WM-Kalender-Update 2026 mit Südafrika am 5. Juli
Erstmals seit 18 Jahren kehrt die Motocross-WM nach Südafrika zurück. Am 4. und 5. Juli 2026 wird der Große Preis von Südafrika auf der Terra Topia Motocross in Johannesburg ausgetragen.
Der afrikanische Kontinent ist auf dem Vormarsch. Afrika ist nach Asien die zweitschnellste Wachstumsregion des Globus mit durchschnittlich rund 3,7–4,3 % Wirtschaftswachstum pro Jahr. Afrika liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. Während die Bevölkerung in Europa mit einem Durchschnittsalter von über 40 hoffnungslos überaltert, ist Afrika mit einem Durchschnittsalter von 18-20 Jahren der mit Abstand jüngste Kontinent. Sehr hohe Geburtenraten bei vergleichsweise geringeren Lebenserwartungen (Afrika: 64, Europa: über 80) führen zu diesen gewaltigen Unterschieden. Unter diesen Rahmenbedingungen ist die WM in Afrika nur der folgerichtige nächste Schritt.
WM-Läufe in Südafrika
Doch in Südafrika wurde bereits früher Motocross-Geschichte geschrieben. 1985 fand im Corobrik Park in der Nähe von Johannesburg erstmals ein 250-ccm-WM-Lauf statt, den Jacky Vimond gewann. 2004 bis 2006 gastierte die WM in Sun City. Stefan Everts, Antonio Cairoli, Josh Coppins und Mickael Pichon hießen damals die Sieger. 2008 gewannen in Nelspruit Jonathan Barragan in der MX1 und Tommy Searle in der MX2-Klasse.
Der ursprünglich am 22. Februar avisierte Auftakt der WM entfällt. Die WM beginnt am 8. März in Argentinien.
WM-Kalender 2026, Stand 22.12.2025
08.03.2026 – Argentinien
22.03.2026 – Spanien, Almonte
29.03.2026 – Schweiz, Frauenfeld
12.04.2026 – Sardinien, Riola Sardo
19.04.2026 – Italien, Pietramurata
26.04.2026 - TBA
24.05.2026 – Frankreich, Lacapelle Marival
31.05.2026 – Deutschland, Teutschenthal
07.06.2026 – Lettland, Kegums
21.06.2026 – Italien, Montevarchi
28.06.2026 – Portugal, Águeda
05.07.2026 – Südafrika, Johannesburg
19.07.2026 – Großbritannien, Foxhills
26.07.2026 – Tschechien, Loket
02.08.2026 – Belgien, Lommel
16.08.2026 – Schweden, Uddevalla
23.08.2026 – Niederlande, Arnheim
06.09.2026 – Türkei, Afyonkarahisar
13.09.2026 – China, Shanghai
20.09.2026 – Australien, Darwin, WMX
Motocross der Nationen:
04.10.2026 – Frankreich, Ernée
Junioren WM:
05.07.2026 – Tschechien, Jinin
