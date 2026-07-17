Zeitplan und Vorschau Foxhills: Eine Stunde Zeitverschiebung

Motocross-WM MX2
Sacha Coenen (KTM) nach Schlüsselbeinbruch erfolgreich operiert
Am kommenden Wochenende findet auf den ikonischen Hügeln von Foxhills der 12. Lauf der Motocross-WM 2026 statt. Die belgischen Coenen-Brüder kehrten aus den USA zurück und Sacha wurde operiert.
Erstmals seit dem Jahr 2000 findet auf den legendären Foxhills-Hügeln, südöstlich von Swindon in der Grafschaft Wiltshire, wieder ein Lauf zur Motocross-WM statt. Der Kurs ist bekannt für seine Steilhänge, die heute auf modernen Strecken sehr selten geworden sind. Der Kurs erfuhr umfangreiche Umbaumaßnahmen (SPEEDWEEK.com berichtete), ohne dass jedoch der 'oldschool'-Charakter dafür geopfert werden musste. Es gibt jetzt zusätzliche Rhythmuspassagen und einen gewaltigen Bergaufsprung und die Steilhänge, für die Foxhill so bekannt ist, sind geblieben. Wir dürfen uns also auf ein besonderes Motocross-Wochenende freuen.
In England ist ja bekanntlich Regen immer so ein Thema, aber nicht am kommenden Wochenende. Bei Tageshöchsttemperaturen von 23 Grad und Sonnenschein werden Athleten und Zuschauer perfekte äußere Bedingungen vorfinden.
Nach seinem Crash im ersten Lauf von Southwick (USA) verzichtete Lucas Coenen (KTM) auf einen Start zum zweiten Lauf, doch verletzt haben soll sich der Belgier wohl nicht. Genaueres werden wir am Samstag sehen. Aber selbst im Falle eines Totalausfalls wird Lucas Coenen in jedem Falle WM-Leader bleiben, denn er bringt einen Vorsprung von 68 Punkten gegenüber Jeffrey Herlings (Honda) mit und es sind an einem Grand-Prix maximal 60 Punkte zu vergeben. Lucas kann das Wochenende entspannt angehen.
Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 498, (-68)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 443, (-123)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 404, (-162)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 364, (-202)
Erst am Montag dieser Woche wurde der Schlüsselbeinbruch, den sich MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) im zweiten Lauf von Southwick zugezogen hat, operiert. Zunächst braucht der Belgier eine Freigabe vom leitenden Rennarzt, um in Foxhill zu starten. 14 Punkte Vorsprung gegenüber dem spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres sind nicht viel und unter den gegebenen Umständen könnte er seine WM-Führung verlieren.
Noch kritischer als das Handicap der operierten Schulter ist die Frage, ob sich Sacha mental auf seine Situation einstellen kann. Er stürzt ohnehin schon oft. Wenn er nicht zu 100 Prozent fit ist, steigt die Sturzgefahr weiter und damit auch das Risiko, dass er sich seine gerade operierte Schulter erneut verletzt. Für ihn wird dieses Wochenende so oder so eine sehr große Herausforderung werden. Das Team wird ihm natürlich nahelegen, langsam und vorsichtig zu fahren. Ob er das aber umsetzen kann, ist die große Frage. Seine Verfolger, allen voran Guillem Farres, werden natürlich bestrebt sein, die Lage zu ihren Gunsten zu nutzen und so könnte es nach dem Grand-Prix of Great Britain in der MX2-WM einen neuen WM-Leader geben.
Auch Simon Längenfelder hat in Foxhill die Chance, seinen Rückstand zur Spitze zu verkürzen. Sein wichtigster Kontrahent in Sachen Titelverteidigung ist jetzt Guillem Farres. Beim letzten WM-Lauf in Johannesburg stand er auf dem zweiten Podiumsplatz und leitete damit hoffentlich eine Wende seines Formtiefs ein. Simon liebte Matterley Basin, wo er mehrfach gewann. Foxhills ist für alle neu. Es wird darauf ankommen, schnell ein passendes Setup zu finden und sich mit dem neuen Kurs anzufreunden.
Sacha Coenen (B), KTM, 518 Punkte
Guillem Farres (E), Triumph, 504, (-14)
Simon Längenfelder (D), KTM, 467, (-51)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 455, (-63)
Liam Everts (B), Husqvarna, 433, (-85)
Die EMX125 wird in Foxhills zu ihrer 8. von insgesamt 10 Etappen antreten. Diese Klasse bleibt mit Maximilian Ernecker und Ricardo Bauer weiterhin fest in österreichischer Hand.
Maximilian Ernecker (A), KTM, 288 Punkte
Ricardo Bauer (A), KTM, 269 (-19)
Sleny Goyer (F), Yamaha, 240 (-48)
B. Thorius (DEN), Fantic, 188 (-100)
Emil Ziemer (CH), KTM, 164 (-124)
Gennaro Utech (I), Fantic, 157 (-131)
Die Motocross-Damen werden in Foxhills ihre dritte von insgesamt 5 Etappen absolvieren. Die Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) musste in dieser Saison bisher nur einen Laufsieg abgeben, aber die italienische Rekordweltmeisterin Kiara Fontanesi (GASGAS) ist ihr mit nur 6 Punkten Rückstand direkt auf den Fersen. Die niederländische Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) hat die Pause nach dem Deutschland-Grand-Prix für zwei Rennen der US Nationals genutzt. Sie rangiert mit 44 Punkten Rückstand zur Spitze auf Rang 9 der WM-Tabelle.
D. Guillén (E), GASGAS, 97 Punkte
Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 91 (-6)
Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 58 (-39)
Malou Jakobsen (DEN), KTM, 58 (-39)
Shana van der Vlist (NL), Yamaha, 57 (-40)
Amandine Verstappen (B), Yamaha, 57 (-40)
Lynn Valk (NL), TM, 57 (-40)
Lucy Barker (GB), KTM, 57 (-40)
Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 53 (-44)
Arianna Franzoni (I), Honda, 49 (-48)
13:00 - Studio-Show
14:35 - Zeittraining MX2
15:10 - Zeittraining MXGP
15:50 - WMX Lauf 1
16:40 - EMX125 Lauf 1
17:25 - Qualifikationsrennen MX2
18:15 - Qualifikationsrennen MXGP
10:35 - WMX Lauf 2
12:25 - EMX125 Lauf 2
14:00 - MX2 Lauf 1
15:00 - MXGP Lauf 1
17:00 - MX2 Lauf 2
18:00 - MXGP Lauf 2
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.