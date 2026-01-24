Motocross-WM MXGP
Das sind die offiziellen Teams für die Motocross-WM 2026 mit 10 Herstellern
Serienvermarkter Infront Moto Racing und FIM gaben heute die 'Officially Approved Teams' (OAT) bekannt, die sich an der WM 2026 beteiligen. Insgesamt sind in diesem Jahr 10 Hersteller am Start.
Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichte die Liste der 'Officially Approved Teams' (OET), die an der Motocross-WM 2026 teilnehmen. Teams, wie beispielsweise Sarholz-KTM oder Kosak-KTM, beteiligen sich mit 'Wildcards' an ausgewählten Rennen. OET-Teams haben den Anspruch und die Absicht, die gesamte Rennserie inklusive der Überseerennen zu bestreiten.
Insgesamt sind in diesem Jahr 10 Hersteller am Start: KTM, Husqvarna, Ducati, Kawasaki, Fantic, Yamaha, Honda, Beta, TM und Triumph.
Beddini Racing Ducati Factory MX2:
Ferruccio Zanchi (MX2)
DRT Kawasaki:
Kay Karssemakers (MX2)
Ducati Factory Racing MXGP:
Andrea Bonacorsi (MXGP)
Jeremy Seewer (MXGP)
Calvin Vlaanderen (MXGP)
Fantic Factory Racing MXGP:
Brent Van Doninck (MXGP)
Alberto Forato (MXGP)
Gabriel SS24 KTM:
Oriol Oliver (MXGP)
Honda HRC:
Jeffrey Herlings (MXGP)
Tom Vialle (MXGP)
Ruben Fernandez (MXGP)
Valerio Lata (MX2)
JK Racing Yamaha:
Isak Gifting (MXGP)
Kawasaki Racing Team:
Romain Febvre (MXGP)
Pauls Jonass (MXGP)
Mathis Valin (MX2)
Maddii Racing Honda – ABF Italia:
Marc Antoine Rossi (MX2)
Monster Energy Yamaha Factory:
Maxime Renaux (MXGP)
Tim Gajser (MXGP)
Karlis Reisulis (MX2)
Janis Reisulis (MX2)
MRT Racing Team Beta:
Jago Geerts (MXGP)
Rick Elzinga (MXGP)
MX-Handel Husqvarna Racing:
Kevin Brumann (MXGP)
Nestaan Husqvarna Factory Racing:
Kay de Wolf (MXGP)
Liam Everts (MX2)
Osicka MX Team:
Julius Mikula (MX2)
Red Bull KTM Factory Racing:
Lucas Coenen (MXGP)
Andrea Adamo (MXGP)
Simon Längenfelder (MX2)
Sacha Coenen (MX2)
SixtySeven Racing Team:
Scott Smulders (MX2)
Team Honda Motoblouz SR Motul:
Kevin Horgmo (MXGP)
Thibault Benistant (MXGP)
Team Leopard Racing:
Leopold Ambjörnsson (MXGP)
TEM JP253 KTM Racing Team:
Jan Pancar (MXGP)
TM Moto CRD Motorsport Factory Racing Team:
Cas Valk (MX2)
Triumph Racing Factory Team:
Camden Mc Lellan (MX2)
Guillem Farres (MX2)
Van Venrooy KTM Racing:
Mattia Guadagnini (MXGP)
Noel Zanocz (MX2)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach