp.

Ergebnis Frauenfeld-MXGP Lauf 1:

  1. Tom Vialle (F), Honda

  2. Maxime Renaux (F), Yamaha

  3. Ruben Fernandez (E), Honda

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

  6. Alberto Forato (I), Fantic

  7. Pauls Jonass (LAT), Kawasaki

  8. Kevin Horgmo (NOR), Honda

  9. Tim Gajser (SLO), Yamaha

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati

  11. Jan Pancar (SLO), KTM

  12. Jeremy Seewer (CH), Ducati

  13. Andrea Adamo (I), KTM

  14. Mattia Guadagnini (I), KTM

  15. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

  16. Jago Geerts (B), Beta

  17. Noah Ludwig (D), KTM

  18. Adam Sterry (GBR), KTM

  19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

  20. Oriol Oliver (E), KTM

  21. Tom Koch (D), KTM

  22. Rick Elzinga (NL), Beta

  23. Cato Nickel (D), Honda

  24. Nico Greutmann (CH), Honda

  25. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

  26. Loris Freidig (CH), Fantic

  27. Robin Scheiben (CH), Triumph

  28. Ben Watson (GBR), Triumph

  29. Romain Pape (F), Yamaha

  30. Jeffrey Herlings (NL), Honda

  31. Nico Häusermann (CH), Triumph

  32. Ramon Keller (CH), KTM

  33. Brent van Doninck (B), Fantic

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Tom Vialle

Tom Vialle

114

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

111

3

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

104

4

Maxime Renaux

Maxime Renaux

103

5

Romain Fabvre

Romain Febvre

97

6

Tim Gajser

Tim Gajser

94

7

Andrea Adamo

Andrea Adamo

84

8

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

72

9

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

60

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

57

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  • MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  • TBA

    25.–26.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  5. TBA

    25.–26.04.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien