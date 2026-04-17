Vorschau: Duell Coenen gegen Herlings geht im Trentino in die nächste Runde
Vor der herrlichen Kulisse der Berge der Dolomiten wird am kommenden Wochenende in Pietramurata der 5. Lauf der Motocross-WM 2026 ausgetragen. Simon Längenfelder (KTM) reist als WM-Leader an.
Im Trentino findet der 5. Lauf der Motocross-WM statt
Im Trentino findet der 5. Lauf der Motocross-WM statt© Thoralf Abgarjan
Der Grand Prix of Trentino hat sich inzwischen zu einer festen Größe im WM-Kalender als Frühjahrsklassiker entwickelt. Die traumhaft gelegene Strecke am Fuße der Dolomiten gilt als Hartbodenkurs, doch der Untergrund hat viele lose Steine und bietet insgesamt wenig Grip.
Wettervorhersage Am Samstag ist perfektes Frühlingswetter bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 19 Grad vorhergesagt. Am Sonntag soll es bei Höchstwerten von 17 Grad bewölkt bleiben und es könnte sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% regnen. Duell Coenen gegen Herlings geht in die nächste Runde Die WM 2026 entwickelt sich weiter zum Top-Duell zwischen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen und seinem härtesten Gegner Jeffrey Herlings (Honda). Die beiden MXGP-Favoriten trennen nur 14 Punkte und vor einer Woche auf Sardinien konnten wir erneut feststellen, dass Jeffrey Herlings noch einen Gang zulegen kann, wenn er seine Chance wittert.
Brian Hsu wieder am Startgatter In der Teilnehmerliste erscheinen Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch und Theo Praun (Yamaha) als deutsche Fahrer im MXGP-Feld. Außerdem hat sich Brian Hsu angemeldet, der mit einer Wildcard für das italienische FM Cami Racing Honda-Team antreten wird. Auch der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) hat sich eingeschrieben. Die Schweiz ist mit Jeremy Seewer (Ducati) und Nico Greutmann (Honda) vertreten.
MXGP WM-Stand nach 4 von 19 Events
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 192
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 178, (-14)
  3. Tom Vialle (F), Honda, 162, (-30)
  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 160, (-32)
  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 149, (-43)
  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 143, (-49)
  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 115, (-77)
  8. Andrea Adamo (I), KTM, 107, (-85)
  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 105, (-87)
  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 90, (-102)
Längenfelder dominiert MX2 In der MX2-WM konnte sich Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) nach seinem 3. Saisonerfolg in Riola Sardo an der Tabellenspitze bereits mit 24 Punkten absetzen. Sacha Coenen (KTM) zeigte aber auch auf Sardinien, dass er jederzeit extrem schnell unterwegs sein kann. Längenfelders große Stärke ist seine Konstanz und diese ist besonders auf Strecken wie in Pietramurata gefragt. Außerdem haben sich mit Valentin Kees (KTM) und Joshua Voelker (KTM) zwei weitere deutsche Fahrer angemeldet.
MX2 WM Stand nach 4 von 19 Events:
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 205
  2. Sacha Coenen (B), KTM, 181, (-24)
  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 166, (-39)
  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 162, (-43)
  5. Guillem Farres (E), Triumph, 153, (-52)
  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 143, (-62)
  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 118, (-87)
  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 114, (-91)
  9. Valerio Lata (I), Honda, 105, (-100)
  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 87, (-118)
Im Rahmenprogramm starten die EMX125 und EMX250 zu ihrem 4. Aufeinandertreffen. Der Österreicher Moritz Ernecker (KTM) gewann den 3. Meisterschaftslauf der Saison 2026 auf Sardinien und er führt die 125er EMX Klasse jetzt mit einem Vorsprung von 32 Punkten vor seinem Landsmann und Markenkollegen Ricardo Bauer an. Bud-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia musste zwar im zweiten Lauf von Riola Sardo einen Rückschlag wegstecken, aber der Spanier geht weiterhin als Führender der EMX250 Klasse und mit einem massiven Vorsprung von 50 Punkten gegenüber Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) an den Start.
So können die Rennen verfolgt werden*):
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream MXGP-TV.com
Samstag, 18. April 2026
  • 12:00 – Studio Show mit Paul Malin
  • 13:35 – MX2 Zeittraining
  • 14:10 – MXGP Zeittraining
  • 14:55 – EMX125, Lauf 1
  • 15:40 – EMX250, Lauf 1
  • 16:25 – MX2 Qualifikationsrennen
  • 17:15 – MXGP Qualifikationsrennen
Sonntag, 19. April 2026
  • 09:35 – EMX125, Lauf 2
  • 11:25 - EMX250, Lauf 2
  • 13:00 - MX2 Lauf 1
  • 14:00 - MXGP Lauf 1
  • 16:00 - MX2 Lauf 2
  • 17:00 - MXGP Lauf 2
*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr
 Impressionen vom Freitag:
