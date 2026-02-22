Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. MotoGP Tests
  6. /
  7. News
Werbung
Großer Sprung vor dem MotoGP-Auftakt: Ai Ogura (2.) kratzt an der Bestzeit
Aprilia-Pilot Ai Ogura verpasste die Test-Bestzeit in Buriram um lediglich 0,097 Sekunden und brachte sich in Stellung für den Saisonauftakt der MotoGP 2026 in wenigen Tagen.
MotoGP TestsMotoGP
Ai OguraAi OguraFoto: Gold & Goose
Ai Ogura© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Mit der zweitschnellsten Rundenzeit des Buriram-Tests signalisierte Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura, dass er in seiner zweiten MotoGP-Saison einen Schritt machen möchte. Der Japaner ist überzeugt, dass er besser fährt als vor einem Jahr – wovon grundsätzlich auszugehen ist, wenn ein Fahrer in seine zweite Saison geht.
Werbung
Werbung
«Die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist der Kurveneingang und wie ich zum Kurvenscheitel fahre. Ich kann den Vorderreifen besser spüren. Das ist der größte Unterschied», analysierte Ogura nach den beiden Testtagen in Thailand. «Beim Renntempo waren heute drei oder vier Fahrer richtig schnell. Die Fahrer danach sind sehr ähnlich schnell und dazu zähle ich mich auch», kommentierte er die Kräfteverhältnisse vor dem Saisonstart der neuen MotoGP-Saison. Auf seiner Rechnung hat er vor allem die Ducati-Werkspiloten.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Positive Entwicklung: Viele kleine Optimierungen vor dem Saisonstart Dass Buriram eine von Oguras Paradestrecken ist, sah man bereits im Vorjahr, als er in seinem ersten MotoGP-Rennen unweit der Spitze fuhr. «Der Kurs hilft ein bisschen, ich mag ihn», bemerkte der Trackhouse-Pilot.
Werbung
Werbung
Die Richtung stimmt. «Wir konnten aber auch einige Bereiche verbessern, der Kurveneingang zählt wie gesagt dazu. Uns gelangen von gestern zu heute aber auch einige Detailverbesserungen. Am Rennwochenende suchen wir nach weiteren Optimierungen», so Ogura.
Mehr Routine in der zweiten MotoGP-Saison Im Vergleich zu 2025 will Ogura das Wochenende routinierter angehen. «Ich erwarte, dass ich ruhiger an die Sache herangehen kann. Ich will alles ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Das ist mein Ziel», erklärte er.
Buriram-Test 2026Buriram-Test 2026Foto: Gold & GooseMarco BezzecchiMarco BezzecchiFoto: Gold & GooseLuca MariniLuca MariniFoto: Gold & GooseJorge MartinJorge MartinFoto: Gold & GooseFrancesco BagnaiaFrancesco BagnaiaFoto: Gold & GooseAlex MárquezAlex MárquezFoto: Gold & GooseJoan MirJoan MirFoto: Gold & GooseRaúl FernándezRaúl FernándezFoto: Gold & GooseToprak RazgatliogluToprak RazgatliogluFoto: Gold & GoosePedro AcostaPedro AcostaFoto: Gold & GooseMarc MárquezMarc MárquezFoto: Gold & GooseFabio Di GiannantonioFabio Di GiannantonioFoto: Gold & GooseMarco BezzecchiMarco BezzecchiFoto: Gold & GooseMaverick VinalesMaverick VinalesFoto: Gold & GooseJack MillerJack MillerFoto: Gold & GooseFranco MorbidelliFranco MorbidelliFoto: Gold & GooseFabio QuartararoFabio QuartararoFoto: Gold & GooseBrad BinderBrad BinderFoto: Gold & GooseFrancesco BagnaiaFrancesco BagnaiaFoto: Gold & GooseAi OguraAi OguraFoto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026© Gold & Goose
Dass sein Vater beim Buriram-Test vor Ort war, soll laut Ogura keinen Einfluss gehabt haben. «Ich habe während des Tests kaum ein Wort mit meinem Vater ausgetauscht. Er hat es einfach genossen, hier zu sein, mich zu beobachten und an der Strecke zu sehen. Er ist nur zum Spaß hier. Deshalb macht es aus Performance-Sicht keinen Unterschied, denke ich.»
Werbung
Werbung
Und was rechnet sich Ogura für den Saisonauftakt aus? «Am Samstag hätte ich noch gesagt, dass ich die Top-10 anstrebe. Heute würde ich sagen, dass die Top-6 unser Ziel sein müssen», präzisierte er seine Zielstellung für das kommende Wochenende. Ergebnisse MotoGP-Test Buriram (kombinierte Rundenzeiten):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
1:28,668 min
2.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,097 sec
3.
Marc Marquez (E)
Ducati
0,168
4.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
0,215
5.
Alex Marquez (E)
Ducati
0,293
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
0,353
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
0,403
8.
Jorge Martin (E)
Aprilia
0,499
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
0,505
10.
Joan Mir (E)
Honda
0,628
11.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
0,634
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
0,724
13.
Luca Marini (I)
Honda
0,783
14.
Johann Zarco (F)
Honda
0,799
15.
Maverick Vinales (E)
KTM
0,872
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
1,004
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
1,033
18.
Enea Bastianini (I)
KTM
1,060
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
1,252
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
1,434
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
2,104
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
3,109
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP Tests
  • MotoGP
ErgebnisseVoller Stand
  1. Test session 4
  2. Test session 3
  3. Test session 2
  4. Test session 1
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
01
Marco BezzecchiAprilia Racing
Marco Bezzecchi
72
30
1:28,668
02
Ai OguraTrackHouse Racing
Ai Ogura
79
28
+0,097
03
Fabio Di GiannantonioTeam VR46
Fabio Di Giannantonio
49
36
+0,505
04
Joan MirHRC Honda Racing
Joan Mir
36
21
+0,628
05
Jorge MartinAprilia Racing
Jorge Martin
89
24
+0,646
06
Brad BinderKTM
Brad Binder
33
34
+0,724
07
Raúl FernándezTrackHouse Racing
Raúl Fernández
25
31
+0,756
08
Jack MillerPramac Racing
Jack Miller
43
31
+1,004
09
Fabio QuartararoYamaha Motor Racing
Fabio Quartararo
20
27
+1,033
10
Enea BastianiniKTM
Enea Bastianini
23
29
+1,060
Mehr laden
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM