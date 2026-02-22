Großer Sprung vor dem MotoGP-Auftakt: Ai Ogura (2.) kratzt an der Bestzeit

Aprilia-Pilot Ai Ogura verpasste die Test-Bestzeit in Buriram um lediglich 0,097 Sekunden und brachte sich in Stellung für den Saisonauftakt der MotoGP 2026 in wenigen Tagen.