Dauerregen und Winterwetter in England: Hawkstone International abgesagt

Am kommenden Wochenende sollte es beim Hawkstone International zum ersten Aufeinandertreffen von Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) mit HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings (Honda) und Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser (Yamaha) kommen, doch die Veranstaltung wurde abgesagt.

Dringlichkeitssitzung in den frühen Morgenstunden

Nach einer Dringlichkeitssitzung des Veranstalters fiel die schwierige Entscheidung, das Hawkstone International an diesem Wochenende nicht durchzuführen. Die Organisatoren veröffentlichten folgendes Statement: «Die Strecke sah zunächst hervorragend aus. Nach der jüngsten Sintflut mit weiteren starken Regenvorhersagen für morgen war man sich jedoch einig, dass das Risiko, weiterzumachen, einfach zu hoch ist. Aus Sicherheitsgründen und um künftigen Veranstaltungen in dieser Saison keinen dauerhaften Schaden zuzufügen, wurde die Veranstaltung abgesagt.»

Das Wetter hatte andere Ideen

Weiter heißt es im Statement: «Der Club ist am Boden zerstört. Alle haben unglaublich hart daran gearbeitet, dies zu erreichen und angesichts der Tatsache, dass wir die stärkste Besetzung in der Geschichte der Veranstaltung hatten, versprach es, eine der bisher besten Rennen zu werden. Leider hatte das Wetter andere Ideen.»

Hawkstone International: Planungen für 2027

Am Ende richteten sich die Organisatoren an die Fans: «Wir hoffen, dass Sie die Veranstaltung im kommenden Jahr unterstützen, wenn wir zurückkehren und es noch einmal versuchen.»

