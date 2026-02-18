WM Kalender-Update: Von 20 auf 19 WM-Läufe reduziert
Am 8. März beginnt die Motocross-WM 2026 in Bariloche (Argentinien). Die Zahl der Grands Prix wurde auf 19 Rennen fixiert. Der ursprünglich für den 26. April avisierte WM-Termin wurde gestrichen.
Im aktuellen Kalender-Update, der von FIM und Serienpromoter Infront Moto Racing vorgelegt wurde, ist der ursprünglich am 26. April avisierte Termin (tba, to be anounced) gestrichen. Die WM 2026 wird in 19 Läufen ausgetragen. Die Rennen im deutschsprachigen Raum, Deutschland (31. Mai) und Schweiz (29. März) bleiben fix.
Die Saison 2026 startet am 7.–8. März in Bariloche (Patagonien) mit dem MXGP von Argentinien und endet am 20. September in Darwin (Australien).
Kalender 2026 (Stand 17.2.2026)
08.03.26 - Bariloche, Argentinien
22.03.26 - Almonte, Andalusien, Spanien
29.03.26 - Frauenfeld, Schweiz
12.04.26 - Riola Sardo, Sardinien, Italien
19.04.26 - Pietramurata, Trentino, Italien
26.04.26 - gestrichen
24.05.26 - Lacapelle Marival, Frankreich (WMX)
31.05.26 - Teutschenthal, Deutschland (WMX)
07.06.26 - Kegums, Lettland (WMX)
21.06.26 - Montevarchi, Italien
28.06.26 - Águeda, Portugal
05.07.26 - Johannesburg, Südafrika
19.07.26 - Foxhill, Großbritannien (WMX)
26.07.26 - Loket, Tschechische Republik
02.08.26 - Lommel, Flandern, Belgien
16.08.26 - Uddevalla, Schweden
23.08.26 - Arnhem, Niederlande (WMX)
06.09.26 - Afyonkarahisar, Türkei
13.09.26 - Shanghai, China
20.09.26 - Darwin, Australien (WMX)
Motocross der Nationen
04.10.26 - Ernée, Frankreich
Junioren WM
05.07.26 – Jinin, Tschechische Republik
