Trentino: Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien): Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) haderte am Vormittag noch mit der Strecke und beendete das Zeittraining nur auf dem 9. Platz, doch nach dem Start lag er erneut vorn und konnte das Samstagsrennen mit einem Start-Ziel-Sieg beenden.

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Tom Vialle blieb bis zum Ende dran

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle startete hinter Coenen auf Platz 2 und ließ den Belgier an der Spitze nicht davonziehen. Coenen seinerseits blieb fehlerfrei und brachte seine Führungsposition mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden über die Ziellinie.

Sturz und Aufholjagd von Herlings

HRC-Werksfahrer Jeffrey stürzte in der ersten Runde und nahm das Rennen außerhalb der Top-20 wieder auf. 'The Bullet' startete eine Aufholjagd bis auf Platz 9 und rettete damit 2 WM-Punkte. Mit dem gleichzeitigen Laufsieg von Lucas Coenen büßte Herlings in der WM-Tabelle damit weitere 8 Punkte ein. Sein Rückstand vergrößerte sich von 14 auf 22 Punkte.

Lokalmatador Andrea Adamo mit solider Leistung

MXGP-Aufsteiger und Lokalmatador Andrea Adamo (KTM) zeigte erneut Speed und Konstanz und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 12 Sekunden auf Platz 3. Auch MXGP-Rookie Kay de Wolf (Husqvarna) zeigte auf Platz 4 sein Potenzial und Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der im Trentino im gelb-blauen Valentino-Rossi-Design an den Start ging, zeigte auf Platz 5 ein solides Rennen.

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Die Yamaha von Tim Gajser im Valentino-Rossi-Design Foto: Infront Moto Racing Die Yamaha von Tim Gajser im Valentino-Rossi-Design © Infront Moto Racing

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ausfall von Romain Febvre

Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) ging komplett leer aus. Der Franzose steuerte nach der ersten Runde die Boxengasse an und musste das Rennen mit technischem Defekt aufgeben.

Romain Febvre beendete das Rennen an der Box Foto: MXGP-TV Romain Febvre beendete das Rennen an der Box © MXGP-TV

Jeremy Seewer hadert weiter mit Problemen

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer fand auch in Pietramurata kein Rezept gegen sein momentanes Tief. Nach Platz 26 im Zeittraining beendete er das Samstagsrennen ebenfalls nur auf Rang 21.

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Resultate der deutschen Fahrer

Wildcard-Pilot Brian Hsu (Honda) beendete das Rennen auf Platz 20. Tom Koch (KTM) kam auf Rang 24 über die Ziellinie, Cato Nickel (Husqvarna) wurde nach Ausfall auf Platz 34 gewertet und Theo Praun (Yamaha) absolvierte nur 4 Runden.

Trentino, MXGP-Qualifikationsrennen :

Lucas Coenen (B), KTM Tom Vialle (F), Honda Andrea Adamo (I), KTM Kay de Wolf (NL), Husqvarna Tim Gajser (SLO), Yamaha Ruben Fernandez (E), Honda Mattia Guadagnini (I), KTM Maxime Renaux (F), Yamaha Jeffrey Herlings (NL), Honda Andrea Bonacorsi (I), Ducati Ben Watson (GB), Triumph Pauls Jonass (LV), Kawasaki Kevin Horgmo (N), Honda Thibault Benistant (F), Honda Roan Van De Moosdijk (NL), KTM Oriol Oliver (E), KTM Calvin Vlaanderen (NL), Ducati Alberto Forato (I), Fantic Brent van Doninck (B), Fantic Brian Hsu (D), Honda Jeremy Seewer (CH), Ducati Yuri Quarti (I), Husqvarna Nico Greutmann (CH), Honda Tom Koch (D), KTM Jan Pancar (SLO), KTM Federico Tuani (I), Honda Rick Elzinga (NL), Beta Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha Alessandro Valeri (I), Honda Mario Tamai (I), GASGAS Yuri Pasqualini (I), Husqvarna Mirko Dal Bosco (I), Ducati Lorenzo Albieri (I), Husqvarna Cato Nickel (D), Honda, (DNF) Nicholas Lapucci (I), Honda, (DNF) Theo Praun (D), Yamaha, (DNF) Adam Sterry (GB), KTM, (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki, (DNF) Ivo Monticelli (I), Kawasaki, (DNF) Jago Geerts (B), Beta, (DNF)

WM-Stand:

Lucas Coenen (B), KTM, 202 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 180, (-22) Tom Vialle (F), Honda, 171, (-31) Romain Febvre (F), Kawasaki, 160, (-42) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 155, (-47) Maxime Renaux (F), Yamaha, 146, (-56) Ruben Fernandez (E), Honda, 120, (-82) Andrea Adamo (I), KTM, 115, (-87) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 112, (-90) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 90, (-112)

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