WM-Kalender-Update 2026 mit Südafrika am 5. Juli

Der afrikanische Kontinent ist auf dem Vormarsch. Afrika ist nach Asien die zweitschnellste Wachstumsregion des Globus mit durchschnittlich rund 3,7–4,3 % Wirtschaftswachstum pro Jahr. Afrika liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. Während die Bevölkerung in Europa mit einem Durchschnittsalter von über 40 hoffnungslos überaltert, ist Afrika mit einem Durchschnittsalter von 18-20 Jahren der mit Abstand jüngste Kontinent. Sehr hohe Geburtenraten bei vergleichsweise geringeren Lebenserwartungen (Afrika: 64, Europa: über 80) führen zu diesen gewaltigen Unterschieden. Unter diesen Rahmenbedingungen ist die WM in Afrika nur der folgerichtige nächste Schritt.