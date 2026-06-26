Vorschau und Zeitplan WM-Etappe 10 in Agueda (Portugal)

Der Grand Prix of Portugal in Agueda läutet die zweite Saisonhälfte ein. Die WM 2026 besteht aus 19 Etappen, Agueda ist der 10. Stopp der laufenden Saison.

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Wetterbedingungen und Strecke

In Portugal ist es zurzeit kühler als in Deutschland. Bei Tageshöchstwerten von 27 Grad soll es bei strahlendem Sonnenschein trocken bleiben. Im Vergleich zu den Rennen in Montevarchi wird es in Agueda also eher kühl zugehen. Das Crossdromo Internacional de Águeda befindet sich 75 km südlich von Porto und gilt als Hartbodenstrecke, die für ihre rötlich-orange Bodenfärbung bekannt ist.

MXGP: Lucas Coenen führt weiter souverän

Auch wenn Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen vor einer Woche in Montevarchi nicht seinen besten Tag hatte, führt er die Tabelle weiterhin mit einem beruhigenden Vorsprung von 56 Punkten an. In Montevarchi waren die Bedingungen speziell: enge und harte Strecke, Jetlag vom Amerika-Trip und die Wärme. In Portugal wird Lucas Coenen voraussichtlich wieder zu seiner normalen Form zurückgekehrt sein. Fahrer aus Deutschland und Österreich sind laut der Entry List diesmal nicht am Start. Allein Kevin Brumann aus der Schweiz wird im Feld der 26 Piloten mit dabei sein. Kay de Wolf fehlt wegen einer in Italien zugezogenen Knöchelverletzung.

WM-Stand nach Etappe 9 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 449 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 393 (-56) Romain Febvre (F), Kawasaki, 347 (-102) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 329 (-120) Maxime Renaux (F), Yamaha, 305 (-144) Andrea Adamo (I), KTM, 281 (-168) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-176) Ruben Fernandez (E), Honda, 264 (-185) Tom Vialle (F), Honda, 249 (-200) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 200 (-249)

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MX2: Sacha Coenen weiterhin vorn

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Italien-Grand-Prix und konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 41 Punkte ausbauen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) läuft es im Moment abgesehen von den Starts gar nicht gut. In Montevarchi zog er dreimal den Holeshot, doch er fiel zurück und rangiert in der Tabelle bei Saisonhalbzeit auf Platz 4. Jetzt wäre der Zeitpunkt, die Probleme auszusortieren und das Blatt zu wenden. Ob es gelingt, werden wir sehen. Ansonsten werden die beiden Triumph-Werksfahrer immer stärker. Guillem Farres hätte in Montevarchi den Tagessieg holen können, wenn er nicht im zweiten Lauf gestürzt wäre. Wenn Farres stürzt, ist Mc Lellan mit einem Laufsieg zur Stelle.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

MX2-WM-Stand nach Etappe 9 von 19:

Sacha Coenen (B), KTM, 431 Guillem Farres (E), Triumph, 390 (-41) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 373 (-58) Simon Längenfelder (D), KTM, 372 (-59) Liam Everts (B), Husqvarna, 354 (-77) Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-79) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 310 (-121) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 244 (-187) Valerio Lata (I), Honda, 241 (-190) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 181 (-250)

EMX125 und 250 im Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm treten die EMX125- und 250-Piloten zu ihren 7. und 8. Etappen an. Die EMX250 wird weiterhin vom Bud Racing Kawasaki-Piloten Francisco Garcia dominiert, der in Montevarchi beide Läufe gewinnen konnte.

EMX250-Stand nach 7 von 12 Etappen:

Francisco Garcia (E), Kawasaki (302) Jake Cannon (AUS), Kawasaki (-78) Nikolaj Skovbjerg (DEN), Husqvarna (-107) Gyan Doensen (NL), KTM (-119) Mads Fredsoe (DK), KTM (-149) Liam Owens (AUS), KTM (-150)

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Die EMX125 ist mit Moritz Ernecker und Ricardo Bauer weiterhin fest in österreichischer Hand.

EMX125-Stand nach 6 Etappen:

Moritz Ernecker (A), KTM (270) Ricardo Bauer (A), KTM (-48) Sleny Goyer (F), Yamaha (-73) Bertram Thorius (DK), Fantic (-122) Gennaro Utech (I), Fantic (-133) Emil Ziemer (CH), KTM (-134)

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 27. Juni 2026:

13:00 – Studio-Show mit Paul Malin 14:35 – MX2 Zeittraining 15:10 – MXGP Zeittraining 15:55 - EMX125 Lauf 1 16:40 - EMX250 Lauf 1 17:25 - MX2 Qualifikationsrennen 18:15 - MXGP Qualifikationsrennen

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Sonntag, 28. Juni 2026:

10:35 - EMX125 Lauf 2 12:25 - EMX250 Lauf 2 14:00 - MX2 Lauf 1 15:00 - MXGP Lauf 1 17:00 - MX2 Lauf 2 18:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr