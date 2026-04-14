Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MXGP
  4. /
  5. Motocross-WM MXGP
  6. /
  7. News
Werbung
Yamaha-Neuzugang Tim Gajser: Italiens Prestige-Serie als Testlauf?
Im Umfeld von Yamaha-MXGP-Neuling Tim Gajser wird für die anstehende Grand-Prix-Pause zu Testzwecken ein Abstecher zur italienischen Prestige-Motocross-Serie in Erwägung gezogen.
Motocross-WM MXGP
Tim GajserTim GajserFoto: Yamaha
Tim Gajser© Yamaha
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Motocross-WM schlägt am kommenden Wochenende beim Klassiker in Arco di Trento in Norditalien auf. Mit dabei ist auch Arco-Seriensieger Tim Gajser, der am vergangenen Wochenende im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien wieder starken Speed zeigte, jedoch in den beiden Rennen am Sonntag insgesamt dreimal zu Boden musste. Der 29-jährige Slowene kämpfte sich mit der Werks-Yamaha danach beide Mal durch das Feld bis auf die Ränge 8 und 9 – er belegt in der WM-Tabelle aktuell Platz 5.
Werbung
Werbung
Gajser war zuletzt bereits im Benelux-Raum und bereitete sich dort einige Tage lang direkt bei seinem Kemea-Yamaha-Werksteam auf die anstehenden Aufgaben vor. Im Sand von Riola Sardo zeigte dies Wirkung, Gajser legte prompt die Bestzeit im Zeittraining hin. Am Wochenende geht es in Arco die Trento weiter. Im Hintergrund läuft aber bereits die weitere Planung für die fünfwöchige Pause zwischen dem Event in Arco und dem französischen Grand Prix in Lacapelle-Marival am 24. Mai. Zwei Events auf ehemaligen WM-Pisten Gajsers Umfeld plant für den fünffachen Weltmeister für diese Zeit einen Abstecher zur italienischen Prestige-Motocross-Serie. Dort finden im genannten Zeitraum zwei Events auf ehemaligen WM-Pisten statt. Am 2. und 3. Mai wird auf der legendären Piste von Maggiora gefahren. Am 16. und 17. Mai steht dann noch ein Prestige-Meeting in Fermo auf dem Programm.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Auch ein Ausflug zu einem internationalen Rennen in seiner slowenischen Heimat oder im nahen Kroatien auf Pisten wie Brezice oder Zabok wäre theoretisch möglich. Dort hat Gajser in seinen MXGP-Anfangsjahren bei Honda immer wieder Gastspiele gegeben. Momentan muss der Yamaha-Neuzugang auch seine Starts verbessern. Fakt ist: Die Strecken in seiner Heimatregion sind von den Bodenbeschaffenheiten her definitiv mit Kursen wie Lacapelle, Teutschenthal oder Montevarchi vergleichbar.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motocross-WM MXGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
192
2
Jeffrey Herlings
178
3
Tom Vialle
162
4
Romain Febvre
160
5
Tim Gajser
149
6
Maxime Renaux
143
7
Ruben Fernandez
115
8
Andrea Adamo
107
9
Kay de Wolf
105
10
Calvin Vlaanderen
90
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
  • TBA
    09.–10.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    TBA
    25.–26.04.2026
    Zum Event
  5. TBA
    09.–10.05.2026
    Zum Event
MXGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM