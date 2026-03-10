Tom Vialle (Honda) in Argentinien mit historisch einmaligem MXGP-Debüt

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
Gleich bei seinem ersten MXGP-Einsatz in Argentinien holte sich US-Rückkehrer Tom Vialle nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen das Red Plate des WM-Leaders. Tom Vialle ist Klassen-Neuling (Rookie) in der MXGP. Als Rookie in der Premiumklasse gleich beim ersten Rennen der Saison mit dem Red Plate an den Start zu gehen, ist historisch einmalig.
Historisches Ereignis Der Fall Vialle ist einmalig und man muss lange in die Geschichtsbücher schauen, um einen ähnlich gelagerten Fall wie den von Vialle zu finden. Fahrer wie Romain Febvre (2015) oder Tim Gajser (2016), die als MXGP-Rookies auf Anhieb Weltmeister wurden, brauchten ein paar WM-Läufe, um in der Premiumklasse anzukommen und mit dem Red Plate des WM-Leaders an den Start zu gehen. Tom Vialle schaffte dieses Kunststück, weil er das Qualifikationsrennen gewonnen hatte und damit die WM-Führung schon vor seinem ersten Wertungslauf in der 450er-Klasse übernehmen konnte. Das neue Punktesystem machte es möglich Dass Vialle schon vor seinem ersten MXGP-WM-Lauf die WM-Führung übernehmen konnte, hat natürlich mit dem Punktesystem zu tun, das es erst seit 2023 für die Qualifikationsrennen gibt. 2023 gewann Jorge Prado das erste Qualifikationsrennen in Matterley Basin, aber der Spanier war zu diesem Zeitpunkt kein MXGP-Rookie mehr. 2025 übernahm Maxime Renaux nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen kurzzeitig das Red Plate, aber auch er war längst kein Klassenneuling in der MXGP mehr. Der Fall Vialle ist in der Geschichte einmalig.
Platz 3 der Tageswertung Mit einem 2-4-Ergebnis stand Vialle am Ende des Argentinien Grands Prix auf dem dritten Podiumsrang. Dank seiner 10 Punkte aus dem Qualifikationsrennen am Samstag rangiert er zusammen mit seinem HRC-Teamkollegen Jeffrey Herlings mit 50 Punkten an der Tabellenspitze. Mit dem Red Plate wird beim nächsten WM-Lauf in Spanien Jeffrey Herlings ausrücken, denn er hat den letzten WM-Lauf gewonnen.
Wer die Karriere von Tom Vialle in den letzten Jahren in den USA verfolgt hat, wusste, wozu der Bursche fähig ist.
«Es fühlt sich wirklich gut an, hier oben auf dem Podium zu sein», erklärte der Franzose nach dem Rennen. «Ich wusste nicht so recht, was mich in der MXGP erwarten würde, denn hier sind viele sehr gute Fahrer am Start. Der Auftaktsieg am Samstag war schon einmal ein guter Anfang. Dann lief es am Sonntag wieder gut und es war schön, Führungsrunden zu absolvieren, bevor mich Jeffrey überholen konnte. Meine Intensität in den ersten Runden war ziemlich gut, aber später habe ich dann leider ein paar Fehler gemacht. Insgesamt bin ich aber mit meinem ersten Wochenende bei HRC Petronas sehr zufrieden.» Vialle: Vor Saisonstart unterbewertet Vor dem Saisonstart richtete sich die Aufmerksamkeit der Beobachter ausschließlich auf Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Romain Febvre und Lucas Coenen. Wer aber die Karriere von Tom Vialle in den letzten Jahren, speziell auch in den USA, verfolgt hat, wusste, wozu der Bursche fähig ist. Die Startnummer 16 könnte in dieser Saison eine sehr bedeutende Rolle spielen.
