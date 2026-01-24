Das sind die offiziellen Teams für die Motocross-WM 2026 mit 10 Herstellern

Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichte die Liste der 'Officially Approved Teams' (OET), die an der Motocross-WM 2026 teilnehmen. Teams, wie beispielsweise Sarholz-KTM oder Kosak-KTM, beteiligen sich mit 'Wildcards' an ausgewählten Rennen. OET-Teams haben den Anspruch und die Absicht, die gesamte Rennserie inklusive der Überseerennen zu bestreiten.