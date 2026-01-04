Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Yamaha schenkt Tim Gajser volles Vertrauen: Viele Freiheiten für Eigenregie

Für seinen spektakulären Übertritt von Honda zu Yamaha hat Sloweniens MXGP-Motocross-Gigant Tim Gajser mit seinem neuen Arbeitgeber einige Befugnisse ausverhandelt.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser (re.)
Tim Gajser (re.)
Foto: Yamaha
Tim Gajser (re.)
© Yamaha

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Wechsel von MXGP-Ass Tim Gajser zu Yamaha war eine der Motocross-Topmeldungen der vergangenen Monate. Der Slowene hat die Honda Racing Corporation und italienische Gariboldi-Mannschaft nach zwölf Saisons und mehreren WM-Titeln verlassen und wird ab sofort in der Struktur des Kemea-Teams eine Werks-Yamaha steuern. Der Deal des 29-Jährigen läuft über zwei Jahre, inklusive einer Option auf Verlängerung.

Werbung

Werbung

Der Sitz des Yamaha-Werksteams befindet sich in Belgien, was für die Organisation und Logistik eine andere Ausgangslage bringt. Wie Kemea-Teamboss Hans Corvers in einem Interview mit der britischen Plattform Gatedrop enthüllte, werden Gajser weiträumige Freiheiten gewährt. Einen Großteil der Vorbereitung und des Trainings zwischen den MXGP-Events während der Saison wird der Yamaha-Neuling auch weiterhin in Eigenregie in Slowenien absolvieren – seine Bosse haben volles Vertrauen zu ihm.

Auch personell wurden Gajser großzügige Zugeständnisse gemacht. Der fünffache Weltmeister darf seinen Vertrauensmann Massimo Castelli von Honda zu Yamaha mitbringen, der die Funktion des Crew-Chiefs übernimmt. Der Italiener hat vier Jahrzehnte Erfahrung im Offroad-Zirkus. Castelli begann seine Karriere als Mechaniker bei Cagiva und war dann lange in der Crew des erfolgreichen Rinaldi-Yamaha-Teams für Könner wie Alex Puzar, Donny Schmitt und Bob Moore tätig und arbeitete seit 2005 für Gariboldi Honda. Übrigens: Castellis Vater war einst Mechaniker bei Straßen-Ikone Giacomo Agostini.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch der Vorsaison-Rennplan steht: Tim Gajser wird wie in den vergangenen Jahren bei Honda die beiden Events zur offenen Italienischen Meisterschaft als Formcheck nutzen. Diese steigen in Alghero (1. Februar) und eine Woche später in Mantua. Im Gegensatz dazu wird Teamkollege Maxime Renaux (25) zum aktuellen Stand in jedem Fall in Pernes-les-Fontaines (8. Februar) und Hawkstone Park (15. Februar) antreten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  • TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

  • MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23. - 24.05.2026
    Zum Event

  • Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Germany
    30. - 31.05.2026
    Zum Event

  1. MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  2. TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  3. TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

  4. MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23. - 24.05.2026
    Zum Event

  5. Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Germany
    30. - 31.05.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien