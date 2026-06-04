Tom Vialle (HRC) weiterhin verletzt: Kein Start in Kegums

Am kommenden Wochenende findet im lettischen Kegums der 8. Lauf zur Motocross-WM 2026 statt. Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle, der beim vorletzten WM-Lauf in Lacapelle-Marival heftig abflog, versuchte zwar, eine Woche später im Talkessel zu starten, aber er musste einsehen, dass er körperlich noch nicht in der Verfassung ist, einen Grand-Prix zu überstehen.

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Guter Saisonstart des Franzosen

Tom Vialle, der in diesem Jahr aus den USA wieder zurück in die WM wechselte, legte einen bemerkenswerten Saisonstart hin. Er startete in Argentinien mit dem Red Plate des WM-Leaders und belegte nach 5 WM-Läufen den dritten Tabellenrang.

Statement von Tom Vialle

«Ich hatte in Deutschland zu große Schmerzen», erklärte der Franzose. «Ich glaube nicht, dass es gut wäre, in Kegums zu starten. Es ist sehr schade, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in den Auftaktrunden der Saison gut abgeschnitten habe und mich gut an das Bike und an die MXGP-Klasse angepasst habe. Der Plan besteht nun darin, sicherzustellen, dass ich für Montevarchi wieder fit bin.»