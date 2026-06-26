Vorschau und Zeitplan WM-Etappe 10 in Agueda (Portugal)

Motocross-WM MX2
Mathis Valin verlängert seinen Vertrag als Kawasaki-Werksfahrer
Am kommenden Wochenende beginnt in Agueda (Portugal) die zweite Hälfte der Saison 2026. Wegen der Zeitverschiebung in Südeuropa finden die Rennen in Mitteleuropa eine Stunde später statt als gewohnt.
Der Grand Prix of Portugal in Agueda läutet die zweite Saisonhälfte ein. Die WM 2026 besteht aus 19 Etappen, Agueda ist der 10. Stopp der laufenden Saison.
In Portugal ist es zurzeit kühler als in Deutschland. Bei Tageshöchstwerten von 27 Grad soll es bei strahlendem Sonnenschein trocken bleiben. Im Vergleich zu den Rennen in Montevarchi wird es in Agueda also eher kühl zugehen. Das Crossdromo Internacional de Águeda befindet sich 75 km südlich von Porto und gilt als Hartbodenstrecke, die für ihre rötlich-orange Bodenfärbung bekannt ist.
Auch wenn Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen vor einer Woche in Montevarchi nicht seinen besten Tag hatte, führt er die Tabelle weiterhin mit einem beruhigenden Vorsprung von 56 Punkten an. In Montevarchi waren die Bedingungen speziell: enge und harte Strecke, Jetlag vom Amerika-Trip und die Wärme. In Portugal wird Lucas Coenen voraussichtlich wieder zu seiner normalen Form zurückgekehrt sein. Fahrer aus Deutschland und Österreich sind laut der Entry List diesmal nicht am Start. Allein Kevin Brumann aus der Schweiz wird im Feld der 26 Piloten mit dabei sein. Kay de Wolf fehlt wegen einer in Italien zugezogenen Knöchelverletzung.
Lucas Coenen (B), KTM, 449
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 393 (-56)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 347 (-102)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 329 (-120)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 305 (-144)
Andrea Adamo (I), KTM, 281 (-168)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-176)
Ruben Fernandez (E), Honda, 264 (-185)
Tom Vialle (F), Honda, 249 (-200)
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 200 (-249)
Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Italien-Grand-Prix und konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 41 Punkte ausbauen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) läuft es im Moment abgesehen von den Starts gar nicht gut. In Montevarchi zog er dreimal den Holeshot, doch er fiel zurück und rangiert in der Tabelle bei Saisonhalbzeit auf Platz 4. Jetzt wäre der Zeitpunkt, die Probleme auszusortieren und das Blatt zu wenden. Ob es gelingt, werden wir sehen. Ansonsten werden die beiden Triumph-Werksfahrer immer stärker. Guillem Farres hätte in Montevarchi den Tagessieg holen können, wenn er nicht im zweiten Lauf gestürzt wäre. Wenn Farres stürzt, ist Mc Lellan mit einem Laufsieg zur Stelle.
Sacha Coenen (B), KTM, 431
Guillem Farres (E), Triumph, 390 (-41)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 373 (-58)
Simon Längenfelder (D), KTM, 372 (-59)
Liam Everts (B), Husqvarna, 354 (-77)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-79)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 310 (-121)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 244 (-187)
Valerio Lata (I), Honda, 241 (-190)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 181 (-250)
Im Rahmenprogramm treten die EMX125- und 250-Piloten zu ihren 7. und 8. Etappen an. Die EMX250 wird weiterhin vom Bud Racing Kawasaki-Piloten Francisco Garcia dominiert, der in Montevarchi beide Läufe gewinnen konnte.
Francisco Garcia (E), Kawasaki (302)
Jake Cannon (AUS), Kawasaki (-78)
Nikolaj Skovbjerg (DEN), Husqvarna (-107)
Gyan Doensen (NL), KTM (-119)
Mads Fredsoe (DK), KTM (-149)
Liam Owens (AUS), KTM (-150)
Die EMX125 ist mit Moritz Ernecker und Ricardo Bauer weiterhin fest in österreichischer Hand.
Moritz Ernecker (A), KTM (270)
Ricardo Bauer (A), KTM (-48)
Sleny Goyer (F), Yamaha (-73)
Bertram Thorius (DK), Fantic (-122)
Gennaro Utech (I), Fantic (-133)
Emil Ziemer (CH), KTM (-134)
13:00 – Studio-Show mit Paul Malin
14:35 – MX2 Zeittraining
15:10 – MXGP Zeittraining
15:55 - EMX125 Lauf 1
16:40 - EMX250 Lauf 1
17:25 - MX2 Qualifikationsrennen
18:15 - MXGP Qualifikationsrennen
10:35 - EMX125 Lauf 2
12:25 - EMX250 Lauf 2
14:00 - MX2 Lauf 1
15:00 - MXGP Lauf 1
17:00 - MX2 Lauf 2
18:00 - MXGP Lauf 2
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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