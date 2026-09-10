Vorläufiger WM-Kalender 2027: Deutschland-Grand-Prix am 20. Juni 2027
FIM und Infront Moto Racing veröffentlichten heute den vorläufigen Kalender für 2027. Im kommenden Jahr soll es 20 WM-Läufe geben. Der Termin für den Deutschland-Grand-Prix ist der 20. Juni.
Heute wurde der erste Entwurf für den WM-Kalender 2027 vorgelegt.
Deutschland-Grand-Prix am 20. Juni
Die deutschen Fans sollten sich diesen Termin in den Kalender eintragen. Am Wochenende des 19.-20. Juni wird der Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal ausgetragen. In Deutschland wird der 11. Lauf der Saison ausgefahren. Nach dem 12. Lauf in England soll es nach bisherigen Planungen eine vierwöchige Sommerpause bis zum 25. Juli (Loket) geben.
Saisonfinale in der Schweiz
Nachdem der schweizerische Grand Prix in diesem Jahr bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt beinahe zum Winter-Motocross mutierte, wurde der MXGP of Switzerland im kommenden Jahr in den Herbst verlegt, wo das Saisonfinale ausgetragen wird. Der Austragungsort ist derzeit noch offen.
3 Überseerennen
Mit Argentinien, China und Australien sind 3 Übersee-Einsätze geplant. Außerdem gibt es den Türkei-Grand-Prix.
Motocross der Nationen in Assen
Das MXoN 2027 ist am 10. Oktober im Infield des TT Circuit Assen geplant.
Änderungen jederzeit möglich
Provisorisch heißt, dass sich noch viel ändern kann. Der Kalender ist ein erster Baustein und der Termin am 12. September wurde noch nicht einmal genannt.
Interessante Details:
Montevarchi wurde als WM-Ausrichter in diesem Jahr stark kritisiert: Zu eng, zu kleines Fahrerlager, zu enge und staubige Strecke, zu gefährlich, um nur die zentralen Kritikpunkte aufzuführen. Doch allen Unkenrufen zum Trotz steht Montevarchi im Kalender. Auch Foxhills in England ist wieder dabei.
Vorläufiger Kalender, Motocross WM 2027 (Stand 10.09.2026):
28.02.27 - Spanien, MXGP of Andalucia, Almonte, WMX, EMX125
14.03.27 - Argentinien, MXGP of Argentina, Bariloche
28.03.27 - Italien, MXGP of Italy, Montevarchi, WMX
04.04.27 - Italien, MXGP of Sardegna, Riola Sardo, EMX125, EMX250
18.04.27 - Spanien, MXGP of Spain, TBA, EMX125, EMX250
25.04.27 - Italien, MXGP of Trentino, Pietramurata, EMX125, EMX250
02.05.27 - China, MXGP of China, Shanghai
23.05.27 - Portugal, MXGP of Portugal, TBA, EMX125, EMX250
30.05.27 - Frankreich, MXGP of France, Saint-Jean-d’Angély, EMX125, EMX250
13.06.27 - Lettland, MXGP of Latvia, Kegums, EMX125, EMX250
20.06.27 - Deutschland, MXGP of Germany, Teutschenthal, WMX, EMX125
27.06.27 - Großbritannien, MXGP of Great Britain, Foxhills, EMX125, EMX250
25.07.27 - Tschechien, MXGP of Czech Republic, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T
01.08.27 - Belgien, MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMX Open
15.08.27 - Schweden, MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250
22.08.27 - Niederlande, MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX250
05.09.27 - Türkei, MXGP of Türkiye, Afyonkarahisar, WMX, EMX250
12.09.27 - TBA, MXGP, TBA
19.09.27 - Australien, MXGP of Australia, Darwin, WMX
03.10.27 - Schweiz, MXGP of Switzerland, TBA, EMX125, EMX250
MXoN:
10.10.27 - Niederlande, Motocross of Nations, Assen
Junioren-WM:
18.07.27 - Estland, Junioren-Motocross-WM, Pärnu
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