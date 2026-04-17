Überraschungs-Design Arco-GP: Yamaha-Ass Gajser im Valentino-Rossi-Look!

Die Motocross-WM bleibt nach dem Sand-Event von Riola Sardo in Italien und schlägt am Wochenende in Arco di Trento nahe des Gardasees auf. Dort ist eine absolute Party der Tifosi zu erwarten. Groß ist der Support auch regelmäßig für Tim Gajser, viele slowenische Fans pilgern Jahr für Jahr nach Norditalien und heizen die Stimmung weiter an. Dazu kommt: Der 29-jährige Yamaha-Neuling gewann in seiner Ära bei HRC-Honda mehrfach den Klassiker im Trentino und hat auch in Italien eine große Fangemeinde.

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Somit fühlt sich Arco für Tim Gajser, der am Donnerstag in Italien noch an seinen Starts gearbeitet hat, seit Jahren wie ein Heim-Event an. Das Yamaha-Werksteam trägt dem Rechnung und zollt anlässlich der MX-Party in Italien Yamaha-Aushängeschild Valentino Rossi Tribut. Die Bikes und das Outfit von Gajser wurden für die kommende Ausgabe des Klassikers mit einem einzigartigen Rossi-Revival-Design umgewandelt.

Yamaha-MX-Werksrenner im Design von MotoGP-Ikone Valentino Rossi Foto: Yamaha Yamaha-MX-Werksrenner im Design von MotoGP-Ikone Valentino Rossi © Yamaha

Dominierend sind die Sonnen-Motive – gemäß der legendären VR46-Helm-Editionen «SoleLuna» aus der Feder des italienischen Star-Designers Aldo Drudi. Auch Gajsers Alpinestars-Helm und seine Ausrüstung wurden gemäß diesem Motto für das Arco-Wochenende nun in das legendäre VR46-Design gehüllt.

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Zum Sportlichen: Gajser belegt in der WM-Tabelle der Kategorie MXGP aktuell Platz 5, zeigte im zweiten Rennen von Riola Sardo hohen Speed, musste dann aber bei seiner Jagd nach Jeffrey Herlings auf Platz 3 fahrend hart zu Boden, blieb aber unverletzt. Bei den Rennen in Spanien und in der Schweiz stand der fünffache Champion zuletzt bereits in Einzelrennen erstmals für den neuen Arbeitgeber Yamaha auf dem Podest.