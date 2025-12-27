Paolo Ciabatti (Ducati): «Wir wollen konstant an der Spitze fahren»

In der kommenden Saison wird die Ducati-Werksmannschaft mit einem neuen Team in beiden WM-Klassen sowie in der EMX250 Europameisterschaft antreten. Teamheimat wird die Struktur des Niederländers Louis Vosters sein, der 2024 bis 2025 das Fantic-Werksteam stellte und zuvor das Yamaha-Werksteam bildete. Ducati will sich mit Simone Mancini auch in der EMX250 Europameisterschaft engagieren.

Ducati General Manager Paolo Ciabatti erklärt die Ziele für das kommende Jahr: «Es war unsere erste komplette Saison in der MXGP-Weltmeisterschaft. Sie begann insgesamt sehr gut. Wir holten mit Jeremy Seewer zwei dritte Plätze bei seinem Heim-Grand-Prix und standen in Frankreich erneut auf dem Podium. Danach hatten wir eine schwierige Zeit. Wir beendeten die Saison mit einem dritten Platz von Mattia Guadagnini im Qualifikationsrennen von Australien. Insgesamt war es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Das hatten wir für unser erstes Jahr auch erwartet, in dem wir zunächst unsere Erfahrungen sammeln mussten. Ich bin insgesamt ziemlich zufrieden, aber klar ist, dass wir uns jetzt auf die Saison 2026 vorbereiten, in der wir konstant an der Spitze sein wollen.»

Mit 3 Werks-Ducatis in der MXGP und jeweils einem 250er Bike in der MX2 und in der EMX250 wird das Werksteam künftig also mit 5 Factory Bikes ausrücken. «Wir werden ein neues Team haben», erklärt Ciabatti. «Jeremy bleibt bei uns, dazu kommen Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen und natürlich bleibt Antonio Cairoli, der in diesem Jahr vier Rennen gefahren ist und in England einen 7. Platz eingefahren hat. Außerdem brachte Tony die Desmo 450 MX in den USA an den Start.»

Calvin Vlaanderen startet im Ducati-Werksteam Foto: Ducati Calvin Vlaanderen startet im Ducati-Werksteam © Ducati

Cairoli und Lupino waren von Anfang an Teil von Ducatis MX-Projekt. «Alessandro Lupino fuhr dieses Jahr mit der 250er und gewann das letzte Rennen in Arco di Trento», erinnert sich Ciabatti «Er schloss die italienische Meisterschaft als Zweiter ab und wird nächstes Jahr mit der 450er in die italienischen Meisterschaften zurückkehren. Außerdem bringen wir die 250er mit Ferruccio Zanchi an den Start. In der Europameisterschaft 250 werden wir mit Simone Mancini antreten. Das wird spannend.»