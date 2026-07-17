Zeitplan und Vorschau Foxhills: Eine Stunde Zeitverschiebung

Erstmals seit dem Jahr 2000 findet auf den legendären Foxhills-Hügeln, südöstlich von Swindon in der Grafschaft Wiltshire, wieder ein Lauf zur Motocross-WM statt. Der Kurs ist bekannt für seine Steilhänge, die heute auf modernen Strecken sehr selten geworden sind. Der Kurs erfuhr umfangreiche Umbaumaßnahmen (SPEEDWEEK.com berichtete), ohne dass jedoch der 'oldschool'-Charakter dafür geopfert werden musste. Es gibt jetzt zusätzliche Rhythmuspassagen und einen gewaltigen Bergaufsprung und die Steilhänge, für die Foxhill so bekannt ist, sind geblieben. Wir dürfen uns also auf ein besonderes Motocross-Wochenende freuen.

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Ideale Wetteraussichten in England

In England ist ja bekanntlich Regen immer so ein Thema, aber nicht am kommenden Wochenende. Bei Tageshöchsttemperaturen von 23 Grad und Sonnenschein werden Athleten und Zuschauer perfekte äußere Bedingungen vorfinden.

Wie fit ist Lucas Coenen?

Nach seinem Crash im ersten Lauf von Southwick (USA) verzichtete Lucas Coenen (KTM) auf einen Start zum zweiten Lauf, doch verletzt haben soll sich der Belgier wohl nicht. Genaueres werden wir am Samstag sehen. Aber selbst im Falle eines Totalausfalls wird Lucas Coenen in jedem Falle WM-Leader bleiben, denn er bringt einen Vorsprung von 68 Punkten gegenüber Jeffrey Herlings (Honda) mit und es sind an einem Grand-Prix maximal 60 Punkte zu vergeben. Lucas kann das Wochenende entspannt angehen.

MXGP-WM-Stand nach Runde 11 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte Jeffrey Herlings (NL), Honda, 498, (-68) Romain Febvre (F), Kawasaki, 443, (-123) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 404, (-162) Maxime Renaux (F), Yamaha, 364, (-202)

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Sacha Coenen frisch operiert

Erst am Montag dieser Woche wurde der Schlüsselbeinbruch, den sich MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) im zweiten Lauf von Southwick zugezogen hat, operiert. Zunächst braucht der Belgier eine Freigabe vom leitenden Rennarzt, um in Foxhill zu starten. 14 Punkte Vorsprung gegenüber dem spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres sind nicht viel und unter den gegebenen Umständen könnte er seine WM-Führung verlieren.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Kann Heißsporn Sacha überhaupt langsam fahren?

Noch kritischer als das Handicap der operierten Schulter ist die Frage, ob sich Sacha mental auf seine Situation einstellen kann. Er stürzt ohnehin schon oft. Wenn er nicht zu 100 Prozent fit ist, steigt die Sturzgefahr weiter und damit auch das Risiko, dass er sich seine gerade operierte Schulter erneut verletzt. Für ihn wird dieses Wochenende so oder so eine sehr große Herausforderung werden. Das Team wird ihm natürlich nahelegen, langsam und vorsichtig zu fahren. Ob er das aber umsetzen kann, ist die große Frage. Seine Verfolger, allen voran Guillem Farres, werden natürlich bestrebt sein, die Lage zu ihren Gunsten zu nutzen und so könnte es nach dem Grand-Prix of Great Britain in der MX2-WM einen neuen WM-Leader geben.

Wird Simon Längenfelder weiter aufholen?

Auch Simon Längenfelder hat in Foxhill die Chance, seinen Rückstand zur Spitze zu verkürzen. Sein wichtigster Kontrahent in Sachen Titelverteidigung ist jetzt Guillem Farres. Beim letzten WM-Lauf in Johannesburg stand er auf dem zweiten Podiumsplatz und leitete damit hoffentlich eine Wende seines Formtiefs ein. Simon liebte Matterley Basin, wo er mehrfach gewann. Foxhills ist für alle neu. Es wird darauf ankommen, schnell ein passendes Setup zu finden und sich mit dem neuen Kurs anzufreunden.

MX2 WM-Stand nach 11 von 19 Etappen:





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Sacha Coenen (B), KTM, 518 Punkte Guillem Farres (E), Triumph, 504, (-14) Simon Längenfelder (D), KTM, 467, (-51) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 455, (-63) Liam Everts (B), Husqvarna, 433, (-85)

EMX125 bleibt in österreichischer Hand

Die EMX125 wird in Foxhills zu ihrer 8. von insgesamt 10 Etappen antreten. Diese Klasse bleibt mit Maximilian Ernecker und Ricardo Bauer weiterhin fest in österreichischer Hand.

EMX125 nach Etappe 7 von 10

Maximilian Ernecker (A), KTM, 288 Punkte Ricardo Bauer (A), KTM, 269 (-19) Sleny Goyer (F), Yamaha, 240 (-48) B. Thorius (DEN), Fantic, 188 (-100) Emil Ziemer (CH), KTM, 164 (-124) Gennaro Utech (I), Fantic, 157 (-131)

WMX die Dritte

Die Motocross-Damen werden in Foxhills ihre dritte von insgesamt 5 Etappen absolvieren. Die Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) musste in dieser Saison bisher nur einen Laufsieg abgeben, aber die italienische Rekordweltmeisterin Kiara Fontanesi (GASGAS) ist ihr mit nur 6 Punkten Rückstand direkt auf den Fersen. Die niederländische Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) hat die Pause nach dem Deutschland-Grand-Prix für zwei Rennen der US Nationals genutzt. Sie rangiert mit 44 Punkten Rückstand zur Spitze auf Rang 9 der WM-Tabelle.

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WMX nach Etappe 3 von 5

D. Guillén (E), GASGAS, 97 Punkte Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 91 (-6) Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 58 (-39) Malou Jakobsen (DEN), KTM, 58 (-39) Shana van der Vlist (NL), Yamaha, 57 (-40) Amandine Verstappen (B), Yamaha, 57 (-40) Lynn Valk (NL), TM, 57 (-40) Lucy Barker (GB), KTM, 57 (-40) Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 53 (-44) Arianna Franzoni (I), Honda, 49 (-48)





So können die Rennen verfolgt werden*)

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 18. Juli 2026

13:00 - Studio-Show 14:35 - Zeittraining MX2 15:10 - Zeittraining MXGP 15:50 - WMX Lauf 1 16:40 - EMX125 Lauf 1 17:25 - Qualifikationsrennen MX2 18:15 - Qualifikationsrennen MXGP

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Sonntag, 19. Juli 2026

10:35 - WMX Lauf 2 12:25 - EMX125 Lauf 2 14:00 - MX2 Lauf 1 15:00 - MXGP Lauf 1 17:00 - MX2 Lauf 2 18:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr