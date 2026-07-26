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Wende in der MXGP: Jeff Herlings gewinnt Lauf 1 in Loket und ist WM-Leader

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen, der die WM bislang dominierte, konnte wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht zu den Wertungsläufen antreten. Jeffrey Herlings (Honda) siegte unangefochten.

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf der MXGP in Loket
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf der MXGP in Loket
Foto: Honda
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf der MXGP in Loket
© Honda

Im Artikel erwähnt

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Der als WM-Leader angereiste Lucas Coenen (KTM) konnte am Sonntag wegen anhaltender Probleme mit seinem vor einer Woche in Foxhills verletzten rechten Bein nicht zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten. Damit war der Weg für HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings frei, die WM-Führung zu übernehmen.

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Herlings souverän

Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Herlings und Adamo. Romain Febvre rangierte in der ersten Runde auf Platz 4. In Runde 2 ging 'The Bullet' an Vialle vorbei, fuhr sofort eine Lücke heraus und gewann den ersten Lauf unangefochten und souverän mit einem Vorsprung von 18 Sekunden. Mit dem Laufsieg und 25 WM-Punkten übernahm der Niederländer zugleich die WM-Führung.

Febvre auf Platz 2

In Runde 6 setzte sich Febvre gegen Adamo durch und übernahm Platz 3. Nach der Hälfte des Rennens konnte der Franzose auch Tom Vialle überholen und damit Platz 2 übernehmen.

Im Artikel erwähnt

Stürze von Tim Gajser

Tim Gajser kollidierte schon in der Anfangsphase mit seinem Teamkollegen Maxime Renaux. Der Franzose ging zu Boden, sein Airbag öffnete sich und er musste das Rennen aufgeben. Danach stürzte Gajser noch zweimal und konnte am Ende auf Platz 10 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

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Tim Gajser stürzte im ersten Lauf mehrfach
Tim Gajser stürzte im ersten Lauf mehrfach
Foto: MXGP-TV
Tim Gajser stürzte im ersten Lauf mehrfach
© MXGP-TV

Ergebnisse der deutschen Fahrer

Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies kam als bester deutscher MXGP-Pilot auf Platz 15 ins Ziel. Cato Nickel (Honda) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte. Tom Koch (Sarholz KTM) startete gut auf Platz 11, fiel aber in Runde 7 (vermutlich durch Sturz) zurück und verfehlte auf Platz 21 die Punkteränge.

MXGP Lauf 1, Loket

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 35:20.291

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, (+18.310)

  3. Tom Vialle (F), Honda, (+23.914)

  4. Andrea Adamo (I), KTM, (+24.771)

  5. Ruben Fernandez (E), Honda, (+40.610)

  6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+52.820)

  7. Brent van Doninck (B), Fantic, (+54.449)

  8. Jago Geerts (B), Beta, (+56.891)

  9. Isak Gifting (S), Yamaha, (+59.627)

  10. Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+1:02.290)

WM-Stand

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 590 Punkte

  2. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-24)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 525, (-65)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 469, (-121)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 400, (-190)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 396, (-194)

  7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 393, (-197)

  8. Tom Vialle (F), Honda, 345, (-245)

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Zeit

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01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

19

35:20,291

1:48,619

35

02

Romain Febvre

Romain Febvre

1

19

+18,310

1:49,307

31

03

Tom Vialle

Tom Vialle

16

19

+23,914

1:49,456

28

04

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

19

+24,771

1:49,433

25

05

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

19

+40,610

1:50,420

18

06

Kay de Wolf

Kay de Wolf

74

19

+52,820

1:49,973

19

07

Brent van Doninck

Brent van Doninck

32

19

+54,449

1:50,347

14

08

Jago Geerts

Jago Geerts

93

19

+56,891

1:51,419

16

09

Isak Gifting

Isak Gifting

517

19

+59,627

1:51,006

12

10

Tim Gajser

Tim Gajser

243

19

+1:02,290

1:50,376

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