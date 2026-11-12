Steigt mit Hoto ein weiterer chinesischer Hersteller in die WM ein?

Der Einstieg des chinesischen Herstellers Kove in die MXGP ist vorerst gescheitert. Nun könnte ein anderer chinesischer Hersteller in die Bresche springen. Die Vorgeschichte von Hoto (offiziell Chongqing Hoto Motor Technology Co., Ltd.) ähnelt der von Kove: Seit 2023 ist Kove im Rallye-Sport aktiv. 2025 stieg Hoto ebenfalls in den Rallye-Sport ein. Auf der Motorradmesse EICMA wurden bereits Prototypen von Hoto-Motocross-Motorräder in weiß-rotem Design präsentiert.

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Hoto: Ableger von Kove mit KTM-Technik

Das Unternehmen Hoto entstand im Umfeld der Umstrukturierung von Kove. Mehrere Mitarbeiter des Rallye-Projekts wechselten von Kove zu Hoto. Für die Rallye Dakar 2025 entwickelte Hoto ein eigenes Fahrwerk mit einem 450-ccm-Motor von KTM.

Steigt Hoto in die WM ein?

Tom Steensels, der ursprünglich das Kove-Projekt in der WM leiten sollte, steht Gerüchten zufolge in Verhandlungen mit Hoto. Offiziell bestätigt ist nichts, aber der Belgier deutete bereits an, dass «sich andere Türen öffnen, wenn sich eine Tür schließt». Angesichts der Rivalität zwischen Kove und Hoto würde diese Entwicklung gut ins Bild passen. Viel Zeit hat Steensels nicht. Die WM beginnt am 28. Februar in Almonte.