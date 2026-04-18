Trentino: Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino vor HRC-Werksfahrer Tom Vialle und Lokalmatador Andrea Adamo (KTM).
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Trentino in Pietramurata (Italien): Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Lucas Coenen (KTM) haderte am Vormittag noch mit der Strecke und beendete das Zeittraining nur auf dem 9. Platz, doch nach dem Start lag er erneut vorn und konnte das Samstagsrennen mit einem Start-Ziel-Sieg beenden.
Tom Vialle blieb bis zum Ende dran
Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle startete hinter Coenen auf Platz 2 und ließ den Belgier an der Spitze nicht davonziehen. Coenen seinerseits blieb fehlerfrei und brachte seine Führungsposition mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden über die Ziellinie.
Sturz und Aufholjagd von Herlings
HRC-Werksfahrer Jeffrey stürzte in der ersten Runde und nahm das Rennen außerhalb der Top-20 wieder auf. 'The Bullet' startete eine Aufholjagd bis auf Platz 9 und rettete damit 2 WM-Punkte. Mit dem gleichzeitigen Laufsieg von Lucas Coenen büßte Herlings in der WM-Tabelle damit weitere 8 Punkte ein. Sein Rückstand vergrößerte sich von 14 auf 22 Punkte.
Lokalmatador Andrea Adamo mit solider Leistung
MXGP-Aufsteiger und Lokalmatador Andrea Adamo (KTM) zeigte erneut Speed und Konstanz und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 12 Sekunden auf Platz 3. Auch MXGP-Rookie Kay de Wolf (Husqvarna) zeigte auf Platz 4 sein Potenzial und Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der im Trentino im gelb-blauen Valentino-Rossi-Design an den Start ging, zeigte auf Platz 5 ein solides Rennen.
Ausfall von Romain Febvre
Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) ging komplett leer aus. Der Franzose steuerte nach der ersten Runde die Boxengasse an und musste das Rennen mit technischem Defekt aufgeben.
Jeremy Seewer hadert weiter mit Problemen
Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer fand auch in Pietramurata kein Rezept gegen sein momentanes Tief. Nach Platz 26 im Zeittraining beendete er das Samstagsrennen ebenfalls nur auf Rang 21.
Resultate der deutschen Fahrer
Wildcard-Pilot Brian Hsu (Honda) beendete das Rennen auf Platz 20. Tom Koch (KTM) kam auf Rang 24 über die Ziellinie, Cato Nickel (Husqvarna) wurde nach Ausfall auf Platz 34 gewertet und Theo Praun (Yamaha) absolvierte nur 4 Runden.
Trentino, MXGP-Qualifikationsrennen :
Lucas Coenen (B), KTM
Tom Vialle (F), Honda
Andrea Adamo (I), KTM
Kay de Wolf (NL), Husqvarna
Tim Gajser (SLO), Yamaha
Ruben Fernandez (E), Honda
Mattia Guadagnini (I), KTM
Maxime Renaux (F), Yamaha
Jeffrey Herlings (NL), Honda
Andrea Bonacorsi (I), Ducati
Ben Watson (GB), Triumph
Pauls Jonass (LV), Kawasaki
Kevin Horgmo (N), Honda
Thibault Benistant (F), Honda
Roan Van De Moosdijk (NL), KTM
Oriol Oliver (E), KTM
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
Alberto Forato (I), Fantic
Brent van Doninck (B), Fantic
Brian Hsu (D), Honda
Jeremy Seewer (CH), Ducati
Yuri Quarti (I), Husqvarna
Nico Greutmann (CH), Honda
Tom Koch (D), KTM
Jan Pancar (SLO), KTM
Federico Tuani (I), Honda
Rick Elzinga (NL), Beta
Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha
Alessandro Valeri (I), Honda
Mario Tamai (I), GASGAS
Yuri Pasqualini (I), Husqvarna
Mirko Dal Bosco (I), Ducati
Lorenzo Albieri (I), Husqvarna
Cato Nickel (D), Honda, (DNF)
Nicholas Lapucci (I), Honda, (DNF)
Theo Praun (D), Yamaha, (DNF)
Adam Sterry (GB), KTM, (DNF)
Romain Febvre (F), Kawasaki, (DNF)
Ivo Monticelli (I), Kawasaki, (DNF)
Jago Geerts (B), Beta, (DNF)
WM-Stand:
Lucas Coenen (B), KTM, 202
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 180, (-22)
Tom Vialle (F), Honda, 171, (-31)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 160, (-42)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 155, (-47)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 146, (-56)
Ruben Fernandez (E), Honda, 120, (-82)
Andrea Adamo (I), KTM, 115, (-87)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 112, (-90)
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 90, (-112)
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