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Zu wenig Publikum: Grand Prix of Switzerland steht erneut auf dem Prüfstand
Aufgrund der nass-kühlen Wetterbedingungen war die Zuschauerresonanz beim Grand-Prix of Switzerland in Frauenfeld geringer als erhofft. Die Organisatoren sind aber auf diese Einnahmequelle angewiesen.
Motocross-WM MXGP
Trotz der kühlen Temperaturen herrschte eine tolle StimmungTrotz der kühlen Temperaturen herrschte eine tolle StimmungFoto: Infront Moto Racing
Trotz der kühlen Temperaturen herrschte eine tolle Stimmung© Infront Moto Racing
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«Es war eine gute Veranstaltung mit im Endeffekt doch schwierigen Wetterbedingungen, die die ganze Organisation und Durchführung erschwert haben», erklärte der Mastermind des schweizerischen Grands-Prix, Willy Läderach. «Dennoch haben alle Teams super gearbeitet – einfach großartig. Das einzige Problem war die Zuschauerzahl auf Grund der Wetterverhältnisse mit Auswirkungen auf die Finanzen.»
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Jeffrey Herlings in der EinführungsrundeJeffrey Herlings in der EinführungsrundeFoto: Infront Moto racing
Jeffrey Herlings in der Einführungsrunde© Infront Moto racing
Nach offiziellen Angaben waren 25.351 Zuschauer in Frauenfeld vor Ort. Erfahrungsgemäß sind diese Zahlen im Sinne einer Einnahme-Überschuss-Rechnung jedoch kaum belastbar, denn hier werden auch sämtliche Gäste- , Helfer- und VIP-Karten über das ganze Wochenende mitgerechnet.
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Phasenweise war es in Frauenfeld matschigPhasenweise war es in Frauenfeld matschigFoto: Infront Moto Racing
Phasenweise war es in Frauenfeld matschig© Infront Moto Racing
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Eine Fortführung des MXGP der Schweiz steht nun wieder auf dem Prüfstand.Willy Läderach
Das Fahrerlager in Frauenfeld befindet sich nicht direkt neben der StreckeDas Fahrerlager in Frauenfeld befindet sich nicht direkt neben der StreckeFoto: Infront Moto Racing
Das Fahrerlager in Frauenfeld befindet sich nicht direkt neben der Strecke© Infront Moto Racing
Kassensturz in Frauenfeld In Frauenfeld ist jetzt erst einmal Kassensturz angesagt, von dessen Ergebnis die Zukunft des Grand-Prix of Switzerland abhängen wird. Willy Läderach sagt es klipp und klar: «Eine Fortführung des MXGP der Schweiz steht nun wieder auf dem Prüfstand, aber wir geben nicht auf, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Veranstaltung rentabel zu gestalten.» Es bleibt also zu hoffen, dass die Organisatoren wenigstens kein Minus gemacht haben, denn auch dieser Grand-Prix wird zu großen Teilen durch ehrenamtliches Engagement gestemmt. Allein am Wochenende waren in Frauenfeld 450 Helfer im Einsatz. «Ihnen gehört mein großer Dank», erklärt Läderach. «Besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und den Genehmigungsbehörden. Da spreche ich im Namen des gesamten OK sowie des MRSV Frauenfeld.»
In Frauenfeld wurde auch eine Freestyle-Show gebotenIn Frauenfeld wurde auch eine Freestyle-Show gebotenFoto: Infront Moto Racing
In Frauenfeld wurde auch eine Freestyle-Show geboten© Infront Moto Racing
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