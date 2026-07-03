Vorschau und Zeitplan Johannesburg: Erreicht Längenfelder das Podium?

Erstmals seit 18 Jahren findet in Südafrika wieder ein WM-Lauf Statt. Die 11. Etappe der Motocross-WM 2026 wird zugleich der sechste Grand-Prix in Südafrika sein. In Corobrik fand 1985 der erste WM-Lauf der 250er Klasse statt, den der Franzose Jacky Vimond gewann. Im Jahr 2004 folgte das erste von 3 Rennen in Sun City. 2008 gastierte die WM in Nelspruit, 350 km östlich von Johannesburg.

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Höhenluft in 1.800 Metern

Die Strecke befindet sich in einer Höhe von 1.800 Metern und das bedeutet Leistungsverlust für Mensch und Maschine. Der Boden soll etwas weicher sein als in Montevarchi vor einer Woche.

Wetteraussichten

In Südafrika befindet sich in südlicher Hemisphäre. Es herrscht zur Zeit Winter. Im Vergleich zu den letzten Rennen in Europa werden die Temperaturen tagsüber bei wolkenlosem Himmel und Sonnenschein unter 20 Grad bleiben. Nachts sinken die Werte auf 3 Grad über dem Nullpunkt.

Zeitzone und Zeitplan

Südafrika befindet sich in der Zeitzone UTC+2 und ist der Zeit in Mitteleuropa normalerweise um eine Stunde voraus. Da es aber in Südafrika aber erstens Winter ist und zweitens auch während des Sommers keine Zeitumstellung gibt, ist keine Zeitumstellung notwendig. Jedoch werden in Johannesburg keine Support-Klassen starten. Deshalb ist der Zeitplan am Samstag anders als gewohnt. Die Qualifikationsrennen beginnen schon 15:15. Am Sonntag werden die Wertungsläufe ab 12 Uhr gestartet.

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Lage an der Tabellenspitze

Obwohl WM-Leader Lucas Coenen in Agueda den Grand-Prix-Sieg seinem Verfolger Jeffrey Herlings (Honda) überlassen musste, konnte der Belgier seinen Vorsprung in Portugal weiter auf 57 Punkte ausbauen. Das erscheint unlogisch, aber der Grund dafür ist sein besseres Abschneiden im Qualifikationsrennen in Agueda und das Quali-Race zählt nicht für die Grand-Prix-Wertung. 26 Fahrer werden in der MXGP am Start stehen.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

MXGP WM-Stand nach Etappe 10 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 506 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 449 (-57) Romain Febvre (F), Kawasaki, 394 (-112) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 371 (-135)

Für Calvin Vlaanderen ist Südafrika der Heim-Grand-Prix Foto: Thoralf Abgarjan Für Calvin Vlaanderen ist Südafrika der Heim-Grand-Prix © Thoralf Abgarjan

MX2: Simon Längenfelder braucht jetzt wieder ein Podium

In der MX2-WM musste WM-Leader Sacha Coenen zuletzt in Portugal viele Punkte abgeben. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres befindet sich auf einer Mission in Richtung WM-Führung und konnte in Agueda die maximale Punktzahl von 60 WM-Zählern mitnehmen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) bricht jetzt die entscheidende Phase an, um das Ruder herumzureißen und wieder in den Titelkampf einzugreifen. 62 Punkte Rückstand zur Spitze sind in der zweiten Saisonhälfte noch aufzuholen, wenn er jetzt damit beginnt und sich auf seine Stärken besinnt: Konstanz auf hohem Niveau. Dazu braucht es nicht notwendigerweise Siege, aber regelmäßig Podien. Wenn ihm in Südafrika wieder ein Grand-Prix-Podium gelingt, ist er auf dem richtigen Weg. In der MX2-Klasse haben sich 21 Fahrer angemeldet.

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MX2 WM-Stand nach Etappe 10 von 19:

Sacha Coenen (B), KTM, 477 Guillem Farres (E), Triumph, 450 (-27) Simon Längenfelder (D), KTM, 415 (-62) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 413 (-64) Liam Everts (B), Husqvarna, 397 (-80)

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 4. Juli 2026

12:00 – Studio Show mit Paul Malin 12:45 – MX2 Zeittraining 13:20 – MXGP Zeittraining 15:15 - MX2 Qualifikationsrennen 16:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 5. Juli 2026

12:00 - MX2 Lauf 1 13:00 - MXGP Lauf 1 15:00 - MX2 Lauf 2 16:00 - MXGP Lauf 2

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