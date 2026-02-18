Lucas und Sacha Coenen verlängern ihren Werksvertrag mit Red Bull KTM

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Lucas Coenen gewann das Vorsaisonrennen in Alghero auf Sardinien vor Tim Gajser (Yamaha). Sein Zwillingsbruder Sacha dominierte die MX2-Klasse. Die Coenen-Brüder gehen in beiden Klassen als Titelaspiranten an den Start.
Die 19-jährigen belgischen Zwillingsbrüder gelten als die größten Talente im Fahrerlager. Sie feierten in der Saison 2025 in beiden Klassen Grand-Prix-Siege. Sacha tritt in der MX2-WM an, Lucas in der MXGP. Lucas Coenen: Jüngster MXGP-Sieger aller Zeiten Lucas wurde 2024 MX2-Vizeweltmeister und überzeugte 2025 als Rookie in der MXGP mit sechs Rennsiegen, womit er zum jüngsten Sieger der Königsklasse wurde. Er erzielte insgesamt 14 Podiumsplätze und wurde am Ende Vizeweltmeister.
Sacha Coenen: Konstanz verbessert Sacha verbuchte in seiner zweiten WM-Saison zwei Siege und insgesamt zehn Podestplätze. 2025 war zudem die erste Saison, in der beide Brüder für das Team von Davide De Carli starteten. Sachas Speed wurde in der Anfangszeit seiner Karriere durch Stürze eingebremst, doch in letzter Zeit konnte Sacha vor allem auch seine Konstanz verbessern.
Lucas Coenen: «Wir haben einen klaren Karriereplan» «Ich freue mich sehr, meinen Vertrag mit Red Bull KTM zu verlängern. Für 2026 ist es mein Ziel, jedes Wochenende mein Bestes zu geben. Ich möchte dem Werk und dem Team danken, dass sie an mich und meine Familie glauben und meinen Karriereplan bestmöglich unterstützen. Wir kennen unsere Ziele und werden alles daran setzen, sie zu erreichen.»
Sacha Coenen: «Von uns kommt noch mehr» «Ich bin wirklich glücklich, erneut bei Red Bull KTM unterschrieben zu haben. Bevor wir jedoch zu weit nach vorne schauen, freue ich mich auf 2026. Wir haben gute Fortschritte gemacht und ich denke, wir sind bereit zu zeigen, dass wir vorne mitfahren und um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Wir haben das Motorrad weiter verbessert und sind sehr stark. Da kommt noch mehr!»
Teammanager Davide De Carli: «Leidenschaft treibt uns an» «Ich freue mich sehr, auch in Zukunft mit Lucas und Sacha zusammenzuarbeiten. Es war immer ein Traum von mir, sie in unserem Team zu haben. Ich glaube, dass wir gemeinsam unsere Fähigkeiten bündeln und sie auf der Strecke glänzen lassen können, um ein weiteres Kapitel in der Geschichte von KTM zu schreiben. Unsere Leidenschaft für den Rennsport treibt uns an, uns täglich in allen Bereichen zu verbessern. Wir sind bereit für neue Herausforderungen. Wir sind 'ready to race'!» Pit Beirer, KTM Motorsport-Direktor: «Die Brüder haben Maßstäbe gesetzt» «Lucas und Sacha sind außergewöhnliche Talente, jeder mit seinen eigenen Stärken, aber verbunden durch eine leidenschaftliche und engagierte Familie. Für uns war es wichtig, unsere gemeinsame Geschichte und unseren Weg auf höchstem sportlichen Niveau fortzusetzen. Für 2026 bedeutet das eine spannende Saison sowohl in der MXGP als auch in der MX2. Dann werden wir sehen, welche Ziele wir uns setzen können. Beide Fahrer sind noch sehr jung, haben aber bereits Maßstäbe gesetzt. Es wird spannend zu sehen sein, was sie als Nächstes erreichen können.»
Den Plan der beiden Brüder hatten sie schon früher klar definiert: Sie wollen den Titel in beiden Klassen gewinnen und danach in die USA wechseln.
