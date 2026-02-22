Großer Sprung vor dem MotoGP-Auftakt: Ai Ogura (2.) kratzt an der Bestzeit

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Mit der zweitschnellsten Rundenzeit des Buriram-Tests signalisierte Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura, dass er in seiner zweiten MotoGP-Saison einen Schritt machen möchte. Der Japaner ist überzeugt, dass er besser fährt als vor einem Jahr – wovon grundsätzlich auszugehen ist, wenn ein Fahrer in seine zweite Saison geht.
Werbung
Werbung
«Die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist der Kurveneingang und wie ich zum Kurvenscheitel fahre. Ich kann den Vorderreifen besser spüren. Das ist der größte Unterschied», analysierte Ogura nach den beiden Testtagen in Thailand. «Beim Renntempo waren heute drei oder vier Fahrer richtig schnell. Die Fahrer danach sind sehr ähnlich schnell und dazu zähle ich mich auch», kommentierte er die Kräfteverhältnisse vor dem Saisonstart der neuen MotoGP-Saison. Auf seiner Rechnung hat er vor allem die Ducati-Werkspiloten.
Positive Entwicklung: Viele kleine Optimierungen vor dem Saisonstart Dass Buriram eine von Oguras Paradestrecken ist, sah man bereits im Vorjahr, als er in seinem ersten MotoGP-Rennen unweit der Spitze fuhr. «Der Kurs hilft ein bisschen, ich mag ihn», bemerkte der Trackhouse-Pilot.
Werbung
Werbung
Die Richtung stimmt. «Wir konnten aber auch einige Bereiche verbessern, der Kurveneingang zählt wie gesagt dazu. Uns gelangen von gestern zu heute aber auch einige Detailverbesserungen. Am Rennwochenende suchen wir nach weiteren Optimierungen», so Ogura.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Mehr Routine in der zweiten MotoGP-Saison Im Vergleich zu 2025 will Ogura das Wochenende routinierter angehen. «Ich erwarte, dass ich ruhiger an die Sache herangehen kann. Ich will alles ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Das ist mein Ziel», erklärte er.
Dass sein Vater beim Buriram-Test vor Ort war, soll laut Ogura keinen Einfluss gehabt haben. «Ich habe während des Tests kaum ein Wort mit meinem Vater ausgetauscht. Er hat es einfach genossen, hier zu sein, mich zu beobachten und an der Strecke zu sehen. Er ist nur zum Spaß hier. Deshalb macht es aus Performance-Sicht keinen Unterschied, denke ich.»
Werbung
Werbung
Und was rechnet sich Ogura für den Saisonauftakt aus? «Am Samstag hätte ich noch gesagt, dass ich die Top-10 anstrebe. Heute würde ich sagen, dass die Top-6 unser Ziel sein müssen», präzisierte er seine Zielstellung für das kommende Wochenende. Ergebnisse MotoGP-Test Buriram (kombinierte Rundenzeiten):
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach