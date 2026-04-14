Yamaha-Neuzugang Tim Gajser: Italiens Prestige-Serie als Testlauf?

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Die Motocross-WM schlägt am kommenden Wochenende beim Klassiker in Arco di Trento in Norditalien auf. Mit dabei ist auch Arco-Seriensieger Tim Gajser, der am vergangenen Wochenende im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien wieder starken Speed zeigte, jedoch in den beiden Rennen am Sonntag insgesamt dreimal zu Boden musste. Der 29-jährige Slowene kämpfte sich mit der Werks-Yamaha danach beide Mal durch das Feld bis auf die Ränge 8 und 9 – er belegt in der WM-Tabelle aktuell Platz 5.
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Gajser war zuletzt bereits im Benelux-Raum und bereitete sich dort einige Tage lang direkt bei seinem Kemea-Yamaha-Werksteam auf die anstehenden Aufgaben vor. Im Sand von Riola Sardo zeigte dies Wirkung, Gajser legte prompt die Bestzeit im Zeittraining hin. Am Wochenende geht es in Arco die Trento weiter. Im Hintergrund läuft aber bereits die weitere Planung für die fünfwöchige Pause zwischen dem Event in Arco und dem französischen Grand Prix in Lacapelle-Marival am 24. Mai. Zwei Events auf ehemaligen WM-Pisten Gajsers Umfeld plant für den fünffachen Weltmeister für diese Zeit einen Abstecher zur italienischen Prestige-Motocross-Serie. Dort finden im genannten Zeitraum zwei Events auf ehemaligen WM-Pisten statt. Am 2. und 3. Mai wird auf der legendären Piste von Maggiora gefahren. Am 16. und 17. Mai steht dann noch ein Prestige-Meeting in Fermo auf dem Programm.
Auch ein Ausflug zu einem internationalen Rennen in seiner slowenischen Heimat oder im nahen Kroatien auf Pisten wie Brezice oder Zabok wäre theoretisch möglich. Dort hat Gajser in seinen MXGP-Anfangsjahren bei Honda immer wieder Gastspiele gegeben. Momentan muss der Yamaha-Neuzugang auch seine Starts verbessern. Fakt ist: Die Strecken in seiner Heimatregion sind von den Bodenbeschaffenheiten her definitiv mit Kursen wie Lacapelle, Teutschenthal oder Montevarchi vergleichbar.
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