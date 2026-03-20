Vorschau und Zeitplan Grand Prix of Andalucia (Spanien)

Die Motocross-WM gastiert an diesem Wochenende im andalusischen Almonte. Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen von 20 Grad, Sonnenschein und leichter Bewölkung gut.

Werbung

Werbung

Neue Strecke in Andalusien

Die Strecke von Almonte ist neu im WM-Kalender, existiert aber schon länger. Für spanische Verhältnisse ist der Kurs relativ sandig. Unter dem Sand befindet sich aber ein härterer Untergrund, wie man es etwa aus Kegums kennt. Für alle Fahrer im Feld ist der Kurs neu.

MXGP-Debüt von Kay de Wolf

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf wird in Spanien sein MXGP-Debüt geben. Mit dabei sein wird auch der Enzo Lopes aus Brasilien, der viele Jahre im US-Supercross unterwegs war.

HRC bestimmt das Geschehen an der Spitze

Nach seinem Doppelsieg in Argentinien hat HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings die Tabellenführung übernommen, punktgleich mit seinem französischen Teamkollegen Tom Vialle. Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 2 Punkten. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen haderte in Argentinien mit Augenproblemen. Tim Gajser schienen in Argentinien auf seinem neuen Arbeitsgerät noch ein paar Fahrstunden zu fehlen, aber beim Slowenen lief es von Session zu Session besser.

Werbung

Werbung

WM-Stand nach Event 1 von 19:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 50 Tom Vialle (F), Honda, 50 (-0) Romain Febvre (F), Kawasaki, 48 (-2) Lucas Coenen (B), KTM, 42 (-8) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 36 (-14) Maxime Renaux (F), Yamaha, 34 (-16) Andrea Adamo (I), KTM, 32 (-18) Ruben Fernandez (E), Honda, 32 (-18) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 28 (-22) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 24 (-26)

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Simon Längenfelder startet mit Red Plate

In der 250er Klasse hat Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) das Zepter übernommen. Er wird in Almonte mit dem Red Plate des Tabellenführers antreten. Die beiden Triumph-Werksfahrer, Guillem Farres und Camden Mc Lellan, zeigten sich beim Saisonauftakt in Argentinien in ausgezeichneter Form. Besonders Farres wird für seinen Heim-Grand-Prix einen extra Motivationsschub mitbringen.

MX2 WM-Stand nach Grand-Prix 1 von 19

Simon Längenfelder (D), KTM, 50 Guillem Farres (E), Triumph, 47 (-3) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 43 (-7) Liam Everts (B), Husqvarna, 41 (-9) Mathis Valin (F), Kawasaki, 38 (-12) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 38 (-12) Sacha Coenen (B), KTM, 32 (-18) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 29 (-21) Cas Valk (NL), TM, 22 (-28) Jens Walvoort (NL), KTM, 21 (-29) Benjamin Garib (RCH), Honda, 18 (-32)

Im Rahmenprogramm des Andalusien-Grands-Prix werden die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 ihren ersten Meisterschaftslauf absolvieren.

Werbung

Werbung

So können die Rennen verfolgt werden*):

Samstag, 21. März 2026

12:00 – Studio Show mit Paul Malin

13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining

14:55 – EMX125, Lauf 1

15:40 – EMX250, Lauf 1

16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 22. März 2026

09:35 – EMX125, Lauf 2

11:25 - EMX250, Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

27:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr

Werbung