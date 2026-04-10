Vorschau und Zeitplan: Motocross-WM im Dünensand von Riola Sardo
Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien in ihre 4. Meisterschaftsrunde und Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder reist als WM-Führender an.
Motocross-WM MXGP
In Riola Sardo auf Sardinien wird der 4. Lauf zur Motocross-WM ausgetragen
In Riola Sardo auf Sardinien wird der 4. Lauf zur Motocross-WM ausgetragen© Infront Moto Racing
Am kommenden Wochenende gehen die Motocross-Weltmeisterschaften in Riola Sardo auf Sardinien in ihre 4. Meisterschaftsrunde und es wird das erste Hardcore-Sandrennen der Saison 2026 werden.
Wetteraussichten Nachdem die Piloten beim letzten Rennen in der Schweiz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt vorgefunden haben, wird es auf der Mittelmeerinsel Sardinien deutlich wärmer. Bei Tageshöchstwerten von 26 Grad wird am Samstag Sonnenschein erwartet. Am Sonntag soll es bei Höchstwerten von 21 Grad bei einer Regenwahrscheinlichkeit vom 35 % bewölkt sein. Die Stunde der Sandspezialisten Jeffrey Herlings (Honda) und Kay de Wolf (Husqvarna) starteten am Ostermontag im niederländischen Heerde und waren dort in Anwesenheit von Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) über weite Strecken eine Klasse für sich. Besonders Kay de Wolf findet sich in der MXGP zunehmend besser zurecht und vielleicht kann er schon am Wochenende sein erstes MXGP-Podium feiern. Natürlich muss zu jedem Zeitpunkt mit dem belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gerechnet werden, der mit dem Red Plate des WM-Leaders anreist. Herlings, Coenen und de Wolf werden den tiefen Dünensand von Riola Sardo mögen, aber auch Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) sollte niemals unterschätzt werden.
Maximilian Spies am Start Mit Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies hat in Riola Sardo auch ein deutscher Fahrer genannt. Für den Brandenburger ist es der erste WM-Einsatz in dieser Saison. Er tritt in diesem Jahr mit der Startnummer 55 statt seiner bisher verwendeten #71 an.
MXGP Stand nach 3 von 19 Events
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 136
  2. Tom Vialle (F), Honda, 129 (-7)
  3. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 124 (-12)
  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 117 (-19)
  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 116 (-20)
  6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 113 (-23)
  7. Andrea Adamo (I), KTM, 84 (-52)
  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 83 (-53)
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 73 (-63)
  10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 63 (-73)
MX2: Längenfelder wieder an der Spitze Titelverteidiger Simon Längenfelder konnte nach seinem zweiten Grand-Prix-Sieg in Frauenfeld das Red Plate des WM-Führenden zurückerobern. Der Deutsche bringt einen Vorsprung von 22 Punkten mit nach Sardinien.
MX2 Stand nach Event 3 von 19
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 149
  2. Guillem Farres (E), Triumph, 127 (-22)
  3. Sacha Coenen (B), KTM, 124 (-25)
  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 121 (-28)
  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 121 (-28)
  6. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 105 (-44)
  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 98 (-51)
  8. Valerio Lata (I), Honda, 90 (-59)
  9. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 88 (-61)
  10. Jens Walvoort (NL), KTM, 60 (-89)
Im Rahmenprogramm starten die EMX250 und EMX125 zu ihren 3. Meisterschaftsläufen, in denen der Spanier Francisco Garcia (Kawasaki) und der Österreicher Moritz Ernecker (KTM) die Führung übernommen haben.
So können die Rennen verfolgt werden*):
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream MXGP-TV.com
Samstag, 11. April 2026
  • 12:00 – Studio Show mit Paul Malin
  • 13:35 – MX2 Zeittraining
  • 14:10 – MXGP Zeittraining
  • 14:55 – EMX125, Lauf 1
  • 15:40 – EMX250, Lauf 1
  • 16:25 – MX2 Qualifikationsrennen
  • 17:15 – MXGP Qualifikationsrennen
Sonntag, 12. April 2026
  • 09:35 – EMX125, Lauf 2
  • 11:25 - EMX250, Lauf 2
  • 13:00 - MX2 Lauf 1
  • 14:00 - MXGP Lauf 1
  • 16:00 - MX2 Lauf 2
  • 17:00 - MXGP Lauf 2
*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
136
2
Tom Vialle
129
3
Jeffrey Herlings
124
4
Maxime Renaux
117
5
Tim Gajser
116
6
Romain Febvre
113
7
Andrea Adamo
84
8
Ruben Fernandez
83
9
Calvin Vlaanderen
73
10
Kay de Wolf
63
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  5. TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
