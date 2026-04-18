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Trentino: Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino vor HRC-Werksfahrer Tom Vialle und Lokalmatador Andrea Adamo (KTM).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino
Lucas Coenen gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino
Foto: Align Media
Lucas Coenen gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino
© Align Media

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Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien): Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) haderte am Vormittag noch mit der Strecke und beendete das Zeittraining nur auf dem 9. Platz, doch nach dem Start lag er erneut vorn und konnte das Samstagsrennen mit einem Start-Ziel-Sieg beenden.

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Tom Vialle blieb bis zum Ende dran

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle startete hinter Coenen auf Platz 2 und ließ den Belgier an der Spitze nicht davonziehen. Coenen seinerseits blieb fehlerfrei und brachte seine Führungsposition mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden über die Ziellinie.

Sturz und Aufholjagd von Herlings

HRC-Werksfahrer Jeffrey stürzte in der ersten Runde und nahm das Rennen außerhalb der Top-20 wieder auf. 'The Bullet' startete eine Aufholjagd bis auf Platz 9 und rettete damit 2 WM-Punkte. Mit dem gleichzeitigen Laufsieg von Lucas Coenen büßte Herlings in der WM-Tabelle damit weitere 8 Punkte ein. Sein Rückstand vergrößerte sich von 14 auf 22 Punkte.

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Im Artikel erwähnt

Lokalmatador Andrea Adamo mit solider Leistung

MXGP-Aufsteiger und Lokalmatador Andrea Adamo (KTM) zeigte erneut Speed und Konstanz und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 12 Sekunden auf Platz 3. Auch MXGP-Rookie Kay de Wolf (Husqvarna) zeigte auf Platz 4 sein Potenzial und Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der im Trentino im gelb-blauen Valentino-Rossi-Design an den Start ging, zeigte auf Platz 5 ein solides Rennen.

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Die Yamaha von Tim Gajser im Valentino-Rossi-Design
Die Yamaha von Tim Gajser im Valentino-Rossi-Design
Foto: Infront Moto Racing
Die Yamaha von Tim Gajser im Valentino-Rossi-Design
© Infront Moto Racing

Ausfall von Romain Febvre

Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) ging komplett leer aus. Der Franzose steuerte nach der ersten Runde die Boxengasse an und musste das Rennen mit technischem Defekt aufgeben.

Romain Febvre beendete das Rennen an der Box
Romain Febvre beendete das Rennen an der Box
Foto: MXGP-TV
Romain Febvre beendete das Rennen an der Box
© MXGP-TV

Jeremy Seewer hadert weiter mit Problemen

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer fand auch in Pietramurata kein Rezept gegen sein momentanes Tief. Nach Platz 26 im Zeittraining beendete er das Samstagsrennen ebenfalls nur auf Rang 21.

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Resultate der deutschen Fahrer

Wildcard-Pilot Brian Hsu (Honda) beendete das Rennen auf Platz 20. Tom Koch (KTM) kam auf Rang 24 über die Ziellinie, Cato Nickel (Husqvarna) wurde nach Ausfall auf Platz 34 gewertet und Theo Praun (Yamaha) absolvierte nur 4 Runden.

Trentino, MXGP-Qualifikationsrennen :

  1. Lucas Coenen (B), KTM

  2. Tom Vialle (F), Honda

  3. Andrea Adamo (I), KTM

  4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha

  6. Ruben Fernandez (E), Honda

  7. Mattia Guadagnini (I), KTM

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha

  9. Jeffrey Herlings (NL), Honda

  10. Andrea Bonacorsi (I), Ducati

  11. Ben Watson (GB), Triumph

  12. Pauls Jonass (LV), Kawasaki

  13. Kevin Horgmo (N), Honda

  14. Thibault Benistant (F), Honda

  15. Roan Van De Moosdijk (NL), KTM

  16. Oriol Oliver (E), KTM

  17. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati

  18. Alberto Forato (I), Fantic

  19. Brent van Doninck (B), Fantic

  20. Brian Hsu (D), Honda

  21. Jeremy Seewer (CH), Ducati

  22. Yuri Quarti (I), Husqvarna

  23. Nico Greutmann (CH), Honda

  24. Tom Koch (D), KTM

  25. Jan Pancar (SLO), KTM

  26. Federico Tuani (I), Honda

  27. Rick Elzinga (NL), Beta

  28. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha

  29. Alessandro Valeri (I), Honda

  30. Mario Tamai (I), GASGAS

  31. Yuri Pasqualini (I), Husqvarna

  32. Mirko Dal Bosco (I), Ducati

  33. Lorenzo Albieri (I), Husqvarna

  34. Cato Nickel (D), Honda, (DNF)

  35. Nicholas Lapucci (I), Honda, (DNF)

  36. Theo Praun (D), Yamaha, (DNF)

  37. Adam Sterry (GB), KTM, (DNF)

  38. Romain Febvre (F), Kawasaki, (DNF)

  39. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, (DNF)

  40. Jago Geerts (B), Beta, (DNF)

WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 202

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 180, (-22)

  3. Tom Vialle (F), Honda, 171, (-31)

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 160, (-42)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 155, (-47)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 146, (-56)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 120, (-82)

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 115, (-87)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 112, (-90)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 90, (-112)

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