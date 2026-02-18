Weiter zum Inhalt
WM Kalender-Update: Von 20 auf 19 WM-Läufe reduziert

Am 8. März beginnt die Motocross-WM 2026 in Bariloche (Argentinien). Die Zahl der Grands Prix wurde auf 19 Rennen fixiert. Der ursprünglich für den 26. April avisierte WM-Termin wurde gestrichen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM

Der Start im Loket
Der Start im Loket
Foto: Infront Moto Racing
Der Start im Loket
© Infront Moto Racing

Im aktuellen Kalender-Update, der von FIM und Serienpromoter Infront Moto Racing vorgelegt wurde, ist der ursprünglich am 26. April avisierte Termin (tba, to be anounced) gestrichen. Die WM 2026 wird in 19 Läufen ausgetragen. Die Rennen im deutschsprachigen Raum, Deutschland (31. Mai) und Schweiz (29. März) bleiben fix.

Die Saison 2026 startet am 7.–8. März in Bariloche (Patagonien) mit dem MXGP von Argentinien und endet am 20. September in Darwin (Australien).

Kalender 2026 (Stand 17.2.2026)

  • 08.03.26 - Bariloche, Argentinien

  • 22.03.26 - Almonte, Andalusien, Spanien

  • 29.03.26 - Frauenfeld, Schweiz

  • 12.04.26 - Riola Sardo, Sardinien, Italien

  • 19.04.26 - Pietramurata, Trentino, Italien

  • 26.04.26 - gestrichen

  • 24.05.26 - Lacapelle Marival, Frankreich (WMX)

  • 31.05.26 - Teutschenthal, Deutschland (WMX)

  • 07.06.26 - Kegums, Lettland (WMX)

  • 21.06.26 - Montevarchi, Italien

  • 28.06.26 - Águeda, Portugal

  • 05.07.26 - Johannesburg, Südafrika

  • 19.07.26 - Foxhill, Großbritannien (WMX)

  • 26.07.26 - Loket, Tschechische Republik

  • 02.08.26 - Lommel, Flandern, Belgien

  • 16.08.26 - Uddevalla, Schweden

  • 23.08.26 - Arnhem, Niederlande (WMX)

  • 06.09.26 - Afyonkarahisar, Türkei

  • 13.09.26 - Shanghai, China

  • 20.09.26 - Darwin, Australien (WMX)

Motocross der Nationen

  • 04.10.26 - Ernée, Frankreich

Junioren WM

  • 05.07.26 – Jinin, Tschechische Republik

