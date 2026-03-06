Vorschau und Zeitplan Bariloche (Argentinien) mit vielen Unbekannten

Am kommenden Wochenende beginnt in Bariloche (Argentinien) die Motocross-WM 2026. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen zum Saisonauftakt etwas später als gewohnt.

Strecke und Wetter

Die Strecke in Patagonien wurde komplett neu errichtet und ist somit für alle Fahrer Neuland. Bei guter Sicht sind im Hintergrund die Bergzüge der Anden zu erkennen. Der Boden ist relativ weich, aber nicht sandig. Am Samstag soll es bei Tageshöchstwerten von 22 Grad bewölkt bleiben bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 20 %. Am Sonntag ist sonniges Wetter bei leichter Bewölkung und einer Regenwahrscheinlichkeit von 5 % vorhergesagt. Insgesamt dürften über das kommende Wochenende perfekte Rennbedingungen herrschen.

Simon Längenfelder startet als MX2-Titelverteidiger

Die WM 2026 wird über 19 Grands Prix in 17 Ländern und 5 Kontinenten ausgetragen. Nicht nur die deutschen Fans dürfen sich auf Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder (KTM) freuen, der in diesem Jahr mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers antritt.

Die MX2-Favoriten

Längenfelders Herausforderer sind natürlich ebenfalls hungrig auf Erfolg: Die beiden Belgier, Liam Everts (Husqvarna) und Sacha Coenen (KTM), sowie Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin befinden sich in diesem Jahr in der Favoritenrolle. Darüber hinaus gibt es weitere Unbekannte wie die Triumph-Werksfahrer Camden McLellan und Guillem Farres, HRC-Speerspitze Valerio Lata und auch die beiden lettischen Reisulis-Brüder, Karlis und Janis, die beide in der MX2-Klasse antreten.

MX2-Debüt für Ducati

Mit Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi gibt es leider schon vor Saisonbeginn einen prominenten Ausfall, was besonders schade ist, denn die Vorteile von Ducatis desmodromischer Ventilsteuerung dürften sich besonders in der 250er-Klasse bemerkbar machen. Trotzdem wird Ducati in Argentinien ihr MX2-WM-Debüt geben: EMX250-Pilot Simone Mancini wurde als Ersatzfahrer nominiert. Das Rennen in Argentinien wird der erste Einsatz der Desmodromik in der MX2-WM sein.

MXGP mit weiteren Unbekannten

Sowohl HRC-Neuzugang Jeffrey Herlings als auch Yamaha-Neuzugang Tim Gajser konnten Saisonvorbereitungsrennen gewinnen. Nun werden Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki), sein Herausforderer Lucas Coenen (KTM), Jeffrey Herlings und Tim Gajser in Bariloche erstmals direkt aufeinandertreffen. Die Rolle von US-Rückkehrer Tom Vialle und Ruben Fernandez bei HRC wird mehr als die eines Wasserträgers für Herlings sein.

Maxime Renaux gewann 2025

Nicht unterschätzen darf man Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der 2025 hier in Argentinien den Saisonauftakt mit einem 2-1-Ergebnis gewinnen konnte. Der französische Ex-Weltmeister wartet noch immer auf seinen großen Durchbruch in der MXGP und ist heiß auf den Erfolg.

Neustart für Ducati

Das unter der Leitung von Louis Vosters neu formierte Ducati-Werksteam ist mit Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi ebenfalls stark aufgestellt. Bei den Vorsaisonrennen lief es für die Ducatisti allerdings noch nicht ganz rund. Wo die Werksmannschaft im Moment wirklich steht, weiß im Moment niemand.

Interessante Aufsteiger

Andrea Adamo (KTM) und Kay de Wolf (Husqvarna) steigen als frühere MX2-Weltmeister in die MXGP auf. Besonders der verletzungsbedingte Ausfall von Kay de Wolf ist bitter. Andrea Adamo hatte bei den Vorsaisonrennen zwar viel Pech, aber er zeigte eine eindrucksvolle Pace auf der großen Maschine. Adamo ist in der MXGP für mehr als nur eine Überraschung gut.

Starke zweite Reihe

Bei den Vorsaisonrennen gab es noch weitere Überraschungen. Eine davon war Alberto Forato, der in diesem Jahr als Fantic-Werksfahrer für JM Racing antritt. Platz 4 in Alghero und Platz 3 in Mantua waren keine Zufallsereignisse. Jago Geerts startet in diesem Jahr als Beta-Werksfahrer. Wenn er nicht stürzt, ist er bekanntlich immer schnell und auch er hat über den Winter hart an sich gearbeitet. Schließlich überraschte der Spanier Oriol Oliver mit einem Podium beim Saisonvorbereitungsrennen auf Sardinien. Ob der MX2-Aufsteiger nur einen guten Tag hatte oder ob er auf der 450er eine neue Karrierestufe zünden konnte, wird sich am Wochenende zeigen.

MXGP vorerst ohne deutsche Fahrer

Bei den Überseerennen werden in diesem Jahr keine deutschen Fahrer starten. Tom Koch, Noah Ludwig und Maximilian Spies und möglicherweise weitere deutsche Fahrer sind bei ausgewählten WM-Läufen in Europa am Start.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Samstag, 07. März 2026

16:00 – Studio Show mit Paul Malin

17:15 – MX2 Zeittraining

17:55 – MXGP Zeittraining

19:15 – MX2 Qualifikationsrennen

20:00 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 08. März 2026

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 1

19:00 - MX2 Lauf 2

20:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr

