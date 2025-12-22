Weiter zum Inhalt
WM-Kalender-Update 2026 mit Südafrika am 5. Juli

Erstmals seit 18 Jahren kehrt die Motocross-WM nach Südafrika zurück. Am 4. und 5. Juli 2026 wird der Große Preis von Südafrika auf der Terra Topia Motocross in Johannesburg ausgetragen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM

Die WM gastiert in Südafrika
Foto: Thoralf Abgarjan
Die WM gastiert in Südafrika
© Thoralf Abgarjan

Der afrikanische Kontinent ist auf dem Vormarsch. Afrika ist nach Asien die zweitschnellste Wachstumsregion des Globus mit durchschnittlich rund 3,7–4,3 % Wirtschaftswachstum pro Jahr. Afrika liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. Während die Bevölkerung in Europa mit einem Durchschnittsalter von über 40 hoffnungslos überaltert, ist Afrika mit einem Durchschnittsalter von 18-20 Jahren der mit Abstand jüngste Kontinent. Sehr hohe Geburtenraten bei vergleichsweise geringeren Lebenserwartungen (Afrika: 64, Europa: über 80) führen zu diesen gewaltigen Unterschieden. Unter diesen Rahmenbedingungen ist die WM in Afrika nur der folgerichtige nächste Schritt.

WM-Läufe in Südafrika

Doch in Südafrika wurde bereits früher Motocross-Geschichte geschrieben. 1985 fand im Corobrik Park in der Nähe von Johannesburg erstmals ein 250-ccm-WM-Lauf statt, den Jacky Vimond gewann. 2004 bis 2006 gastierte die WM in Sun City. Stefan Everts, Antonio Cairoli, Josh Coppins und Mickael Pichon hießen damals die Sieger. 2008 gewannen in Nelspruit Jonathan Barragan in der MX1 und Tommy Searle in der MX2-Klasse.

Der ursprünglich am 22. Februar avisierte Auftakt der WM entfällt. Die WM beginnt am 8. März in Argentinien.

WM-Kalender 2026, Stand 22.12.2025

  • 08.03.2026 – Argentinien

  • 22.03.2026 – Spanien, Almonte

  • 29.03.2026 – Schweiz, Frauenfeld

  • 12.04.2026 – Sardinien, Riola Sardo

  • 19.04.2026 – Italien, Pietramurata

  • 26.04.2026 - TBA

  • 24.05.2026 – Frankreich, Lacapelle Marival

  • 31.05.2026 – Deutschland, Teutschenthal

  • 07.06.2026 – Lettland, Kegums

  • 21.06.2026 – Italien, Montevarchi

  • 28.06.2026 – Portugal, Águeda

  • 05.07.2026 – Südafrika, Johannesburg

  • 19.07.2026 – Großbritannien, Foxhills

  • 26.07.2026 – Tschechien, Loket

  • 02.08.2026 – Belgien, Lommel

  • 16.08.2026 – Schweden, Uddevalla

  • 23.08.2026 – Niederlande, Arnheim

  • 06.09.2026 – Türkei, Afyonkarahisar

  • 13.09.2026 – China, Shanghai

  • 20.09.2026 – Australien, Darwin, WMX

Motocross der Nationen:

  • 04.10.2026 – Frankreich, Ernée

Junioren WM:

  • 05.07.2026 – Tschechien, Jinin

