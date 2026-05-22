Vorschau und Zeitplan Lacapelle-Marival: Sommerliche Temperaturen erwartet

Nach fast 5 Wochen Pause geht die Motocross-WM im südfranzösischen Lacapelle-Marival in ihre 6. Meisterschaftsrunde. Der Hartbodenkurs ist den meisten Fahrern bekannt, denn hier fanden traditionell Saisonvorbereitungsrennen statt. Die Entwicklung des Veranstaltungsorts ist also mit der von Riola Sardo auf Sardinien vergleichbar. In Lacapelle wurden zur Zeit der Jahrtausendwende auch WM-Läufe im Seitenwagenmotocross ausgetragen und 2011 gastierte die damals noch existierende MX3-WM. Beim Saisonfinale 2011 gewann übrigens Julien Bill aus der Schweiz mit einem Doppelsieg vor dem Tschechen Martin Michek und Antti Pyrhönen. Bill krönte sich zugleich zum MX3-Weltmeister. 2021 fand hier erstmals ein MXGP-WM-Lauf statt – am Ende der Corona-Zeit. 2026 wird also der zweite MXGP-WM-Lauf in Lacapelle-Marival sein. Die Strecke: Oldschool Hardpack im positiven Sinne des Wortes: Die Hartbodenstrecke mit zahlreichen Auf- und Abfahrten ist in die hügelige Landschaft elegant eingebettet.

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Sommerliches Wetter erwartet

Nach den aktuellen Wetterprognosen soll am Wochenende in Südfrankreich bei Sonnenschein und leichter Bewölkung sogar die 30-Grad-Schwelle überschritten werden. Es werden also perfekte Rennbedingungen erwartet.

Ausgangslage MXGP: Lucas Coenen knapp vorn

In beiden WM-Klassen bleibt es an der Tabellenspitze knapp. Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen bringt in der MXGP-Königsklasse einen knappen Vorsprung von 4 Punkten gegenüber seinem Verfolger Jeffrey Herlings (Honda) mit nach Frankreich. In Lacapelle sollte man auch Tim Gajser auf dem Zettel haben. Der Yamaha-Werksfahrer hat das letzte Rennen im Trentino gewonnen. Es war sein erster Laufsieg auf der Yamaha, den er unter erschwerten Bedingungen geschafft hat, denn der Slowene startete in Italien mit Rippenbrüchen. Jetzt, nach knapp 5 Wochen, ist er genesen und fit und das könnte für ihn bedeuten, dass er jetzt den Schalter endgültig umlegen kann.

Heimspiel der Franzosen

Für Tom Vialle (Honda) und Maxime Renaux (Yamaha) ist das Rennen in Lacapelle-Marival zugleich ihr Heim-Grand-Prix. Die französischen Fans werden ihren Fahrern dort ganz sicher eine Extra-Portion Motivation und Schwung mitgeben. Kurzum: Wir erwarten in Lacapelle-Marival einen Grand Prix der Extraklasse.

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WM-Stand nach Event 5 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 231 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 227, (-4) Tom Vialle (F), Honda, 206, (-25) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 198, (-33) Romain Febvre (F), Kawasaki, 191, (-40) Maxime Renaux (F), Yamaha, 178, (-53)

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

MX2: Knapper Vorsprung von Simon Längenfelder

An der Spitze der MX2-WM geht es noch knapper zu, denn Titelverteidiger Simon Längenfelder büßte nach Platz 10 in Italien insgesamt 21 Punkte gegenüber seinem Verfolger Sacha Coenen ein. Coenen gewann im Trentino alle 3 Rennen. Damit wird er in Frankreich mit gestärktem Selbstvertrauen an den Start gehen. Schon am Wochenende danach geht es im Talkessel mit dem 7. Grand Prix der Saison weiter und Simon Längenfelder hofft natürlich darauf, auch dort mit dem Red Plate des WM-Führenden anzutreten.

MX2 WM-Stand nach 5 von 19 Events:

Simon Längenfelder (D), KTM, 244 Sacha Coenen (B), KTM, 241, (-3) Guillem Farres (E), Triumph, 204, (-40) Liam Everts (B), Husqvarna, 202, (-42) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 185, (-59) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 170, (-74)

Auftakt der WMX

Im Rahmenprogramm findet in Frankreich der Auftakt der Damen-WM statt. Larissa Papenmeier steht zwar in der offiziellen Startaufstellung von Lacapelle, aber die 'Grand Dame' des deutschen Frauen-Motocross will sich ihr Jubiläum des 100. Grand Prix für ihr Heimrennen eine Woche später im Talkessel aufheben.

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EMX125: Moritz Ernecker nicht zu stoppen

Moritz Ernecker hat seit Saisonbeginn die Führung in der EMX125 übernommen und avancierte zum neuen Hoffnungsträger Österreichs. In Lacapelle wird am kommenden Wochenende bereits der 5. Lauf der EMX125 ausgetragen und das bedeutet, Lacapelle markiert die Saisonhalbzeit in dieser Nachwuchsklasse.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 23. Mai 2026:

12:00 – Studio-Show mit Paul Malin

13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining

14:50 - WMX Lauf 1

15:40 - EMX125 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 24. Mai 2026:

09:35 - WMX Lauf 2

11:25 - EMX125 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2

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*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr