WM Kalender-Update: Von 20 auf 19 WM-Läufe reduziert

Im aktuellen Kalender-Update, der von FIM und Serienpromoter Infront Moto Racing vorgelegt wurde, ist der ursprünglich am 26. April avisierte Termin (tba, to be anounced) gestrichen. Die WM 2026 wird in 19 Läufen ausgetragen. Die Rennen im deutschsprachigen Raum, Deutschland (31. Mai) und Schweiz (29. März) bleiben fix.