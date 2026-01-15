Weiter zum Inhalt
Yamaha-Verpflichtung Tim Gajser: Abstimmungsarbeit und viele Kilometer

Sloweniens Motocross-MXGP-Held Tim Gajser feilt im Moment intensiv an der Abstimmung seiner 450er-Werks-Yamaha. Sein Freund Jaka Peklaj diente beim Training in Kroatien als Richtwert.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser
Tim Gajser
Foto: Gajser
Tim Gajser
© Gajser

Nach seinem spektakulären Markenwechsel von Honda zu Yamaha sitzt Tim Gajser (29) wegen vertraglicher Klauseln erst seit dem Jahreswechsel auf seiner neuen 450er-YZF. Der fünffache Motocross-Weltmeister aus Slowenien hat nun ein gut durchgetaktetes Programm bis zum ersten Vorbereitungsrennen am 1. Februar in Alghero auf Sardinien. Der WM-Saisonstart in Argentinien erfolgt dann am 8. März.

Bei den ersten Tests im tiefen Sand von Siniscola auf Sardinien hat Gajser mit seinem italienischen Crew-Chief Massimo Castelli viel am Gabel- und Dämpfer-Setup getüftelt. Auch wenn Tim die Kayaba-Elemente bereits aus seinem letzten Jahr bei Honda kennt, verhält sich die Werks-Yamaha auf Grund des Chassis’ doch etwas anders.

Zwischendurch fuhr Gajser mit seinem Trainingsmechaniker und einem der Trainingsbikes ohne offizielle Logos auch nahe seiner Heimat. Schauplatz für die erste Session auf klassischem Erdboden war die Anlage des MX Park Santarjia. Diese Strecke befindet sich in Pazin in Kroatien – im Hinterland des Adria-Ferienorts Rovinj und etwa 300 Kilometer von seiner Heimatregion Marburg entfernt.

Der Rundkurs von Santarija verfügt über ein ähnliches Gelände und Layout wie Gajsers private Piste «TIGA 243 Land» in Lemberg, die im Moment jedoch mit Schnee bedeckt ist. Gajser war in Santarija nicht allein unterwegs und hatte seinen MXoN-Kollegen und Freund Jaka Peklaj im Schlepptau. Er zeigte trotz des schwierigen Geläufs seine berühmten Scrubs und drehte den Yamaha-Motor auf den Geraden bis in den Grenzbereich.

Derzeit betreibt die einstige Honda-Speerspitze ein geschicktes Versteckspiel, meidet Trainings-Hotspots und lässt sich von den Gegnern nicht in die Karten schauen. Derzeit ist Gajser wieder auf Sardinien: Diesmal werden bei besten Verhältnissen und Sonnenschein auf der Strecke von Villacidro im Süden der Insel Kilometer abgespult; auch Start-Simulationen stehen an.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  1. MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07. - 08.03.2026
    Zum Event

  2. MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  3. MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28. - 29.03.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11. - 12.04.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18. - 19.04.2026
    Zum Event

