Vorsaisonrennen in Alghero: Tim Gajser (Yamaha) gegen Lucas Coenen (KTM)

An diesem Wochenende findet in Alghero das erste Aufeinandertreffen der MXGP-Protagonisten beim Vorsaisonrennen in Alghero auf Sardinien statt, die erste Runde der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften.

Werbung

Werbung

Valence International verschoben

Das Valence International in Südfrankreich, das ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden sollte, wurde auf den 15. Februar verschoben, weil weite Bereiche des Kurses unter Wasser stehen. In Alghero wird Tim Gajser erstmals mit der Yamaha gegen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen antreten und genau dieses Duell steht im Zentrum des Geschehens. Lucas Coenen wird in diesem Jahr mit der Startnummer 5 antreten. Daran wird man sich erst noch gewöhnen müssen. Coenen und Gajser sind WM-Favoriten. Coenen befand sich schon im vergangenen Jahr im Titelkampf und musste sich erst am Ende Romain Febvre (Kawasaki) geschlagen geben.

Lucas Coenen (KTM) über seine Ziele

«Das Training lief gut», erklärte Lucas Coenen. «Ich denke, jeder sagt das, aber die Testtage verliefen reibungslos und wir zählen die Tage bis zum Saisonauftakt. Meine Ziele sind immer die gleichen: Die beste Version von mir selbst zu sein und um Siege zu kämpfen.»

Wir zählen die Tage bis zum Saisonauftakt. Lucas Coenen

Werbung

Werbung

Tim Gajser nach kurzer Testphase schon am Start

Während Lucas Coenen im selben Team bleibt und sich seit Saisonende 2025 vorbereitet, hatte Tim Gajser nur einen Monat Zeit, um sich auf sein neues Arbeitsgerät einzustellen. «Ich bin wirklich aufgeregt», erklärte er vor dem ersten Saisonvorbereitungsrennen. «Ich bin in guter Form, fühle mich gut und freue mich schon sehr auf die Saison. Wir haben in diesem Monat sehr viel gearbeitet und alles getan, was möglich war. Mehr Zeit hätte geholfen, aber so ist es nun einmal. An diesem Wochenende werde ich mein erstes Rennen auf der Yamaha bestreiten. Das ist eine gute Gelegenheit zu sehen, wo wir stehen und Daten zu sammeln, um die wichtigsten Punkte zu identifizieren, an denen wir weiterarbeiten müssen.»

Tim Gajser ist 2026 Yamaha-Werksfahrer Foto: Yamaha Tim Gajser ist 2026 Yamaha-Werksfahrer © Yamaha

Mehr Zeit hätte geholfen, aber so ist es nun einmal. Tim Gajser

«Meine Ziele für diese Saison sind klar: Natürlich möchte ich erfolgreich sein, gesund bleiben und bei jedem Lauf am Start stehen, denn Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg», erklärt der Slowene. «Ich will unbedingt gewinnen und den Titel für Yamaha holen. Ich werde alles geben und freue mich auf die Saison.»

Werbung

Werbung

Ich will den Titel für Yamaha holen Tim Gajser

Weitere Premieren in Alghero

Außerdem interessant wird die Premiere von Jago Geerts auf Beta. Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi werden erstmals auf Ducati ausrücken. Brent van Doninck und Alberto Forato werden sich auf ihren Fantic-Bikes beweisen und auch der erste Auftritt von Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo wird mit Spannung erwartet. Außerdem ist Brian Hsu am Start.

Brian Hsu startet in Alghero Foto: Honda Brian Hsu startet in Alghero © Honda

Teilnehmerliste Alghero MXGP

#3 Federico Tuani (I), Honda

#5 Lucas Coenen (B), KTM

#8 Jakub Kowalski (PL), Yamaha

#10 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati

#11 Giacomo Bosi (I), GASGAS

#23 Tommaso Sarasso (I), Yamaha

#32 Brent van Doninck (B), Fantic

#39 Roan van de Moosdijk (NL), KTM

#80 Andrea Adamo (I), KTM

#81 Brian Hsu (D), Honda

#83 Oriol Oliver (E), KTM

#91 Jeremy Seewer (CH), Ducati

#93 Jago Geerts (B), Beta

#101 Mattia Guadagnini (I), KTM

#132 Andrea Bonacorsi (I), Ducati

#174 Alessandro Valeri (I), Honda

#180 Leopold Ambjornsson (S), Honda

#211 Nicholas Lapucci (I), Honda

#243 Tim Gajser (SLO), Yamaha

#253 Jan Pancar (SLO), KTM

#261 Jorgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

#303 Alberto Forato (I), Fantic

#308 Lorenzo Albieri (I), Husqvarna

#499 Emanuele Alberio (I), Husqvarna

#521 Boris Blanken (D), KTM

#821 Nathan Mariani (I), Honda

#841 Robert Fobbe (D), Kawasaki

#891 Paul Ullrich (D), Kawasaki

#974 Mario Tamai (I), GASGAS

Werbung

Werbung

MX2 mit Top-Favoriten

Auch in der MX2-Klasse sind einige Top-Favoriten am Start, angeführt vom Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) aus Deutschland. Mit Sacha Coenen (KTM), Karlis Reisulis (Yamaha) und Marc-Antoine Rossi (Honda) sind weitere Hochkaräter dabei. Besonders interessant wird der erste Auftritt der Ducati-MX2-Division sein, denn die beiden Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi und Simone Mancini sind in Alghero am Start.

Teilnehmerliste Alghero MX2