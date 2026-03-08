Jeffrey Herlings (Honda): Im Quali-Rennen ging es bergab

Jeffrey Herlings feierte am Samstag in Bariloche (Argentinien) einen starken Einstand mit der Werks-Honda auf der WM-Bühne. Der fünffache Champion fuhr bei seinem ersten MXGP-Einsatz mit der HRC-Maschine sowohl im freien Training als auch im Zeittraining die Bestzeit.

Werbung

Werbung

Im hektischen Quali-Race unterlief ihm jedoch ein bitterer Eigenfehler, als er auf Rang 6 lag. Der 31-jährige Niederländer stürzte in der Anfangsphase bei der Ausfahrt aus der Zielkurve und musste anschließend den Großteil des Feldes vorbeiziehen lassen.

Bis zum Rennende kämpfte er sich immerhin noch auf Platz 12 nach vorne – blieb damit jedoch ohne WM-Zähler. «Der Tag ist gut gelaufen. Ich war Schnellster im freien Training und im Zeittraining. Leider ist mir im Quali-Rennen kein guter Start gelungen», analysierte Herlings.

Der 112-fache Grand-Prix-Sieger bog an der Seite von Yamaha-Star Tim Gajser in die erste Kurve ein. «Ich hatte keinen guten Start, und von da an ging es bergab. Ich habe in den ersten Runden hart gekämpft, dann aber auf der Startgeraden einen Fehler gemacht und bin zu Boden gegangen.»

Werbung

Werbung

«Danach habe ich mich noch auf Platz 12 zurückgekämpft. Es war nicht wirklich das erste Rennen, das ich mir vorgestellt hatte. Für die Rennen am Sonntag habe ich nun eine schwierige Ausgangslage, was den Startplatz betrifft.» Der Sandkönig wird am Sonntag erstmals in seiner Karriere bei einem Grand Prix nicht auf einer KTM sitzen.